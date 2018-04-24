У ГИБДД отнимают экзамены на права. К чему это приведет

19:29 24 апреля 2018 0

Автошколы выступают за то, чтобы экзамены на получение прав проводили независимые структуры Фото: Алексей Андронов © URA.RU

ГИБДД могут отстранить от приема экзаменов на получение водительских удостоверений. С такой инициативой выступили Российская ассоциация профессионального транспортного образования и Национальный союз ассоциаций автошкол. Они предложили создать независимые от МВД и иных госструктур экзаменационные центры, которые бы оценивали уровень подготовки кандидатов в водители.

Ранее в интервью «Коммерсанту» глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция ставит перед автошколами задачу выпускать людей, которые полностью готовы к езде в реальных условиях. Однако уровень подготовки в школах Черников по-прежнему считает очень слабым. Так, с первого раза экзамен могут сдать не более 8% выпускников.

У ГИБДД могут отнять едва ли не главную функцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Надо признать, что с первой попытки экзамен действительно мало кто сдает. Озвученная Черниковым цифра — это, конечно, крайний вариант. В Москве, например, с первой попытки „город“ сдают 24% выпускников, хотя и это, конечно, тревожные показатели», — согласился в беседе с «URA.RU» президент Российской ассоциации профессионального транспортного образования Владимир Чуков. Однако, по его словам, «нельзя все сваливать только на автошколы». «Очень часто мы наблюдаем определенную предвзятость [со стороны органов ГИБДД]. Поэтому люди порой вынуждены пересдавать экзамены несколько раз», — сказал собеседник агентства.

Чуков рассказал, что возглавляемая им академия, а также ряд автомобильных ассоциаций предлагает создать независимые экзаменационные центры для приема экзаменов на получение водительских прав: «Они не будут подчиняться ни МВД, ни Минтрансу. Главное их преимущество — отсутствие той или иной заинтересованности».

Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева подтвердила «URA.RU», что речь идет о «разумной идее»: «Во многих странах, где очень заботятся о безопасности дорожного движения, действует именно такой порядок. В подобных структурах работают профессиональные экзаменаторы, которых, к слову, зачастую очень не хватает в наших управлениях ГИБДД. Очевидно, что систему оценки знаний и навыков водителей необходимо менять, поскольку во многих случаях она оказывается чересчур субъективной».

Госавтоинспекция будет бороться за то, чтобы самой тестировать выпускников автошкол Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По мнению президента Московского регионального Союза автошкол Льва Бурыкина, изменения должны вводиться поэтапно — одновременно с этим должна повышаться и ответственность автошкол. «Понятно, что заявления о низком качестве подготовки водителей — это исключительно оценка ГИБДД, ее никак нельзя подтвердить или опровергнуть. Систему приема экзаменов надо менять. Возможно, в таком случае придется пойти и на некоторые ужесточения требований для самих автошкол», — сказал собеседник «URA.RU».

Система выдачи водительских прав в России порочна и преследует лишь один интерес — финансовый, заявил «URA.RU» автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. «Почему проведением экзаменов занимается ГИБДД? Зачастую, на мой взгляд, там работают не самые компетентные люди. Гораздо логичнее создать независимую структуру со штатом профессионалов. Конечно, Госавтоинспекция не хочет потерять этот лакомый кусок и будет за него бороться, как до сих пор борется за потерянное несколько лет назад право на проведение техосмотра», — сказал Субботин.

Источник «URA.RU» в ГИБДД России пояснил, что в ведомстве «наслышаны о таком предложении»: «Если отнять у инспекции этот функционал, то ее [инспекцию] можно закрывать. Выдача прав — одна из главных задач ГИБДД. Что касается коррупции, то никто не может гарантировать, что ее не будет в любой другой структуре».

Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров в разговоре с «URA.RU» усомнился в том, что только 8% россиян сдают экзамен в ГИБДД с первого раза: «Это какая-то очень маленькая цифра, в нее трудно поверить. Но если школы плохо готовят водителей, то кто же этим будет заниматься? Неужели автоинспекция хочет взять на себя эту функцию?».