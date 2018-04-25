{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
00:03  25 апреля 2018 0

Город-спутник Екатеринбурга обезглавлен. Хорошо поработал прокурор

Администрация губернатора: «Ситуация обращает на себя внимание»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Церемония вручения государственных наград свердловчанам, внесшим значительный вклад в развитие региона. Екатеринбург , куйвашев евгений
Едва губернатор уехал в далекую командировку — один из его городов погрузился в хаосФото: Анна Майорова © URA.RU

В соседствующем с Екатеринбургом (в 45 км) свердловском муниципалитете — Первоуральске — политическая катастрофа. До заседания местной Гордумы, которое состоится в четверг, 26 апреля, город будет лишен половины руководящего состава администрации. Ее руководитель Валерий Хорев 24 апреля написал заявление о сложении полномочий,, а его заместители Артур Гузаиров (по ЖКХ) и Дмитрий Крючков (по имуществу) — находятся на больничном.

Годовое общее собрание СОСПП. Екатеринбург, дронов алексей
Алексей Дронов ушел в Заксобрание, но дела в отношении его бывшей команды продолжают раскручивать
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обязанности главы администрации по предварительным данным исполняет заместитель по финансово-экономической политике Марина Ярославцева. Впрочем, окончательное решение о временно исполняющем обязанности главы, согласно Уставу города, примет Дума. На рабочих местах также присутствуют замы по управлению социальной сферой Александр Анциферов и по стратегическому планированию Игорь Кабец.

Происходящее в городе не комментируют не только в местной администрации. Первоуральский новотрубный завод, традиционно формирующий политическую команду управленцев в городе, пока отказывается объяснять ситуацию. Представители местных групп влияния, между тем, утверждают, что в планах ФПГ поставить на место Хорева более лояльную и контролируемую фигуру — Александра Анциферова.

«Обезглавливание» администрации, уверены собеседники «URA.RU», является следствием активности силовиков, которые с недавнего времени активно взялись раскручивать дела в отношении старой управленческой команды. Бывший глава администрации Алексей Дронов в 2016 году избрался депутатом свердловского Заксобрания. Однако именно при нем в повестке появились скандальные истории с хищениями в местном «Водоканале» и коррупционным распределением земли между чиновниками.

Хорев оставил администрацию, как и два его заместителя, напуганные действиями силовиков
Фото: prvadm.ru

Упорство назначенного в 2015 году и не лояльного местным группам влияния прокурора Первоуральска Андрея Калинина привело к тому, что две недели назад, 13 апреля, главного архитектора города Константина Гартмана, подозреваемого в получении взятки, взяли под арест по решению Первоуральского городского суда. Получить комментарий Дронова сегодня вечером не удалось.

Впрочем, в администрации свердловского губернатора катастрофы в происходящем пока не видят. «Досрочное сложение полномочий главой, безусловно, не является регулярным фактом. Это, как минимум, обращает на себя внимание. Но система МСУ у нас подразумевает системность в работе: это и сложение полномочий, и действия руководителей различных уровней, которые принимают на себя полномочия в случае досрочного сложения, и, например, такие процедуры как объявление конкурса на главу. Ничего кризисного в Первоуральске нет, это не катастрофа, вода не перестанет течь, и газ не отключат», — охарактеризовал ситуацию директор департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров