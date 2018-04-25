Город-спутник Екатеринбурга обезглавлен. Хорошо поработал прокурор

00:03 25 апреля 2018 0

Едва губернатор уехал в далекую командировку — один из его городов погрузился в хаос Фото: Анна Майорова © URA.RU

В соседствующем с Екатеринбургом (в 45 км) свердловском муниципалитете — Первоуральске — политическая катастрофа. До заседания местной Гордумы, которое состоится в четверг, 26 апреля, город будет лишен половины руководящего состава администрации. Ее руководитель Валерий Хорев 24 апреля написал заявление о сложении полномочий,, а его заместители Артур Гузаиров (по ЖКХ) и Дмитрий Крючков (по имуществу) — находятся на больничном.

Алексей Дронов ушел в Заксобрание, но дела в отношении его бывшей команды продолжают раскручивать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обязанности главы администрации по предварительным данным исполняет заместитель по финансово-экономической политике Марина Ярославцева. Впрочем, окончательное решение о временно исполняющем обязанности главы, согласно Уставу города, примет Дума. На рабочих местах также присутствуют замы по управлению социальной сферой Александр Анциферов и по стратегическому планированию Игорь Кабец.

Происходящее в городе не комментируют не только в местной администрации. Первоуральский новотрубный завод, традиционно формирующий политическую команду управленцев в городе, пока отказывается объяснять ситуацию. Представители местных групп влияния, между тем, утверждают, что в планах ФПГ поставить на место Хорева более лояльную и контролируемую фигуру — Александра Анциферова.

«Обезглавливание» администрации, уверены собеседники «URA.RU», является следствием активности силовиков, которые с недавнего времени активно взялись раскручивать дела в отношении старой управленческой команды. Бывший глава администрации Алексей Дронов в 2016 году избрался депутатом свердловского Заксобрания. Однако именно при нем в повестке появились скандальные истории с хищениями в местном «Водоканале» и коррупционным распределением земли между чиновниками.

Хорев оставил администрацию, как и два его заместителя, напуганные действиями силовиков Фото: prvadm.ru

Упорство назначенного в 2015 году и не лояльного местным группам влияния прокурора Первоуральска Андрея Калинина привело к тому, что две недели назад, 13 апреля, главного архитектора города Константина Гартмана, подозреваемого в получении взятки, взяли под арест по решению Первоуральского городского суда. Получить комментарий Дронова сегодня вечером не удалось.

Впрочем, в администрации свердловского губернатора катастрофы в происходящем пока не видят. «Досрочное сложение полномочий главой, безусловно, не является регулярным фактом. Это, как минимум, обращает на себя внимание. Но система МСУ у нас подразумевает системность в работе: это и сложение полномочий, и действия руководителей различных уровней, которые принимают на себя полномочия в случае досрочного сложения, и, например, такие процедуры как объявление конкурса на главу. Ничего кризисного в Первоуральске нет, это не катастрофа, вода не перестанет течь, и газ не отключат», — охарактеризовал ситуацию директор департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков.