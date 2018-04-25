Политическая реформа создала в Прикамье пять «горячих точек»

19:21 25 апреля 2018 0

Вместо тихой и скучной кампании Пермский край ждет бескомпромиссная борьба за мандаты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ожидалось, что муниципальные выборы — 2018 пройдут в Прикамье спокойно и едва заметно. Из более-менее крупных кампаний планировались выборы в Думу Кунгура, Земские собрания Александровского, Красновишерского и Усольского районов. Однако ситуацию перевернуло объединение территорий в городские округа. Муниципальные районы объединяются с поселениями, чтобы создать «единое окно» власти: и элитам так легче взаимодействовать, и главе региона проще контролировать одного главу, а не двух-трех и более.

В ряде случаев городские округа уже практически образованы. Поэтому в сентябре пройдут выборы в абсолютно новые парламенты — думы. Речь о Краснокамске, Кизеле, Гремячинске, Горнозаводске, Оханске и Чайковском. Исключением станет Соликамск — в присоединенных поселениях проживает мало избирателей, поэтому до 2021 года будет работать прежний состав Гордумы.

Источник, близкий к властям региона, отмечает, что команда губернатора готовится к «горячей» кампании: «Если раньше были земские собрания, думы и советы депутатов, то теперь на каждой территории останется один парламент.

То есть число мандатов сократится в разы. Растет конкуренция, а значит, и конфликтность.

И предстоящие выборы станут серьезной проверкой и для политического блока администрации губернатора, и для единороссов. Тем более заранее к ним никто не готовился».

Политический блок администрации сегодня — это в первую очередь заместитель главы Леонид Политов (курирует внутреннюю политику) и бывший москвич Дмитрий Пучко, который осенью прошлого года был назначен директором департамента по взаимодействию с муниципалитетами. Что касается «Единой России», то в реготделении пояснили, что сейчас идет активная подготовка ко всем грядущим кампаниям. Вновь пройдет предварительное голосование, пока продолжается прием заявок от участников — сами праймериз состоятся 3 июня

Поражение чревато для Ольги Колоколовой закатом политической карьеры Фото со страницы Ольги Колоколовой в Facebook

Предполагается, что перед выборами произойдет «перенарезка» округов. Один из глав муниципалитетов рассказал, что вопрос решается на уровне краевых властей. В избирательной комиссии Пермского края «URA.RU» пояснили, что на данный момент началась проработка вариантов «нарезки» округов по ряду объединившихся территорий: «Этот процесс трудоемкий и займет не менее полутора месяцев».

«URA.RU» уже известно, что конфликтными станут выборы в Краснокамске. С одной стороны, значительная часть местных элит сплотилась вокруг нового главы — политтехнолога Виктора Соколова. С другой — одним из сильнейших политиков на этой территории остается лидер регионального отделения «Яблока» Ольга Колоколова. Сама она является депутатом Земского собрания, имеет сторонников и в этом парламенте, и городской Думе Краснокамска. «Яблочники» могут составить серьезную конкуренцию «партии власти», ну, а поражение ударит по позициям Колоколовой в партии.

Получить комментарий Ольги Колоколовой не удалось. По имеющейся информации, «пул» ее кандидатов уже активно готовится к кампании.

Интересна ситуация на юге Прикамья — в Чайковском. Объединительный процесс курирует глава Чайковского района Юрий Востриков. Но на территории есть еще одна очень сильная фигура — бизнесмен и лидер местного отделения «Справедливой России» Александр Бутузов. Именно он в 2016 году на выборах в Заксобрание в одномандатном округе привел к победе малоизвестного кандидата-эсера Аркадия Непряхина и нанес поражение председателю пермского Союза журналистов Игорю Лобанову, выдвинутому «Единой Россией».

Интересно, сумеет ли Армен Гарслян «вытянуть» единороссов в депрессивных городах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пресс-службе реготделения «Справедливой России» не стали отрицать, что готовятся к борьбе, но от конкретики ушли: «Партия планирует выдвинуть кандидатов на выборы как в думы городских округов, так и в другие органы представительной власти. Наиболее важные для партии территории будут определены позже, когда расстановка сил станет более ясна, появятся кандидатуры других политических объединений».

Опасными для «партии власти» остаются депрессивные Кизел и Гремячинск, а также Горнозаводск, который тоже находится в тяжелом положении. К примеру, Кизел на минувших выборах президента показал самую низкую явку — 53,05% при средней по региону 66,51%. Не секрет, что эти традиционно «недовольные» территории находятся под влиянием «Метафракса» и депутата Заксобрания, единоросса Армена Гарсляна. Однако в последние годы здесь развернула активную деятельность ЛДПР, постоянно сюда выезжает другой депутат Заксобрания — Александр Григоренко.

Александр Григоренко зачастил в проблемные города. Возможно, не напрасно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«ЛДПР серьезно настроена на выборы в городские думы Гремячинска и Кизела. Это территории, где мы постоянно работаем и где у партии сейчас наивысшая поддержка в крае. Вместе с тем, у нас нет желания ни с кем воевать, мы пойдем на выборы с конструктивной программой, нацеленной на сотрудничество со всеми политическими силами», — говорит Григоренко.

Самыми «эпичными» с точки зрения борьбы за мандаты будут Краснокамск и Чайковский, уверен политтехнолог Дмитрий Логинов. «Выборы в Краснокамске станут игрой всех черных и белых красок избирательных технологий. Итог непредсказуем. А в Чайковском против „пула“ кандидатов от „Единой России“, вероятно, в качестве самовыдвиженцев пойдут сильные и известные персоны. Но есть критическая проблема — никто до сих пор не знает, как „перенарежут“ избирательные округа. В районном земском собрании было 14 округов, а по самому Чайковскому избирались по девяти многомандатным округам. Сейчас непонятно, как будет выглядеть „нарезка“ в виде 25 округов. Что касается остальных территорий, то на каждой из них борьба за мандаты может быть крайне напряженной», — отметил собеседник.