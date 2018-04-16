Политический проект Пермского края переходит в войну компроматов

21:40 16 апреля 2018 0

Максим Решетников (в центре) в прошлом году лично познакомился с теми, от кого зависит благополучное объединение Соликамска Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Идея объединения территорий Пермского края в городские округа может иметь неожиданные последствия. Дело дошло до двух сильных самостоятельных муниципалитетов — Соликамска и Соликамского района. Их двух глав один точно останется не у дел. Из двух парламентов один точно не уцелеет. А на главных героев истории анонимы уже пишут компрометирующие письма.

Объединение территорий в городские округа сегодня — главный политический проект в Пермском крае. Успешно подобные процессы идут в нестабильных Краснокамске и Чайковском, в депрессивных Кизеле и Гремячинске. С конфликта начался проект в Горнозаводском районе. Но и там местные власти пришли к выводу, что выгоднее все же объединиться. Очевидный провал пока только один — Кунгурский район сломал тренд, отказался от союза с городом Кунгуром. А ведь территория — родная для вице-премьера и министра территориального развития Романа Кокшарова.

При Максиме Решетникове в Пермском крае «размножаются» городские округа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Ранее объединительные процессы поддержал губернатор Максим Решетников, но при условии, что сами территории пожелают войти в городские округа. Жителям обещают выгоду в виде «единого окна» местных властей и экономии за счет упразднения «лишних» чиновников, более простое и быстрое участие в различных программах (благоустройство, формирование комфортной городской среды, ремонт дорог и дворов) — сейчас процессы согласования на разных уровнях власти довольно сложные и долгие.

У властей региона тоже есть своя очевидная выгода. Во-первых, проще выделять средства из бюджета и контролировать развитие территории, если она не поделена на муниципалитеты и поселения. Во-вторых, «продавливать» решения, договариваться с местными элитами через одного главу проще, чем через двух, трех и более.

Олег Поляков — один из самых сильных глав в Прикамье Фото с сайта администрации Соликамского района

Объединительные процессы стартовали и между Соликамским районом и Соликамском. Переговоры начались еще в начале марта.Особенность этой истории в том, что речь о двух сильных муниципалитетах, не подчиненных друг другу. Здесь немало игроков и интересантов, в том числе крупные промышленники — «Уралкалий» и «Соликамскбумпром».

Параллельно начались атаки на основных действующих лиц. Так, редакция «URA.RU» получила письмо с разоблачениями администрации Соликамского района и ее главы Олега Полякова. Агентство не может цитировать обращение, поскольку оно построено на прямых обвинениях в коррупции без привидения фактов. Районной администрации приписывают «воровство» средств на новогодние детские подарки. Подобная ситуация якобы происходит с финансированием строительства дорог, ремонта школ. Обращение не подписано — «у всех нас семьи, дети».

Олег Поляков возглавляет Соликамский район с 2011 года, руководит местным отделением «Единой России». Это один из самостоятельных глав с сильными позициями. К примеру, на региональных и федеральных выборах Соликамский район традиционно показывает самую высокую явку. Укрепляет свои позиции Поляков и по партийной линии.

С другой стороны, периодически в Соликамском районе случаются конфликты. В 2015 году здесь на выборы в Земское собрание пошли два судимых кандидата. Один из них был выдвинут от «Единой России» и пытался скрыть уголовное прошлое, но был исключен из партийного списка и стал самовыдвиженцем. А у районных властей возник конфликт с территориальной избирательной комиссией (ТИК). В СМИ звучало, что давление на ТИК оказывали именно люди Полякова. После выборов ТИК вообще распустили — он просто не выполнял решения вышестоящей Избирательной комиссии Прикамья.

Виктор Басаргин в свое время задумал «чистку» севера Прикамья, но провалил ее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В декабре того же 2015 года Полякова атаковал уже губернатор Виктор Басаргин и проиграл. Антикоррупционная комиссия установила, что глава района нарушил требования закона «О противодействии коррупции»: Поляков предоставил неполные сведения о своих доходах за 2012 год, в результате чего не был обнародован заработок на сумму более 35 млн рублей. Басаргин обратился в Земское собрание с предложением рассмотреть вопрос «увольнения» главы Соликамского района. Впрочем, действия губернатора носили отнюдь не ультимативный характер, поэтому депутаты просто проигнорировали посыл.

Другая сторона объединения — глава Соликамска Алексей Федотов, выходец из «Соликамскбумпрома». Он занимает мэрское кресло с февраля 2016 года и на региональном уровне ничем особенным отметиться не успел. Для многих градоначальник остается незнакомой фигурой.

Алексей Федотов свою «часть» объединения практически выполнил Фото с сайта администрации Соликамска

Алексей Федотов рассказал, что по итогам публичных слушаний в Соликамске население поддержало проект объединения. Уже 19 апреля вопрос будет рассмотрен городской Думой. Если депутаты выступят «за» — дальше должны действовать уже районные власти.

«Объединение всегда приносит позитив. Исторически так сложилось. Оба наши муниципалитета дотационные. Но мы рассчитываем, что от объединения территория выиграет. Соликамский район сегодня достаточно развит, в нем успешно реализовано немало проектов — нам нужно будет удержать этот уровень», — поделился мнением градоначальник. С Олегом Поляковым не удалось связаться по известному редакции номеру телефона.

Источник, близкий к властям региона, отмечает, что при объединении город сыграет ведущую роль — здесь в разы больше численность населения и бюджет. Районное Земское собрание будет распущено, а вот Дума Соликамска, скорее всего, сохранится и проработает до 2021 года. «Однозначно Поляков сегодня — более сильный глава со связями на региональном уровне. Но ему намного сложнее сохраниться. Возможно, будут предприняты попытки активизировать сторонников в Думе, чтобы она самораспустилась. Важнейшую роль при формировании новой администрации сыграют позиции промышленников — „Уралкалия“ и „Соликамскбумпрома“, у которых натянутые отношения. Ну, а команда губернатора в этой ситуации намерена играть в нейтралитет», — говорит собеседник.

Объединение района и Соликамска давно назрело — отмечает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Однако главам все же придется определиться, кто из них уйдет. Боливар не выдержит двоих», — отметил собеседник.