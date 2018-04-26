Вторая тайная вечеря: калининская семья и Бурматов поделили Челябинск

11:14 26 апреля 2018 3

Можно сколько угодно говорить, что город принадлежит его жителям. Мэрия Челябинска в контакте с основными политическими игроками уже решила, кого горожане выберут своими депутатами в сентябре 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Челябинска прошла серия закрытых встреч с руководителями всех семи районов, их неформальными кураторами и лидерами самых влиятельных кланов. По итогам значительная часть муниципалитета оказалась четко поделена на сферы влияния, у большинства депутатских округов — свои кураторы. Главными игроками стали две ветви так называемой «калининской семьи» и депутат Госдумы Владимир Бурматов вместе с другими выходцами из «Молодой гвардии „Единой России“». Но два района остались вне сфер влияния сильных групп и станут полем жесткой битвы.

Собеседник в мэрии напомнил, что это второй этап встреч. Первый был осенью. Тогда главе города Евгению Тефтелеву удалось примирить Владимира Бурматова с обеими ветвями «калининской семьи» (связка депутата Госдумы Андрея Барышева и его покровителя олигарха Александра Аристова, а также первого вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова и имеющего на него влияние «авторитетного» депутата гордумы Виталия Рыльских). «Позиция Тефтелева — всем сестрам по серьгам. Он сначала примирил Бурматова с Рыльских, затем с его подачи Бурматов расторговался с Барышевым. В итоге явных конфликтов в городе нет и уже появилось понимание того, какими будут райсоветы и будущая гордума», — отметил ньюсмейкер.

Депутаты Владимира Чебыкина (на фото) показали, что могут сорвать важное решение, если у Барышева и Бурматова не будет большинства в Металлургическом районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из участников встречи отметил, что на встрече обсудили даже персональный состав будущего райсовета. «В списки кандидатов в нескольких районах уже в большинстве округов вписаны фамилии. А в нескольких районах напротив пустых округов — фамилии тех, кто будет выдвигать своих кандидатов», — объясняет собеседник.

Самая простая ситуация в Металлургическом районе, входящем в зону влияния депутатов Госдумы Владимира Бурматова и Андрея Барышева. Этот муниципалитет входит в избирательный округ первого, однако считался подконтрольным второму вплоть до осенних выборов в российский парламент 2016 года. Стороны нашли такой компромисс: Бурматов получает две трети мандатов, Барышев — треть. Этот политический союз во многом вынужденный. Например, Бурматову недавно дали понять, что нынешний созыв подконтролен ему достаточно условно — группа парламентариев из пула депутата Заксобрания области Владимира Чебыкина не позволила с первого раза сменить спикера райсовета.

В Калининском райсовете договоренность обратная — люди Бурматова «закроют» треть округов, две трети за представителями Барышева и других лидеров «калининской семьи». Причем первому здесь будет тяжело. Он получил округа, от которых в действующем созыве избрались лояльные экс-омбудсмену Алексею Севастьянову депутаты. Бывший уполномоченный, хотя уже и значительно ослаб, может еще попортить кровь своим оппонентам.

Борис Видгоф (справа) был спикером гордумы при сити-менеджере Сергее Давыдове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Калининская» семья полностью контролирует Советский район. Каких-то явных конфликтов на почве подготовки к выборам здесь нет, и вряд ли они будут. Авторитет Виталия Рыльских позволяет ему решать проблемы кулуарно.

Треть округов закроют «молодогвардейцы» Владимира Бурматова в Тракторозаводском районе. «Контрольный пакет» обещан семье депутатов Бориса Видгофа (райсовет) и его сына Михаила Видгофа (Заксобрание области). Глава клана в позапрошлом созыве некоторое время даже был спикером гордумы, но из-за конфликта с бывшим вице-губернатором Николаем Сандаковым в последний созыв городского парламента не попал.

Ради восстановления своего влияния семья пошла на стратегический союз с Бурматовым. К этому их подтолкнуло и непонимание со стороны главы муниципалитета Галины Гавриловой. Она не лояльна ни к Видгофам, ни к Бурматову. Ориентируется только на мэра Евгения Тефтелева. И отказывается брать в замы своего предшественника Владимира Горбунова, который сейчас работает у Видгофов.

В помощь Андрею Барышеву (в центре) главой Курчатовского района назначили его человека Сергея Антипова (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районе в гордуму делегируют 7 депутатов из 20, а не 7 из 25, как в других муниципалитетах. Поэтому здесь больший процент ресурсных депутатов. В то же время меньше всего конфликтов. В этом районе большое влияние у Андрея Барышева. «Ситуация полностью управляемая. Барышев считает, что там все работает эффективно, нет смысла что-то резко менять. Даже по округу сложившей полномочия Марины Карелиной именно они с мужем Александром Карелиным выдвинут своего партнера, сохранив преемственность», — сказал один из местных депутатов.

А вот в оставшихся двух муниципалитетах осенью 2019 года будет очень жарко. В Курчатовском районе самый разношерстный совет депутатов. Здесь несколько бизнесменов избрались вместе со своими пулами, которые позволили пройти в гордуму. Курчатовский район отдан на откуп Андрею Барышеву. Его человека Сергея Антипова назначили главой. Однако и нынешние лидеры кланов захотят сохранить свои квоты.

«В Курчатовском районе вообще непонятно, с кем и как договариваться. Казалось бы, это

Илья Мительман — вице-спикер гордумы, сын вице-спикера Заксобрания области Семена Мительмана. Однако и местные депутаты хотят выступить против него, и «калининская семья» хочет занять округа всего его пула.

В муниципалитете такая взрывоопасная ситуация, что на совещании не представляли списки кандидатов, только обсуждали, кто хорошо работает, а кто плохо. Без фамилий», — объясняет знакомый с ситуацией источник.

Сергей Овчинников (слева) и Виталий Рыльских могут создать большие проблемы действующему спикеру горсобрания Станиславу Мошарову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наравне с Курчатовским районом еще одной «горячей точкой» станет Ленинский район. Считается, что эту территорию контролирует спикер гордумы Станислав Мошаров. Он составляет список кандидатов на следующие выборы. Однако эксперты уверены, что связка Рыльских-Овчинников выставит свих кандидатов. Последнему это нужно, чтобы возглавить гордуму в новом созыве. Мошаров все понимает и либо будет как-то расторговываться, либо его ждет самая жесткая кампания за всю карьеру.

«Все, кто претендует на что-то, у кого появились амбиции или кто хочет себя проявить, все они будут высаживаться в округах Курчатовского и Ленинского районов. Другие муниципалитеты поделены», — резюмировал ньюсмейкер.

Следующая серия таких встреч по каждому району отдельно пройдет теперь осенью. На ней кураторы муниципалитетов должны будут отшлифовать списки кандидатов, поскольку начнется подготовка к праймериз «Единой России», от которой они будут выдвигать своих людей. Всего осенью 2019 года будет разыгрываться 170 мандатов депутатов райсоветов, каждый из которых после выборов выдвинет по семь депутатов в гордуму.