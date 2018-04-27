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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:59  27 апреля 2018 3

Тунгусов расколол политический союз Терентьева и Кочеткова

На какие уловки пошел чиновник, чтобы сохранить контроль над Екатеринбургом до 2023 года
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание Городской думы Екатеринбурга и отчёт Александра Якоба, дерягина елена, вихарев григорий
Григорий Вихарев готов к сотрудничеству с командой Владимира ТунгусоваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кампании по выборам депутатов думы Екатеринбурга произошла перегруппировка сил. Союз оппонентов первого вице-губернатора Владимира Тунгусова распался на две части. Группа кандидатов, объединившихся вокруг контролирующей екатеринбургский рынок ЖКХ семьи Терентьевых, больше не согласовывает свои действия с представителями Виталия Кочеткова (друг председателя совета директоров ООО «Интертехэлектро» Артема Бикова). Последние продолжают проводить независимую от Тунгусова политику.

Российский инвестиционный форум 2017. День второй. Сочи, тунгусов владимир, чернецкий аркадий
У Владимира Тунгусова состоялся разговор с бизнесменами от ЖКХ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как сообщает известный участник кампании, политические договоренности состоялись благодаря вмешательству Владимира Тунгусова. По неподтвержденным данным, он провел личную встречу с коммерсантами от ЖКХ, с которыми поддерживает рабочие отношения еще с 90-х годов прошлого века. Собеседник агентства утверждает, что Тунгусов был более дипломатичен и обсуждал выгоды, которые принесет работа с ним. В частности, согласовал кандидатов в свой список, который он намерен провести в новый состав городской думы.

Не исключено, что именно после этого изменилась риторика депутата гордумы от ЛДПР Григория Вихарева, который считается представителем группы коммунальных бизнесменов. «Я самостоятельный человек со своими доходами и своей позицией. На первом плане для меня мои партийные убеждения и интересы партии», — признался парламентарий корреспонденту «URA.RU».

При этом, отвечая на вопрос о возможности его сближения с руководством администрации Екатеринбурга, Григорий Вихарев подчеркнул: «В городе (в мэрии Екатеринбурга, — прим. авт.) у меня сложились доверительные отношения. Считаю себя человеком команды, поэтому я и принял решение идти на выборы. Скажут не ходить на выборы — я не пойду. Не совсем понимаю людей, которые идут, пробиваются и работают в диссонанс [с руководством города]. Это никому не приносит плюсов».

Владимир Тунгусов заключил соглашение о совместной работе и с братом Григория Вихарева — Алексеем Вихаревым. Первоначально ожидалось, что Алексей войдет в официально согласованный список кандидатов от администрации Екатеринбурга и выдвинется по округу №15 в Орджоникидзевском районе города. «Владимир Тунгусов дал ему зеленый свет и пообещал всестороннюю административную поддержку», — уточняет информированный политконсультант.

Первое заседание Екатеринбургской городской Думы, антонов николай
По слухам, Николай Антонов не горит желанием продлевать депутатские полномочия
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спустя некоторое время руководители мэрии скорректировали свои планы. 25 апреля Владимир Тунгусов представил в качестве кандидата по округу действующего депутата Николая Антонова. Но это решение, с большой долей вероятности, не является окончательным. Близко знающие Антонова источники говорят, что он до последнего отказывался от повторного выдвижения по ряду личных серьезных причин. И, скорее всего, накануне выдвижения уступит округ Алексею Вихареву.

«Изначально подразумевалось, что в Орджоникидзевском районе будет пять одномандатных округов. Но затем выяснилось, что выдвижение будет проходить только по четырем округам. Для меня места не осталось. Дай бог, что-то изменится. Если не изменится, будем действовать по обстоятельствам. Это уже, к сожалению, не от меня зависит», — рассказал корреспонденту «URA.RU» о своих политических договоренностях с городскими властями Алексей Вихарев.

На днях он подал заявку об участии в праймериз «Единой России». Он не видит ничего необычного в том, что у него с братом противоположные политические убеждения: «Григорий у нас — совершенно самостоятельная фигура. У него свой вектор развития, у меня свой. Я считаю, что у партии власти максимальные шансы изменить будущее главы и района».

Кандидаты, объединившиеся вокруг Виталия Кочеткова, занимают более принципиальную позицию. Известно, что противостояние Кочеткова и Владимира Тунгусова носит многолетний характер и не может завершиться в один день. Помимо этого, у Кочеткова практически нет бизнес-интересов на территории Екатеринбурга, что делает практически невозможным политическое давление на него и его команду. «Отказ одной группы от совместной работы с нами не отразится на наших шансах на победу», — считает ее представитель.

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