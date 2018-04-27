Россияне стали покупать алкоголь на 40% меньше. А что они тогда пьют?

17:33 27 апреля 2018 0

По мнению Минздрава, россияне стали значительно меньше выпивать Фото: Илья Московец © URA.RU

Россияне массово отказываются от покупки спиртного в магазинах и переходят на его изготовление в домашних условиях. Именно этим фактом эксперты объяснили снижение потребления алкогольных напитков, зафиксированное Минздравом.

Министерство представило отчет за 12-летний период, согласно которому количество потребляемого алкоголя на душу населения с 2006 года сократилось почти на 40%. Чиновники утверждают, что этого удалось достичь благодаря государственной политике.

Минздрав утверждает: россияне стали меньше пить. Но социологи так не считают Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«На самом деле для снижения потребления алкоголя в России нет ни одной социально-экономической причины. Люди как пили, так и пьют. Другой вопрос — россияне начали в гигантских объемах употреблять суррогатный алкоголь», — пояснил «URA.RU» руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его оценке, более 20 миллионов граждан вообще не покупают крепкий алкоголь в официальных магазинах — то есть почти каждый третий от числа экономически активного населения страны.

«Под суррогатом специалисты понимают всю кустарную продукцию, которая производится в том числе и в домашних условиях — тот же самогон, например. Сейчас на долю нелегального алкоголя приходится почти половина объема всего рынка», — сообщил собеседник агентства. По его мнению, подобная ситуация сохранится до тех пор пока в России алкоголь относительно социальных пособий и средних зарплат будет стоить в пять-семь раз дороже, чем в странах Западной Европы.

Представитель одной из российских сетей, занимающихся продажей самогонного оборудования, рассказал «URA.RU», что в последнее время они фиксируют повышенный спрос на свою продукцию:

«Люди покупают, хотя зачастую речь идет о недешевых самогонных аппаратах. Стоимость в среднем варьируется от восьми до 30 тысяч рублей.

Причин тут мы видим две: во-первых, многие считают, что продающийся в магазинах алкоголь слишком дорог для них, а, во-вторых, есть и те, кто боится приобрести даже в супермаркете фальсифицированный продукт и отравиться«. По словам собеседника агентства, „если человек выпивает регулярно, то стоимость аппарата довольно быстро ‚отобьется‘.

Россияне перешли к активному самогоноварению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный директор комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов в разговоре с «URA.RU» напомнил, что в нашей стране самогоноварение для собственных нужд, а не для продажи является вполне законным: «Мне трудно поверить, что наши люди так резко сократили потребление алкоголя. Возможно, какое-то снижение и есть, но не думаю, что оно столь радикально, как утверждает сегодня Минздрав».

Он полагает, что люди, которые приобретают самогон, делают это «с карандашом в руках»: «Вероятно, они все очень хорошо просчитывают — какие необходимы вложения и какой окажется отдача». В то же время Романов признал, что государству сегодня необходимо бороться не с потреблением алкоголя, а с бедностью: «Если россияне в большинстве своем станут более обеспеченными, то, поверьте, никто не побежит гнать самогон. Проще зайти в магазин и приобрести достойный алкоголь для его дальнейшего культурного потребления».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия входит в пятерку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.