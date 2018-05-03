Сосед гендиректора УВЗ по этажу довел челябинский завод

20:19 03 мая 2018 0

Александр Потапов (слева) стал игнорировать совещания у Игоря Холманских (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конфликт гендиректора корпорации «Уралвагонзавод» Александра Потапова и уральского полпреда президента Игоря Холманских вышел в публичную плоскость. Промышленник проигнорировал приглашение на окружное совещание, посвященное оборонно-промышленному комплексу. Собеседники агентства говорят, что глава УВЗ ведет себя, как будто остался заместителем федерального министра. А полпреду пеняют на чрезмерное внимание к бывшему месту работы.

О напряженных отношениях Александра Потапова с внешним миром говорят давно, о трудностях в контакте с Игорем Холманских ранее — только в кулуарах. Обсуждать эту тему практически открыто стали после того, как глава УВЗ прислал вместо себя менеджеров екатеринбургского Уралтрансмаша на статусное окружное совещание в полпредство, в котором участвовали зампред коллегии военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, представители Минпромторга РФ, губернаторы, руководители оборонных предприятий.

Александр Потапов до сих пор ведет себя как заместитель Дениса Мантурова (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор одного из заводов рассказал корреспонденту «URA.RU», что есть масса вопросов по реализации федеральных целевых программ и по выполнению плана на предприятиях УВЗ. «Особенно тяжелая ситуация на Курганмашзаводе, „ЧТЗ-Уралтраке“ и на головном предприятии — „Уралвагонзаводе“. Потапов игнорирует все поручения Холманских», — полагает собеседник.

Как бы то ни было, конфликт между полпредом и главой крупнейшей оборонной корпорации Урала стал одной из главных тем обсуждения в среде промышленников. «Потапов ведет себя так, будто остался замминистра [промышленности и торговли]. А это не так. Никто не принимает его стиль всеми командовать», — считает один из директоров. Он рассказал о совещании с представителями банков, на котором Потапов жаловался на высокие ставки по кредитам, но вскоре оказалось, что все частные и государственные банки поддерживают УВЗ, а родной — «ростеховский» — отличался от общей политики.

Топ-менеджер челябинского «ЧТЗ-Уралтрак» заявил, что гендиректор его завода Петр Переведенцев сыграл большую роль в нагнетании напряжения между Потаповым и Холманских. «Переведенцев — бывший сосед по лестничной клетке Потапова в Москве. Они друг другу помогают и двигаются вместе. Потапов помог Переведенцеву получить должность гендиректора [федерального казенного предприятия] Бийского олеумного завода. Затем перетащил за собой в корпорацию УВЗ. Но Переведенцев привел ЧТЗ к предбанкротному состоянию. Внутренняя проверка завода показала массу финансовых нарушений и сомнительных сделок. После этого аудиторам предприятия выдали уведомления о сокращении. В полпредстве все это знают. А Потапов велит им не совать нос не в свое дело», — полагает источник.

Над ЧТЗ сгустились тучи — предприятие в предбанкротном состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуация на УВЗ настолько тяжелая, что компании запретили отмечать 10-летие в прошлом году. По некоторой информации, вето на празднование наложил Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех», к которой присоединяют УВЗ по решению президента Владимира Путина. Уралвагонзавод уже с десяток раз пытались обанкротить. Самым крупным кредитором был «Альфа-Банк», потребовавший вернуть 9,3 млрд рублей. В октябре 2016-го стороны заключили мировое соглашение — долги погасили за счет государственного Газпромбанка.

«Потапову нужна помощь государства. Но он считает, что Холманских — „сбитый летчик“ и потеряет пост полпреда после инаугурации президента», — полагает один из уральских промышленников. Директор по корпоративным коммуникациям УВЗ Дмитрий Калениченко не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». Заместитель полпреда Борис Кириллов просил позвонить позднее.