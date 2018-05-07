Россиянам придется работать только на налоги

08:00 07 мая 2018 0

Многие россияне сегодня не выдерживают налоговой нагрузки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшее время фискальная нагрузка на россиян будет значительно увеличиваться. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают — появятся новые налоги и заметно вырастут уже существующие. В итоге, львиную долю зарплаты граждан «съедят» обязательные сборы.

Налоговая тема в последнее время регулярно всплывает в повестке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В числе последних предложений — инициатива Минфина ввести в России с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в три процента, который будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы и другие россияне, оказывающие частные услуги. На сегодняшний день эта категория граждан в большинстве случае предпочитает трудиться нелегально. Как пояснил замминистра финансов Илья Трунин, необходимо ввести «максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке». «Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — пояснил Трунин. По его словам, законопроект об этом Минфин уже разработал. Ожидается, что ставка нового налога будет около трех процентов, если оказание услуг идет физическим лицам, а если юридическим лицам — то шесть процентов. В планах Минфина — ввести новый режим со следующего года в пилотном режиме в ряде регионов страны.

По мнению главы Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, данная мера — попытка дать хотя бы какую-то ресурсную базу регионам, которым скоро придется выживать в сложных экономических условиях. «Конечно, 3-6% налога на индивидуальных предпринимателей и самозанятых — небольшие деньги. Кроме того, учитывая российскую ментальность, даже 3% никто просто так платить не будет, сначала поймать надо. Но

в целом новые налоги — тревожный сигнал для всех россиян. Из-за выпадающих нефтегазовых доходов именно мы становимся новой кормовой базой для государства»,

— пояснил он «URA.RU».

Гращенков предположил, что в ближайшее время будут вводиться все новые налоги — на товары, услуги, пользование такими благами, как интернет, автомобиль, недвижимость. «Пока еще есть перспектива, куда расти, Россия по-прежнему остается одной из европейских стран с минимальной налоговой нагрузкой, но, правда, зарплаты у нас тоже одни из самых низких», — заключил эксперт.

Экономический аналитик Артем Ермолаев опасается, что увеличение фискальной нагрузки одновременно вызовет еще более массовый уход россиян в тень. «Уже сегодня россияне делают все, чтобы не платить налоги. Чем больше давление — тем выше сопротивление. Есть серьезный риск, что в серую зону перекочует львиная доля экономически активного населения, потому как администрировать этот сектор крайне затруднительно, а подчас — невозможно. Россияне уходят от налогов по одной причине — у многих на обязательные сборы уходит добрая часть всего бюджета», — сказал он «URA.RU».

Очень часто россияне не понимают — куда уходят их налоги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин заявил «URA.RU», что речь идет об «интересной новации»: «Озвученный уровень в 3% ниже действующих налоговых ставок для ИП с 6% и рядом других платежей. Я не вижу преград для того, чтобы значительная часть бизнеса без сотрудников закрыла ИП и стала платить налоги в качестве самозанятого населения. То есть новый закон эффективно снизит налоговую нагрузку на микробизнес из одного человека. Впрочем, контролировать исполнение налогового законодательства в этом случае будет практически невозможно».

Гендиректор аналитического центра Polit Generation Ярослав Игнатовский уверен, что такой режим налогообложения устроит и самозанятых граждан, поскольку они будут легализованы. «Однако необходимо расширить перечень профессий, которые попадают в категорию самозанятых: это и водители, таксисты, работники автомастерских. Кроме того, нельзя забывать о большом пласте креативных профессий — это дизайнеры, журналисты, работающие удаленно», — пояснил «URA.RU» Игнатовский.

Даже если такой налог появится, то работать он, скорее всего, просто не будет, полагает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Например, в прошлом году власти уже попытались вывести самозанятых граждан „из тени“, объявив для них налоговую амнистию. Однако результата это почти не дало — на учет встало меньше тысячи человек. По большому счету, самозанятые граждане не заинтересованы в том, чтобы государство вообще знало об их деятельности», — сказал он «URA.RU». По его словам, для выявления и взимания задолжников из числа самозанятых граждан налоговикам потребуется несоразмерное увеличение штатной численности, и, как следствие, привлечение дополнительных средств федерального бюджета.

Напомним, что ранее обсуждались и другие «налоговые маневры» — в их числе повышение НДФЛ с 13% до 15%, введение налога с продаж в размере 4%, увеличение НДС до 22%, замена льготной ставки НДС на товары для детей и лекарства прямыми субсидиями нуждающимся.

Согласно данным исследования РАНХиГС, доля россиян, в разной степени вовлеченных в теневой рынок труда, составляет 44,8 процента от работающего населения. Это примерно 33 миллиона человек. Опрос, проведенный ВЦИОМ в 2016 году, показал, что 70 процентов россиян получают зарплату по официальным ведомостям, 13 процентов получали частично серую зарплату, при этом каждый десятый житель страны признался, что получает зарплату полностью в конверте.