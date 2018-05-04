Главную семейную драму российского спорта разрешат в Екатеринбурге

23:40 04 мая 2018 0

Емельяненко сделал первый шаг, чтобы помириться с братом. В этом ему помог Алтушкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

4 мая в Екатеринбурге открылась «Академия единоборств РМК», основанная главой «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным. Это событие уже стало знаковым для всего российского спорта. Дело в том, что площадку посетил легенда ММА Федор Емельяненко, а завтра в городе будет драться его родной брат Александр Емельяненко. Между ними год назад произошел сильный конфликт, теперь наблюдатели расценивают визит «последнего императора» как шаг к миру.

Академия начала работать в новом шестиэтажном здании на улице Шейнкмана. Пройти мимо него вряд ли получится — на фасаде огромный экран, на котором транслируются разные хайлайты боев. Первые четыре этажа занимают спортивные залы с панорамными окнами. Здесь можно заниматься фитнесом, боксом, карате, греко-римской борьбой, кик-боксингом, джиу-джитсу и ММА. Еще два этажа занимает ринг для соревнований, рассчитанный на 400 зрительских мест.

Абдулманап Нурмагомедов был впечатлен масштабами академии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Днем здесь провел открытую тренировку отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов. Он признался, что был приятно удивлен масштабам академии. «Чуть-чуть я испытываю белую зависть. Такое прекрасное заведение. Здесь смогут заниматься олимпийскими и неолимпийскими видами спорта. Это подарок не только для Екатеринбурга, это для всей России. Здесь будут воспитывать чемпионов и защитников для всей страны», — сказал прославленный дагестанский тренер.

На открытии академии побывали актер Михаил Галустян, боксер Костя Цзю и боец ММА Федора Емельяненко. Он, к слову, еще неделю назад дрался в Штатах с американцем Фрэнком Миром. Как признался «последний император» его «немного ломало» от смены часовых поясов.

«Это очень хороший зал. Наверное, это первый такой проект, полностью посвященный боевым искусствам. Очень важно, что есть зал, где можно устраивать поединки и соревнования», — прокомментировал открытие академии Емельяненко.

Федор Емельяненко прилетел в Екатеринбург после успешного боя в Америке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для спортивного сообщества визит Федора Емельянеко в Екатеринбург стал таким же знаковым событием, как и открытие академии. 5 мая в уральской столице будет выступать младший брат «императора» — Александр Емельяненко. После того, как он вышел из тюрьмы, спортсмены вступили в открытую перепалку друг с другом. Наблюдатели надеются, что знаменитые бойцы помирятся именно в Екатеринбурге.

«Ссора, которая произошла, это неправильно. По всем православным канонам нужно прощать друг друга, тем более, когда речь идет о братьях. Они по жизни должны идти плечом к плечу. Очень приятно, если произойдет примирение», — сказал «URA.RU» исполнительный директор «РМК Боксинг Промоушенс» Алексей Титов. По его словам, Федора Емельяненко удалось привезти в Екатеринбург благодаря тому, что у Игоря Алтушкина есть с ним личный контакт.

Около семи вечера состоялась церемония открытия академии. В ней принимали участие губернатор Евгений Куйвашев, Игорь Алтушкин и боксер Костя Цзю. Они произнесли приветственные речи, после чего на ринг забралась юная спортсменка и ударила в гонг.

В России нет аналогов новой академии единоборств, открытой в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Конечно, главная миссия академии — увлечь девчонок и мальчишек занятием единоборствами. Это красивый, мужественный вид спорта. Он развивает личность, готовит людей к взрослой жизни. Уверен, что эта академия с успехом выполнит эту миссию», — сказал губернатор.

В честь открытия академии промоутеры организовали десять боев по правилам бокса. Губернатор смотрел поединки из VIP-зоны вместе с Федором Емельяненко и Игорем Алтушкиным. Временами они переговаривались между собой, затем глава РМК и боец ММА отошли поговорить наедине и оставили Куйвашева одного. Впрочем, совсем скоро компанию политику составил Костя Цзю.

Губернатор не смог дождаться конца турнира и уехал, не увидев главный бой вечера. В зрелищном поединке встретились Дмитрий Михайленко и Александр Шаронов. Встреча продлилась все 10 раундов. Несколько раз Михайленко пошатнул соперника мощными ударами, однако не смог довести дело до нокаута. Судьи в итоге единогласно присудили ему победу.

Спортивный праздник в Екатеринбурге продолжится 5 мая на арене КРК «Уралец». В главном поединке вечера Александр Емельяненко встретится с оппонентом из Бразилии Габриэлем Гонзагой. В соглавном бою екатеринбуржец Иван Штырков сразится с другим бразильцем Джеронимо дос Сантосом «Мондрагоном». Ожидается, что смотреть за боями будет звезда UFC Хабиб Нурмагомедов.

В главном бою вечера Александр Шаронов по очкам проиграл Дмитрию Михайленко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Михайленко несколько раз потряс соперника сильными ударами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Открытие академии посетили известные артисты, бизнесмены и спортсмены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слева направо: Костя Цзю, Игорь Алтушкин, Евгений Куйвашев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU