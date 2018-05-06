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06 мая 2018
05 мая 2018
00:25  06 мая 2018 0

Акции Навального определили его истинных сторонников

Блогер теряет популярность. Какова судьба его протестного движения?
Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Несанкционированный митинг на Пушкинской площади. Москва, пушкинская, митинг
Навальный и его сторонники сумели «достать» даже аполитичных москвичейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Шествия и митинги, организованные 5 мая по призыву блогера Алексея Навального, оказались громкими и провальными одновременно. По мнению экспертов, блогер пытается компенсировать нарастающее падение интереса к себе массированными провокациями и выплесками их последствий в медийное пространство.

В общей сложности, внутренняя статистика правоохранительных органов зафиксировала 17,4 тыс. участников шествий, митингов и пикетов в рамках акции «Он нам не царь!» Это разительно меньше, чем заявлялось — почти 60 тысяч человек. Большинство крупных городов проигнорировали призывы Навального: во Владивостоке на улицу вышли 150 человек, в Магадане, Брянске, Ярославле и Костроме — по 50. Что-то вроде рекорда поставили Курск (15 участников) и Чита — 9 одиночных пикетов.

Архагельск
Фото: из соцсетей
Абакан
Фото: из соцсетей
Вологда
Фото: из соцсетей
Иваново
Фото: из соцсетей
Калининград
Фото: из соцсетей
Омск
Фото: из Соцсетей
Орел
Фото: из соцсетей
Петрозаводск
Фото: из соцсетей
Ярославль
Фото: из соцсетей

«Люди не понимают, зачем выходить на эти митинги, на которых Навальный пытается вернуть свою популярность? На прошлой неделе был протестный митинг в поддержку Telegram — тогда было понятно, зачем, а сейчас не понятны ни требования, ни смысл. Пришло мало, потому что это были акции, направленные на его личный пиар. Он теряет популярность, и люди это почувствовали», — считает президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев.

Уральские города примерно укладываются в общий тренд. Идеально попал в него Курган: по свидетельству корреспондента «URA.RU», в несанкционированном шествии приняли участие порядка полусотни человек. Челябинск дал блогеру порядка полутысячи, Тюмень — 300-400. В столице Урала, по данным полиции, на улицы вышло примерно 900 человек. Единственным задержанным стал очевидно нетрезвый и агрессивный гражданин, после чего протестующие фактически гуляли по Екатеринбургу под присмотром полиции.

Несанкционированная акция сторонников Алексея Навального. Екатеринбург, исторический сквер, задержание
Алкоголь и митинг несовместимы. Об этом, кстати, говорилось в методичке, которую распространяли «навальновцы» в соцсетях
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Массовость, прямо скажем, весьма относительная — поэтому ее отсутствие приходится компенсировать провокациями — демонстративными отказами от предложенных площадок, драками, вызывающим поведением по отношению к правоохранителям и землякам. Без этого и задержаний было бы, пожалуй, в разы меньше. Сейчас же по всей России задержано было около 950 «протестантов», абсолютное большинство которых отпустят по домам до утра. Продлить общение с правоохранительными органами придется нескольким десяткам из них.

Несанкционированное шествие сторонников Навального у кинотеатра Россия. Курган, фак, полиция, сторонники навального, задерженный
Провокации становятся едва ли не главным способом обеспечить медийный «выхлоп». Но массовость все равно не гарантируют
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Я думаю, что по итогам этой субботы численность участников подобных мероприятий может и еще снизиться. Все по той же причине: Навальный ничего не предлагает и не может предложить своим сторонникам. Более того, он провоцирует власти своим стремление проводить митинги исключительно в неразрешенных местах. И люди задают себе вопрос: почему, собственно, они должны противопоставлять себя власти ради него? Тем более ради такого предательского подхода: „жечь“ своих людей ради собственного пиара», — заметил в беседе с «URA.RU» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Несанкционированное шествие сторонников Навального у кинотеатра Россия. Курган, полиция, оцепление, сторонники навального
Курган. Сторонник Навального бросает вызов «режиму»
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Аудитория устала от Навального. Все дело в сомнительных методах с вовлечением подростков в незаконные методы агитации. В результате он становится уже интернет-мемом, а для политика это недопустимо, — соглашается с ним гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. — Кроме того, в воздухе повис вопрос о том, где деньги, собранные на избирательную кампанию. Человек с сомнительной кредитной историей зовет на улицу на неразрешенные мероприятия детей, которые ведут себя агрессивно — все это складывается в очень печальную картину».

Печальную, в том числе, и для самого Навального. Поскольку происходящее ведет к тому, что вместо расширения аудитории блогера она сжимается до узкого круга его самых преданных фанатов.

Шествие сторонников Навального "он нам не царь". Тюмень
Методы, которые использует блогер, «кристаллизуют» его поддержку до группы фанатичных поклонников
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Я думаю, что это и есть то самое ядро той „секты“, которое за ним везде ходит и активно поддерживает его в интернете. Для остальных идеи, которые он вносит на эти митинги — они просто не являются значимыми. Достаточно сравнить митинг против реновации в Москве и то, что предлагает Навальный. В одном случае — это то, что действительно беспокоит людей, во втором — это определенный бизнес-проект „Навальный ТМ“, который интересен только ему самому и его спонсорам. Протест ради протеста с толпами молодежи на улице — это было интересно в конце 90-х, в „нулевые“, но для людей сегодня выглядит сомнительно и это выражается в цифрах, которые мы видим», — указывает политолог Алексей Мартынов.

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