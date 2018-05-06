Акции Навального определили его истинных сторонников

00:25 06 мая 2018 0

Навальный и его сторонники сумели «достать» даже аполитичных москвичей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шествия и митинги, организованные 5 мая по призыву блогера Алексея Навального, оказались громкими и провальными одновременно. По мнению экспертов, блогер пытается компенсировать нарастающее падение интереса к себе массированными провокациями и выплесками их последствий в медийное пространство.

В общей сложности, внутренняя статистика правоохранительных органов зафиксировала 17,4 тыс. участников шествий, митингов и пикетов в рамках акции «Он нам не царь!» Это разительно меньше, чем заявлялось — почти 60 тысяч человек. Большинство крупных городов проигнорировали призывы Навального: во Владивостоке на улицу вышли 150 человек, в Магадане, Брянске, Ярославле и Костроме — по 50. Что-то вроде рекорда поставили Курск (15 участников) и Чита — 9 одиночных пикетов.

Архагельск Фото: из соцсетей

Абакан Фото: из соцсетей

Вологда Фото: из соцсетей

Иваново Фото: из соцсетей

Калининград Фото: из соцсетей

Омск Фото: из Соцсетей

Орел Фото: из соцсетей

Петрозаводск Фото: из соцсетей

Ярославль Фото: из соцсетей

«Люди не понимают, зачем выходить на эти митинги, на которых Навальный пытается вернуть свою популярность? На прошлой неделе был протестный митинг в поддержку Telegram — тогда было понятно, зачем, а сейчас не понятны ни требования, ни смысл. Пришло мало, потому что это были акции, направленные на его личный пиар. Он теряет популярность, и люди это почувствовали», — считает президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев.

Уральские города примерно укладываются в общий тренд. Идеально попал в него Курган: по свидетельству корреспондента «URA.RU», в несанкционированном шествии приняли участие порядка полусотни человек. Челябинск дал блогеру порядка полутысячи, Тюмень — 300-400. В столице Урала, по данным полиции, на улицы вышло примерно 900 человек. Единственным задержанным стал очевидно нетрезвый и агрессивный гражданин, после чего протестующие фактически гуляли по Екатеринбургу под присмотром полиции.

Алкоголь и митинг несовместимы. Об этом, кстати, говорилось в методичке, которую распространяли «навальновцы» в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Массовость, прямо скажем, весьма относительная — поэтому ее отсутствие приходится компенсировать провокациями — демонстративными отказами от предложенных площадок, драками, вызывающим поведением по отношению к правоохранителям и землякам. Без этого и задержаний было бы, пожалуй, в разы меньше. Сейчас же по всей России задержано было около 950 «протестантов», абсолютное большинство которых отпустят по домам до утра. Продлить общение с правоохранительными органами придется нескольким десяткам из них.

Провокации становятся едва ли не главным способом обеспечить медийный «выхлоп». Но массовость все равно не гарантируют Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Я думаю, что по итогам этой субботы численность участников подобных мероприятий может и еще снизиться. Все по той же причине: Навальный ничего не предлагает и не может предложить своим сторонникам. Более того, он провоцирует власти своим стремление проводить митинги исключительно в неразрешенных местах. И люди задают себе вопрос: почему, собственно, они должны противопоставлять себя власти ради него? Тем более ради такого предательского подхода: „жечь“ своих людей ради собственного пиара», — заметил в беседе с «URA.RU» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Курган. Сторонник Навального бросает вызов «режиму» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Аудитория устала от Навального. Все дело в сомнительных методах с вовлечением подростков в незаконные методы агитации. В результате он становится уже интернет-мемом, а для политика это недопустимо, — соглашается с ним гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. — Кроме того, в воздухе повис вопрос о том, где деньги, собранные на избирательную кампанию. Человек с сомнительной кредитной историей зовет на улицу на неразрешенные мероприятия детей, которые ведут себя агрессивно — все это складывается в очень печальную картину».

Печальную, в том числе, и для самого Навального. Поскольку происходящее ведет к тому, что вместо расширения аудитории блогера она сжимается до узкого круга его самых преданных фанатов.

Методы, которые использует блогер, «кристаллизуют» его поддержку до группы фанатичных поклонников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Я думаю, что это и есть то самое ядро той „секты“, которое за ним везде ходит и активно поддерживает его в интернете. Для остальных идеи, которые он вносит на эти митинги — они просто не являются значимыми. Достаточно сравнить митинг против реновации в Москве и то, что предлагает Навальный. В одном случае — это то, что действительно беспокоит людей, во втором — это определенный бизнес-проект „Навальный ТМ“, который интересен только ему самому и его спонсорам. Протест ради протеста с толпами молодежи на улице — это было интересно в конце 90-х, в „нулевые“, но для людей сегодня выглядит сомнительно и это выражается в цифрах, которые мы видим», — указывает политолог Алексей Мартынов.