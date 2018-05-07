Лидер крупнейшей преступной группировки напомнил Уралу про лихие 90-е

14:43 07 мая 2018 0

Миасс, девяностые годы, «Турбазовские» ФОТО: социальные сети

Четвертый судебный процесс по делу бывшего сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевского в Москве начнется не раньше осени. Отбор новых присяжных заседателей пройдет в Московском облсуде 10 мая, в четверг. Это происходит из-за того, что вместе с Ардабьевским и восемью фигурантами громкого дела на скамью подсудимых сядет еще один человек, Дмитрий Завьялов, чья уголовная карьера начиналась в Миассе, в ОПГ «Турбазовские».

Как сообщало «URA.RU», Завьялов несколько лет скрывался в Испании, где жил под чужим именем. Он был задержан в 2014 году, через год его экстрадировали в Россию, в начале апреля 2018 года предъявили обвинение. Дело в отношении Завьялова расследовалось по эпизодам организованной преступной группировки «Турбазовские». Экс-главу администрации Миасса Виктора Ардабьевского, его земляка Ралифа Фаизова и еще шестерых фигурантов также судят за участие в этой банде. Суд принял решение объединить два дела в одно, Завьялов потребовал суда присяжных, поэтому состав будет сформирован заново.

Сергей Чащин уже получил свой срок Фото: соцсети

О самом Завьялове, родившемся в Челябинске в 1977 году, в Миассе помнят немногие. «Ему и двадцати лет не было, когда создавались „Турбазовские“, — говорит „URA.RU“ один из бывших руководителей города. — Бывший спецназовец Олег Георгица собирал молодых парней на Ильменской турбазе. Не пили, не курили, занимались спортом. Могли по одному свистку съехаться на базу со всего города. Но, видимо, Завьялов был ближайшим соратником Георгицы. Потому что когда Георгицу убили, это случилось в 1998 году, он тут же уехал в Москву. По слухам, у Олега Георгицы при себе был мешочек с четырьмя килограммами золота. Но золота не нашли, а Завьялов больше в Миассе не появлялся. Остальные „турбазовские“ остались здесь». Во главе миасской ОПГ сначала был местный житель Михаил Пуртов, уехавший потом также в Москву. Руководить «Турбазовскими» стал Сергей Чащин.

По версии следствия, миассцы держали связь с Москвой, в том числе, и с Завьяловым. В столице Дмитрий Завьялов и Михаил Пуртов создали банду, контролирующую Пушкинский район. К ним примкнул уроженец Ростова-на-Дону Дмитрий Лесняков. В криминальном мире их знали как «балашихинских». В Москве жили по чужим паспортам. На счету банды — целый ряд убийств и покушений. В 2002 году неизвестными был застрелен Михаил Пуртов. Первые роли в рядах «балашихинских» стали играть Завьялов и Лесняков. Появилась межрегиональная группа «Курганские», в состав которой вошли и «Турбазовские». Именно Лесняков выделил киллеров для устранения миасского бизнесмена Павла Сидорова в 2008 году. А когда Леснякова задержали по другим убийствам, он дал показания на Чащина и Фаизова. Далее по цепочке было раскрыто и убийство директора миасского ПО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году. Ко всему оказались причастны Чащин, Фаизов, Лесняков и Завьялов, к тому времени скрывшийся в Испании.

Виктор Ардабьевский ждет четвертого судебного процесса Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лесняков дал показания и на Виктора Ардабьевского, в материалах дела фигурируют суммы, которые Ардабьевский заплатил за убийства — 30 тысяч долларов за Падучина и 2,5 млн рублей за Сидорова. Чащина и Фаизова задержали в ноябре 2012 года. Сергей Чащин стал активно сотрудничать со следствием, дело выделили в отдельное производство. Он получил 13 лет «строгого режима», отбывает наказание в Златоусте, в Миассе его делами занимается давний соратник Владимир Мурашкин — «теневой советник» мэра Геннадия Васькова. Виктор Ардабьевский с октября 2013 года находится в столичном СИЗО «Матросская тишина». Первый процесс стартовал в 2016 году в Московском горсуде, затем материалы вернули в прокуратуру. В 2017 году начались заседания с участием присяжных заседателей в Московском облсуде. Но состав суда распустили, собрали новый к январю 2018 года. Третий процесс так и не начался из-за болезни адвоката.

Опрос свидетелей проводился только на стадии второго процесса, в 2017 году. По данным «URA.RU», южноуральцев опрашивали по видеосвязи. Так, дал показания из облсуда, куда его доставили из колонии, Сергей Чащин. Выступили в режиме видеоконференции экс-мэр Миасса Игорь Войнов, вдовы Андрея Падучина и Игоря Сидорова. После отбора нового состава суда дальнейшие процедуры займут несколько месяцев. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда, всех свидетелей будут опрашивать заново.