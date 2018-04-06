В Москве будут судить челябинца, чья банда держала в страхе половину России

08:16 06 апреля 2018 0

Бандитам инкриминируют 18 убийств Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Одного из видных представителей ОПГ «Турбазовские» — Дмитрия Завьялова, — будут судить в Москве. Скрывавшийся в Испании 41-летний уроженец Челябинской области экстрадирован в Россию, обвинительное заключение в отношении него утверждено, дело будет направлено в Московский областной суд, сообщили «URA.RU» в прокуратуре столицы.

В общей сложности челябинец обвиняется по семи статьям УК РФ: создание банды, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, разбои и грабежи. Кроме того, Завьялову инкриминируют незаконный оборот оружия.

Как уже писало «URA.RU», Завьялов был одним из приближенных преступного авторитета Олега Георгицы, убитого в 1998 году в Челябинске. После гибели лидера Завьялов отправился «покорять Москву», где, вместе с еще одним южноуральцем — Дмитрием Задковым, — вошел в подмосковную ОПГ «Балашихинские». Наряду с «Турбазовскими» та входила в межрегиональную преступную группу «Курганские» во главе с впоследствии осужденным на 25 лет Дмитрием Лесниковым. Географическая удаленность и объединение лишь для совершения очередного преступления (в Москве, Московской, Челябинской и Ростовской областях, Краснодарском крае) давали бандитам повышенный уровень конспирации и мобильности. Кроме того, контроль над рядом официальных бизнес-структур обеспечивал их дополнительными источниками средств.

По версии следствия, Завьялов был одним из тех, кто разрабатывал планы деятельности ОПГ, координировал деятельность его членов и давал указания бандитам, обеспечивал их оружием и техническими средствами, распределял доли и выдавал деньги исполнителям. После разгрома сообщества в 2009 году он бежал за границу, но данные им показания легли в основу другого дела — в отношении лидера «Турбазовских» Сергея Чащина и задержанного ФСБ бывшего сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевского.