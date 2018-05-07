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Главные новости Свердловской области
15:11  07 мая 2018 1

Москва обезглавила главный партийный актив Тунгусова

Началась война за пост председателя. Победитель изменит ход выборов в Екатеринбурге
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, выборы 2017, сергин дмитрий
Дмитрий Сергин вышел из Российской партии пенсионеровФото: Александр Мамаев

Пост руководителя свердловского отделения Российской партии пенсионеров покинул Дмитрий Сергин — наиболее опытный и преданный представитель команды первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова. За освободившееся место началась серьезная аппаратная борьба. Ее победитель составит список партийных кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы. Текущие рейтинги позволяют партячейке получить как минимум два мандата.

По имеющейся у экс-председателя партотделения Евгений Артюха информации, инициатором отставки выступили представители Кремля и центральный совет РПП. Поводом для репрессий стала излишняя активность Сергина в период кампании по выборам президента РФ. «Была договоренность, что руководители региональных отделений всех партий свернут работу и будут сидеть ниже травы. Насколько я знаю, сначала претензии предъявили Владимиру Тунгусову, следом досталось и Сергину», — поясняет Артюх.

Сам Дмитрий Сергин пояснил корреспонденту «URA.RU», что написал заявление о выходе из РПП по собственному желанию. Он отметил, что статус оппозиционера затрудняет работу по лоббированию социальных законопроектов. Поэтому Сергин принял решение пойти на выборы в Екатеринбургскую гордуму в качестве независимого кандидата. 7 мая он подал заявление об участии в праймериз «Единой России» по округу №16.

Александр Кислых останется заместителем председателя отделения РПП
Профиль Александра Кислых в Фейсбук

Временно исполняющим обязанности председателя отделения назначен юрист Александр Кислых. Он известен тем, что долгое время работал помощником оппозиционного экс-депутата Заксобрания Георгия Перского, оформляя в законопроекты все его инициативы. «К Кислых ходили на консультации все депутаты и работники аппарата. Он был чуть ли не единственным человеком в парламенте, досконально разбирающимся в процессе законотворчества», — говорят о нем бывшие коллеги.

Ожидается, что Александр Кислых впоследствии займет пост заместителя председателя отделения. Кандидатуру нового руководителя партячейки центральный совет РПП назовет через одну-две недели. «В любом случае это будет сильная медийная фигура», — уверяют представители свердловских «пенсионеров».

Известно, что Владимир Тунгусов уже предложил федеральному руководству партии своего человека. Но гарантий его согласования нет. По неофициальной информации, в числе других потенциальных кандидатов — стоявший у истоков отделения РПП действующий депутат Екатеринбургской гордумы Анатолий Шарапов, член Совета Национальной Ассоциации негосударственных пенсионных фондов России, экс-депутат гордумы Светлана Шаманова и руководитель регионального отделения «ОПОРЫ России» Илья Тыщенко. Все трое считаются оппонентами мэрии, получить их комментарии не удалось.

Источники агентства подчеркивают, что это далеко не полный список, в нем могут появиться другие неожиданные политики. «Все произошло настолько неожиданно, что консультации пока даже с потенциальными кандидатами не успели начать», — отмечает известный партиец.

Политконсультант Александр Пирогов уверен, что партотделение под руководством Дмитрия Сергина, как одного из наиболее узнаваемых депутатов, могло бы получить в гордуме нового созыва 1-2 мандата. Повторить успех партячейка может только при хорошем финансировании, административной поддержке и сильной фигуре нового лидера. «А таких знаковых лидеров в городе очень мало», — говорит Пирогов.

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