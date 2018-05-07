Экс-министр и друг Юревича атаковали структуру «Газпрома»

16:57 07 мая 2018 0

Челябинские коммунальщики пытаются сорвать проект структур «Газпрома» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Иногородняя фирма срывает тендер по строительству новой свалки для Челябинска, который выиграло подконтрольное «Газпрому» акционерное общество «Управление отходами». Это похоже на спланированную акцию. Ведь каждый день затягивания конкурса приносит более одного миллиона рублей челябинским коммунальщикам. Ответственными за саботаж называют экс-министра экологии Александра Галичина и бизнесмена Сергея Мелехина, которого считают другом бывшего губернатора Михаила Юревича.

АО «Управление отходами» в середине марта выиграло конкурс за право заключения концессионного соглашения на строительство нового мусорного полигона, сортировку, переработку и захоронение отходов из Челябинского кластера (в него входят Челябинск, Копейск, Троицк и Южноуральск, а также Кунашакский, Красноармейский, Коркинский, Еткульский, Еманжелинский, Сосновский, Пластовский, Увельский, Троицкий и Октябрьский районы). Действующий полигон — самый большой такой объект в черте города-миллионника в России. Его планируют закрыть уже в этом году.

Сейчас на челябинской городской свалке за сортировку мусора отвечают мигранты и пенсионеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инвестор должен вложить 3,54 млрд рублей в проект нового полигона, который построит в районе Чишмы. Эти деньги выделяет ЗАО «Лидер», учрежденное негосударственным пенсионным фондом «Газфонд» и «Газпромбанком». Заработать концессионер планирует на тарифе по захоронению мусора, который утверждает правительство. Его размер позволит вернуть деньги пенсионных фондов с доходностью выше инфляции. Конкретные цифры пока не называются.

В конкурсе не участвовали другие компании. Поэтому концессионное соглашение планировалось заключить с «Управлением отходами». Однако волгоградское ООО «Спецпроект» обратилось с жалобой в управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области и добилось отмены конкурса по формальной причине. Новый тендер назначили на 15 мая. Но «Спецпроект» вновь подал жалобу с требованием его отменить. На этот раз повод также выглядит надуманным: минэкологии области, как организатор конкурса, продлило срок подачи заявок от участников, но не указало в документации о продлении срока внесения задатка.

Как сообщила «URA.RU» пресс-секретарь челябинского УФАС Наталья Мартынюк, 7 мая ведомство признало доводы жалобы обоснованными и предписало на три дня продлить срок приема задатка от участника конкурса. «При этом срок проведения конкурса остается прежним, ничего другого не меняется», — подчеркнул представитель антимонопольной службы.

Челябинской городской свалкой управляет МУП «ГорЭкоЦентр» Игоря Галичина Фото: Владимир Васин © URA.RU

«Спецпроект» параллельно с жалобой в УФАС обратился в арбитражный суд области с иском об отмене конкурса на заключение концессионного соглашения. Очередное заседание прошло 7 мая. Истцы требовали принять обеспечительные меры — заморозить проведение конкурса до вынесения решения суда. Однако арбитраж на это не пошел.

В правительстве Челябинской области воздержались от официальных комментариев ситуации. Однако в приватной беседе один из высокопоставленных чиновников предположил, что волгоградская фирма является так называемой «торпедой», которую наняли для срыва конкурса.

«Разбирательства работают на людей, заинтересованных, чтобы действующая свалка работала как можно дольше. Если бы волгоградская фирма хотела здесь работать, вела бы себя по-другому. А она занимается только сутяжничеством — явно по заказу тех людей, которые хотят, чтобы свалка не закрылась никогда. „Управление отходами“ собирается вкладывать свои деньги. Им потом будут возмещать их из тарифа. Для них это понятный бизнес, они в нескольких регионах занимаются этим. Найти другого инвестора, который готов вложить миллиарды, тяжело. И явно это не та фирма, которая обжалует проведение конкурса», — объяснил собеседник позицию региональных властей.

Опрошенные «URA.RU» участники рынка полагают, что бенефициарами срыва сделки со структурой «Газпрома» является ООО «Экоспецбаза» — крупнейшая фирма по вывозу мусора на действующую челябинскую свалку. Собственники «Экоспецбазы» — Сергей Мелехин и Марина Галичина. Первый — очень известный в криминальных кругах персонаж. Его называли главой «ночного дозора» или «ночного правительства» экс-губернатора Михаила Юревича и вторым по неформальному влиянию человеком в регионе. Их отношения разладились, но Мелехин сохранил контроль над бизнесом. Марина Галичина — супруга экс-министра экологии региона Александра Галичина.

Бизнес Александра Галичина (слева) записан на супругу Фото: Кондрат Александров © URA.RU

МУП «Горэкоцентр» управляет городской свалкой. А возглавляет предприятие Игорь Галичин, родной брат Александра Галичина. МУП за один только 2016 год заключил контрактов с «Экоспецбазой» на 441 млн рублей. Самый последний тендер прошел 2 марта текущего года на 3,3 млн рублей. Среди клиентов «Экоспецбазы» также челябинские больницы, вузы и другие бюджетные учреждения.

«Один день работы челябинской городской свалки приносит Мелехину и Галичину больше одного миллиона рублей. Им выгодно затягивание проведения конкурса. Потому что концессионер построит новый полигон. И заниматься вывозом отходов будет уже другая компания», — полагает один из мелких участников рынка.

В открытых источниках и документах отсутствует телефон ООО «Экоспецбаза», сайта у компании нет. Экс-министр экологии Александр Галичин опровергает связь с волгоградской фирмой и причастность к срыву конкурса. «Это нерадивые чиновники, которые не хотят работать, пытаются найти крайнего. Мы не имеем отношения к свалке. Нам без разницы, куда везти, если заплатят. Тариф 5 лет не поднимался. Сейчас нет рентабельности, транспорт не обновляется. Условно говоря, „жир съедаем“. Речь уже идет о забастовке, а не о заработке. Вот кончатся деньги на бензин — встанут машины», — сказал бывший чиновник. При этом Александр Галичин заявил, что компания его супруги постарается сохранить позиции на рынке даже при закрытии городской свалки. «На вывоз мусора все равно будет тендер. Если у кого-то еще есть такое же количество транспорта, пусть попробуют поконкурировать», — резюмировал экс-министр.