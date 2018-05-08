Губернаторы пересядут на автомобили «Кортеж»

11:11 08 мая 2018 0

На инаугурацию Владимир Путин прибыл на новом лимузине отечественной разработки Фото: официальный сайт главы государства kremlin.ru

Вслед за президентом на автомобили проекта «Кортеж» захотят пересесть губернаторы и многие другие представители российской элиты. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают — состоявшаяся в ходе инаугурации главы государства презентация новейшего отечественного лимузина прошла успешно.

В понедельник, 7 мая, на инаугурации главы государства впервые был использован новый российский лимузин проекта «Кортеж». На этом автомобиле Владимир Путин выехал на церемонию из первого корпуса Кремля, где находится его служебный кабинет. Ранее президент использовал автомобили Mercedes.

Проект «Кортеж» был запущен в 2014 году, сегодня фактически состоялась презентация президентского лимузина Фото: официальный сайт главы государства kremlin.ru

Разработкой проекта «Кортеж» с 2014 года занимается ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). В рамках проекта на единой модульной платформе должны быть сконструированы лимузин, внедорожник, седан и минивэн, предназначенные для первых лиц государства. Воплощать идею в жизнь призван холдинг Sollers. По заявлению главы Минпромторга Дениса Мантурова, в рознице автомобиль из «Кортежа» в минимальной комплектации будет стоить около 6—7 млн руб.

Отметим, что необходимые краш-тесты «Кортеж» прошел еще два года назад. В июле прошлого года Владимир Путин испытал лимузин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства лично проехался на прототипе будущего лимузина и остался доволен.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил «URA.RU», что проект «Кортеж» автоматически повышает престиж всей страны: «Очень важно, что отныне наш президент может ездить на машине отечественного производства. У всех, кто сегодня видел автомобиль, впечатления остались самые хорошие. Выглядит очень достойно».

Владимир Путин известен россиянам и как заядлый автомобилист Фото: официальный сайт главы государства kremlin.ru

Канаев также напомнил, что проект «Кортеж» — это целый ряд новейших разработок: «Микроавтобусы и машины сопровождения вполне могут выпускаться серийно, совсем необязательно, чтобы все они были бронированными. Уверен, что на них будет спрос». Эксперт полагает, что отечественные разработки придутся по душе главам регионов и другим представителям российской элиты. «В целом это очень хороший старт для развития национального автопрома. „Кортеж“ может придать импульс всему российскому автомобилестроению».

По мнению автоэксперта, бывшего главного редактора журнала «Новости автобизнеса» Романа Гуляева, презентация в ходе инаугурации президентского лимузина является «большим достижением российского автопрома». «Это действительно хорошее событие. Можно предположить, что разработчики очень торопились, делали все максимально быстро, чтобы глава государства мог сегодня продемонстрировать новый автомобиль», -сказал собеседник «URA.RU». В то же время он предположил, что к полноценному серийному производству лимузин из проекта «Кортеж» еще не готов: «Да, мы видели, что машина даже проехала 200 метров, однако, скорее всего, потребуется немало доработок и внесение ряда изменений».

Эксперт по автомобильной безопасности Александр Адеянов рассказал «URA.RU», что, скорее всего, машины из серии «Кортеж» будут производиться с использованием иностранных комплектующих: «Это совершенно нормальная практика, тем более целый ряд ведущих зарубежных концернов уже заявили о готовности сотрудничать с Россией по этому направлению».

Лидеры государств используют разные автомобили для передвижения. К примеру, глава КНР Си Цзиньпин использует FAW Hong Qi HQE, его японский коллега Синдзо Абэ — Toyota Century. Канцлер Германии Ангела Меркель уже не первый год перемещается на Audi A8. Американский лидер Дональд Трамп использует автомобиль, получивший прозвище «Зверь». Дело в том, что вес машины превышает восемь тонн, она оснащена 20-сантиметровой броней дверей и 12-сантиметровой броней окон. Стоимость автомобиля превышает миллион долларов, он способен выдержать прямые выстрелы даже из крупнокалиберного оружия.