Свердловчане свергают очередного мэра

18:36 07 мая 2018 0

Андрей Горбов проработал на посту мэра немногим более полугода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

15 мая 2018 года в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» откроются группы, в которых будут публиковаться критические новости о работе главы администрации Белоярского района Андрея Горбова.

Как сообщил «URA.RU» оппозиционно настроенный к местной власти депутат Иван Десятков, модераторами страниц станут «заинтересованные местные общественники, неравнодушные к судьбе района». По его словам, у жителей накопился длинный список претензий к Андрею Горбову. Главная из них — неисполнение обещания устранить за два дня произошедшую еще в марте аварию на водопроводе — в квартирах жителей ряда домов до сих пор нет воды.

Ранее шесть белоярских депутатов направляли заявление на имя свердловского прокурора Сергея Охлопкова, в котором попросили провести проверку законности расходования бюджетных субсидий МУП «Новые технологии». Это предприятие выполнило лишь около 50% зафиксированных в актах работ на сетях водопровода воинской части 4047. Еще на двух объектах, на ремонт которых перечислено порядка 2,7 миллиона рублей, по данным счетной палаты, работы не проводились.

Отставка Павла Юдина с поста главы не решила проблемы района Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Представители администрации не смогли подготовить программу по подготовке к отопительному сезону, по этому вопросу ничего не делается. Проигнорирован проект по реконструкции ДК в Больших Брусянах», — добавил Десятков.

Депутат также напомнил, что первые лица муниципалитета проинструктировали лояльных думцев по поводу голосования против выделения 8,5 миллионов рублей на ремонт водовода в его округе: «Они разделили район на свои и чужие территории. А у моих избирателей прорыв на прорыве — люди плачут».

В числе других претензий — назначение заместителем главы по вопросам ЖКХ человека без опыта и профильного образования, хамское отношение к представителям местной элиты, лоббирование бизнес-интересов представителей своей команды, монополизация похоронного бизнеса, непрозрачный, чреватый коррупционной составляющей подход к управлению земельными ресурсами. «Мы, депутаты, понимаем, что выбрали на пост главы района не того человека… Мы надеялись на то, что он будет решать проблемы людей. Но эта власть пришла свои проблемы решать. Ситуация хуже, чем при [бывшем главе муниципалитета Павле] Юдине становится», — подытоживает Иван Десятков.

В местной думе работает 20 депутатов. По словам Десяткова, 11 из них поддерживают главу, 6-8 депутатов находятся в оппозиции к нему. Тем не менее оппозиционеры не исключают, что в какой-то момент поднимут вопрос о соответствии Горбова занимаемой должности.

Глава Белоярки гарантирует, что любая авария на муниципальных сетях будет устранена за 24 часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Белоярского района Андрей Горбов не считает ситуацию в муниципалитете критической. По его мнению, в местной думе у Ивана Десяткова есть лишь пара сочувствующих ему депутатов. Мэр поясняет, что в настоящее время администрация оформляет в муниципальную собственность проблемные коммунальные сети. Эта работа будет завершена в середине мая, после чего начнется их реконструкция. «На имуществе, которое принадлежит району, в течение 24 часов аварии устраняются», — подчеркнул он.

По мнению мэра, Десятков необоснованно нагнетает ситуацию. Он не намерен реагировать на критику, которая будет публиковаться в соцсетях: «Пусть пишут. У нас демократия, им никто не сможет запретить этого делать».

Андрей Горбов считает, что истинной причиной противоречий с Иваном Десятковым стал отказ выдать депутату разрешения на строительство домов, которые его предприятие построило на землях лесного фонда и уже продало местным жителям: «Я ему объяснил, что в рамках закона готов помочь посодействовать по выводу этих земельных участков. Нет — ему выдай разрешение на строительство. Я сказал, что это противозаконно. После этого он перешел в единоличные оппозиционеры».

Иван Десятков считает эту версию надуманной: «Горбов говорит о земельных участках, выданных в 2009 году. Половина из них уже застроена. В прошлом году, когда была отменена дачная амнистия, возникла необходимость в регистрации этих домов. Четыре моих дома уже зарегистрированы, еще два — нет. Я защищаю интересы жителей этих двух домов, не имея никакой корысти в их ситуации».

Андрей Горбов был избран мэром на прошедшем 16 октября 2017 года заседании думы Белоярского района. Его предшественник Павел Юдин (дальний родственник депутата Заксобрания Ильи Гаффнера) был героем многочисленных скандалов. В период его руководства районом на его территории произошла крупная коммунальная авария — во время морозов местные жители остались без отопления. По итогам ЧП было возбуждено два уголовных дела.