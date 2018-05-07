Почему премьер-министром России вновь станет Дмитрий Медведев?

19:42 07 мая 2018 0

Медведев первым в новой истории России проработал в премьерском кресле полный президентский срок и теперь идет на второй Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Владимир Путин представил Дмитрия Медведева в качестве кандидата на премьерский пост на своем новом сроке. Это случилось спустя несколько часов после инаугурации президента в понедельник, 7 мая. Уже во вторник, 8 мая, свой ответ по поводу предложенной кандидатуры должны дать депутаты Госдумы. Медведев уже побил рекорд — он находится на посту премьера дольше своих остальных предшественников — шесть полных лет. Ему удалось сохранять премьерское кресло вопреки многочисленным слухам о скорой отставке и целой череды информационных атак. О пяти главных причинах политической выживаемости Медведева — читайте в материале «URA.RU».

Беспрецедентная лояльность

Дмитрий Медведев — комфортный премьер для Владимира Путина, заверило «URA.RU» сразу несколько экспертов. Он единственный, кто волей истории выдержал беспрецедентный тест на лояльность, согласившись уступить президентское кресло в 2011 году. «Путин ему доверяет. В 2011 году многие рассчитывали, что Медведев останется на второй срок, подбивали его к этому. Тем не менее Медведев пришёл к Путину и сдал мандат. С точки зрения Путина, лояльность и способность играть в команде — главные качества, которые требуются от премьера. Медведев доказал, что обладает ими в полной мере», — рассказал «URA.RU» политолог Аббас Галлямов.

Дмитрий Медведев смог на деле доказать Путину свою лояльность Фото: официальный сайт президента РФ

О беспрецедентности этой меры говорит и глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Ни один российский политик не пошел ради Путина на риски репутационного самоуничтожения, соизмеримые с Медведевым осенью 2011 года», — полагает он.

Лояльность приобретает особое значение на фоне противостоянии России с Западом, говорит директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «По мере того, как нарастает давление Запада, есть подозрения, что даже ближний круг Путина такое положение дел не устраивает, растет латентная нелояльность. Остается лишь несколько человек, которым Путин может доверить стратегический пост условного „смотрящего“», — рассказал политолог «URA.RU».

Бесконфликтность

Дмитрий Медведев не имеет ярко выраженной политической позиции и поэтому удобен всем, говорит генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Он в хороших отношениях с другими „башнями“ (власти), но не играет на чьей-то конкретной стороне. Кроме того, Медведев посередине, между „либералами“ и „охранителями“. Он не запускает рыночных реформ, как хотел бы Кудрин, и не вводит плановую экономику, как хотели бы сторонники возврата к СССР. Переназначение Медведева — важный вектор: Россия продолжает дрейфовать без стратегии и явных перспектив, а Медведев — идеальный рулевой для такого корабля», — констатирует политолог в беседе с «URA.RU».

Совмещение роли председателя правительства и главы партии власти

Вместе с местом премьера Медведев получил и партию власти: с 2012 года он возглавляет «Единую Россию». Все последние шесть лет это давало ему возможность координировать работу Думы и правительства, говорит директор международного института новейших государств Алексей Мартынов. «За Медведевым стоит партия власти, у которой долгое время было парламентское большинство. После выборов 2016 года — оно стало конституционным (по итогам выборов „ЕР“ взяла 76% всех депутатских мест. Для внесения изменений в Конституцию достаточно голосов двух третей депутатов — прим. ред.). Это оптимальная схема, при которой парламенту и правительству при работе в паре легче выполнять задачи, поставленные президентом», — рассказал политолог «URA.RU».

Политический опыт и хобби

Дмитрий Медведев — один из немногих политиков близкого круга Путина, который обладает целым рядом качеств, необходимых для должности премьера. Об этом «URA.RU» рассказал политолог Павел Салин: «Во-первых, у Медведева уже есть соответствующий опыт, ведь он отработал полный срок. Во-вторых, он подходит на пост по своему личному профилю. Так, например, глава Росгвардии Виктор Золотов на посту премьера смотрелся бы не очень органично, а экс-глава АП Сергей Иванов вряд ли бы согласился пойти на эту должность. В то же время как сам Медведев, по всей видимости, выразил желание пойти на второй премьерский срок».

«Нанотехнологии» и «инновации» — ключевые слова медведевского президентского срока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пользу премьера могла сыграть его личная любовь к современным технологиям и развитию инфраструктуры. «Именно развитию этих сфер Владимир Путин уделяет особое внимание, говоря о необходимости страны совершить скачок и улучшить инфраструктуру внутри страны», — отмечает Дмитрий Фетисов.

Напомним, тезис о том, что России необходим новый технологический прорыв, звучал как в последнем обращении президента к Федеральному Собранию, так и в его инаугурационной речи. Во времена президентства самого Медведева слова «инновация» и «модернизация» прочно закрепились в российском политическом словаре.

Громоотвод без амбиций

Во многих вопросах Медведев готов принимать удар на себя. В современной российской политике это ценное качество, говорит Михаил Виноградов. «В ходе выборов-2018 Медведев доказал, что не является фигурой, создающей для репутации власти критические риски и избыточное бремя. Ход с заменой Медведева как громоотвода всегда остается в запасе», — заявил политолог.

Медведев не имеет политических амбиций и этим абсолютно устраивает президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По его словам, при Медведеве правительство не претендовало на политическую субъектность и это устраивало президента. «Правительство не претендует на положение полуальтернативного центра влияния. И это куда важнее того, что Белый дом вряд ли способен быть мощным драйвером внутренних преобразований», — замечает Виноградов.

Напомним, в ходе премьерского срока Медведева не раз появлялись слухи о его отставке. Наиболее сильное давление премьер-министр испытывал весной-летом 2017 года, после того, как оппозиционер Алексей Навальный выпустил фильм «Он вам не Димон». Тогда по стране прошли акции протеста с требованием отставки Медведева. Тогда же премьер-министр перестал ездить по регионам страны. Эксперты объясняли это тем, что он стал «токсичным политиком», который может навредить избирательным кампаниям недавно назначенных врио глав регионов.