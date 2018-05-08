Силуанов и Голикова уже спорят, на сколько повысить пенсионный возраст

15:32 08 мая 2018 0

Пенсионный возраст в России будет неизбежно повышен, утверждают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первоочередной задачей Дмитрия Медведева на посту премьер-министра обновленного правительства станет повышение пенсионного возраста. Опрошенные «URA.RU» эксперты указывают, что глава кабинета министров уже давно анонсировал эту непопулярную меру. Вероятно, претворение идеи в жизнь произойдет в ближайшее время.

Накануне первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам встречи депутатов с кандидатом на пост премьер-министра Дмитрием Медведевым заявил, что парламент вместе с правительством РФ в новом составе обсудит вопросы пенсионного возраста и его возможного повышения. Ранее сам Медведев заявлял, что правительство уже готово рассматривать вопрос повышения пенсионного возраста в РФ на законодательном уровне. Еще три года назад премьер признавал, что «нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать».«Во всем мире растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на пенсию. Это объективный процесс», — отмечал премьер.

Антон Силуанов, которому прочат пост вице-премьера, займется повышением пенсионного возраста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В понедельник, 7 мая, на встрече с фракцией «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил партийцам назначить первым вице-премьером Антона Силуанова и вице-премьером, куратором социального блока Татьяну Голикову. Как говорят источники «URA.RU», близкие к правительству, именно они будут разрабатывать пенсионную реформу. Но, по словам собеседников агентства, у чиновников нет единого представления, на сколько лет и как повышать пенсионный возраст. «По одной из версий, Татьяна Голикова выступает за более мягкий вариант постепенного повышения, в то время как Антон Силуанов лоббирует проект реформы, которая предполагает однократное увеличение пенсионного возраста на два года в течение предстоящих шести лет», — описывает ситуацию источник издания.

По прогнозам доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, скорее всего, повышение пенсионного возраста будет постепенным. «Обычная практика — по полгода в год. Конечная величина повышения — пока не ясна. Ориентир — 63-65 лет. Вероятно, конечная цифра окажется предметом бурной дискуссии», — сказал он в беседе с «URA.RU». По его словам, отдельный предмет дебатов — гендерные различия пенсионного возраста. Пока нет ясности, должны ли мужчины и женщины выходить на заслуженный отдых в разное время.

«Нынешний пенсионный возраст установлен в 1932 году. С тех пор и продолжительность жизни возросла, и общество постарело.Так что повышения не избежать. И чем раньше будет проведена эта непопулярная реформа, тем лучше», — констатировал экономист.

Многие россияне рискуют вообще не дожить до заслуженного отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный возраст, скорее всего, будет поднят на пять лет, но в несколько этапов, утверждает в разговоре с «URA.RU» глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Нельзя исключать и определенной „комбинации“ в целях смягчения негативного эффекта, когда, например, сначала будет заявлено о повышении пенсионного возраста на семь или более лет, но потом вмешается президент, который ограничит дельту пятью годами. В любом случае, наверняка весь репутационный удар от этого решения примет на себя премьер-министр», — полагает эксперт. По его мнению, эта непопулярная мера не вызовет протесты: «Молодежи тема не интересна, а люди предпенсионного возраста вряд ли массово выйдут на митинги и демонстрации. Однако на рейтинге властей это решение, безусловно, скажется негативно».

Гендиректор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов надеется, что будущая пенсионная реформа сведется только к повышению пенсионного возраста. «Любые иные нововведения будут еще хуже. С другой стороны, мало кто уходит на пенсию в 55 или 60 лет. Абсолютное большинство продолжает работать и при этом получать пенсию. К тому же, если в планах — повышение средней продолжительности жизни до 80 лет, то почему бы не повышать и пенсионный возраст», — сказал он «URA.RU».

При помощи решения пенсионной проблемы государство надеется сверстать менее дефицитный бюджет, уверен руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Однако он полагает, что речь идет о «самой взрывоопасной теме».

«Готовящаяся реформа, даже если она пройдет в относительно мягкой форме, рискует привести к тому, что до заслуженного отдыха россияне просто не будут доживать»,

— отметил собеседник «URA.RU».

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в своей стратегии развития России предлагает постепенно повышать пенсионный возраст в стране с тем, чтобы в 2034 году он достиг 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Согласно предложению ЦСР, на протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти, и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Эксперты Центра утверждают, что это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости.

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов выступает категорически против повышения пенсионного возраста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, правительство, вероятно, столкнется с активным противодействием при реализации этой реформы. Как заявил «URA.RU» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, на самом деле «нет поводов увеличивать пенсионный возраст».

«Регулярно звучащий аргумент о том, что растет продолжительность жизни, не совсем корректен. К примеру, в Центральной России большая часть мужского населения вообще не доживает до пенсии. Так что ситуация неоднозначна», — пояснил Нилов. Он также подчеркнул, что пенсионная реформа в нынешнем виде «крайне сложна». «По нашим оценкам, уже в этом году 40 тысяч человек вообще могут остаться без страховой пенсии, так как по различным причинам не могут выполнить все оговоренные условия для ее получения», — сказал депутат.

На сегодняшний день возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. На его повышении настаивает минфин — по оценкам ведомства, в условиях ухудшающейся демографической ситуации иного решения проблемы хронического дефицита Пенсионного фонда не существует. При этом министерство финансов предлагает начать повышение по формуле «в год по году» и постепенно довести возраст выхода на пенсию до 65 лет.