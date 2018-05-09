«Бессмертный полк» объединил русских иммигрантов, скучающих по родине

22:54 09 мая 2018 0

Акция в Нью-Йорке с 2018 года официальна признана властями штата ФОТО: «Бессмертный полк» в Нью-Йорке/Facebook

«Бессмертный полк», впервые проведенный более 10 лет назад в Тюмени под названием «Парад победителей», установил новые рекорды по количеству участников. В московской акции приняло участие свыше одного миллиона человек (при 800 тысячах годом ранее), а в целом по стране к памятным шествиям присоединились более 10 миллионов россиян. Акции «Бессмертного полка» в других странах мира также достигли новых показателей — свыше 200 тысяч участников в десятках городов.

На Манхеттене акция собрала свыше двух тысяч сторонников ФОТО: «Бессмертный полк. Нью-Йорк». Facebook

По мнению директора международного института новейших государств Алексея Мартынова, «Бессмертный полк» из общественной акции превратился в сакральное действо, которое не имеет границ и воспринимается людьми во всем мире с одинаковой важностью: «Это даже и не акция. В этом есть что-то надрелигиозное и надконфессиональное. И никакие черти, руководящие разными недогосударствами типа Украины, ничего с этим сделать не смогут. С мертвыми героями ничего сделать не удастся. Пока мы помним о великом подвиге наших дедов, акции будут продолжаться. Ни языкового, ни культурного барьера здесь не возникнет», — рассказал «URA.RU» Мартынов.

При этом собеседник «URA.RU» уверен, что «Бессмертный полк» не может восприниматься Россией в качестве примера удачной культурной интервенции: идея акция слишком уникальна. Он убежден, что любые попытки государства искусственно внедрить похожие акции как внутри страны, так и за рубежом — обречены на провал. «Я бы предостерег государство от подобной активности. Любая культурная интервенция будет носить искусственный характер и люди в нее не поверят. А „Бессмертный полк“ абсолютно искренняя вещь, которая пошла снизу. Идея такой акции долгие годы витала в воздухе», — добавил политолог.

Удачной акцией, к которой невозможно придраться назвал «Бессмертный полк» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он уверен, что при всем желании оппоненты Москвы не смогут найти в шествиях по всему миру какой-либо политической подтекст. «Акция родилась как действие гражданского общества. К ней трудно придраться — можно приписывать разный смысл, как это делают наши соседи. «Бессмертный полк — это память о близких и родственниках, участвовавших в главной войне двадцатого века», — отметил он.

Лукьянов уверен, что прямых акций-последователей «Бессмертного полка» государство создавать не будет, но при этом может расширить свое культурное влияние в мире благодаря несомненным достижениям из прошлого: «Претендентов на визитную карточку у России не так много — это победа в Великой Отечественной войне. Русская культура XIX века — Толстой, Достоевский, Чайковский, Мусорский. И конечно Гагарин — неоспоримый мощный бренд. Кроме того, есть современный русский театр и русское кино. Есть ощущение, что по этим направлениям государство работает слабовато, но потенциал есть», — отметил Лукьянов в беседе с «URA.RU».

Людей было так много, что праздничных шариков на всех не хватило ФОТО: «Бессмертный полк. Нью-Йорк». Facebook

Как рассказала «URA.RU» организатор памятного шествия в Нью-Йорке, вице-президент общества «Русская молодежь Америки» Марина Иванникова, в этом году акция была официально признана местными властями: Сенат штата единогласно принял резолюцию о признании «Бессмертного полка» акцией памяти, посвященной победе во Второй мировой войне. «Все 63 сенатора встали и аплодировали. Это исторический, незабываемый момент для всех, кому небезразлична память о наших ветеранах», — заметила Иванникова.

По ее словам, в Нью-Йорке на акцию 5 мая пришло столько людей, что заранее подготовленных двух тысяч праздничных шаров на всех не хватило. Участники впервые получили поддержку с воздуха: самолет с огромной георгиевской лентой сопровождал «Бессмертный полк», а по завершению акции пролетел над всем Манхеттеном. «Находясь здесь все больше ощущаешь принадлежность к своей исторической родине. Я русская и поняла это, живя в США. И таких людей очень много», — отметила Иванникова.

Собеседница «URA.RU» подчеркнула, что интерес к русской культуре в США увеличивается с каждым годом, вне зависимости от геополитической обстановки. Главным секретом «Бессмертного полка» Иванникова назвала отсутствие вмешательства со стороны государства. «Лучше, когда акции проходят без обязаловки», — уточнила она.