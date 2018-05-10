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10 мая 2018
09 мая 2018
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07 мая 2018
21:32  10 мая 2018 0

Жители сотен домов в Зауралье стали заложниками бедности региона

Новая социальная проблема Кургана принесет кризис строителям
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Ветхое и аварийное жилье. Курган, старый дом, ветхое и аварийное жилье, кому верить
На новое жилье в области нет денегФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области сотни домов признаны аварийными и требуют расселения. Жители оказались заложниками ситуации из-за того, что федеральная программа закончилась в 2017 году, а на региональную у области с огромной дырой в бюджете нет средств.

Руководитель регионального центра общественного контроля Иван Камшилов рассказал «URA.RU», что его «отчеты с нулями» о возведенном для курганских переселенцев жилье вызывают недоумение в федеральном центре. «Другие регионы строят за свой счет жилье. У нас региональную программу на два года разработали, но ее „завернуло“ финуправление», — пояснил он.

Аварийный дом улица Кирова 71Курган, аварийное жилье, дети у подъезда
Люди продолжают жить в аварийных домах без ремонта
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

То, что сейчас в области не действует региональной программы, подтвердила и начальник отдела реформирования ЖКХ областного департамента строительства Ольга Андронова. «Может быть, будет принята на 2019 год», — высказала она предположение. Также она отметила, что пока нет официальных данных о старте федеральной программы переселения.

Назвать точную цифру аварийных домов в области Ольга Андронова не смогла, объяснив это тем, что учет таких зданий ведут муниципалитеты. В июне 2017 года замначальника управления ЖКХ того же департамента Алексей Малыгин сообщал «URA.RU», что с 2012 года аварийными в области признано около 200 домов — это те здания, которые должны войти в новый этап программы. С тех пор цифра только росла.

Иван Камшилов отметил, что жители аварийных домов зачастую не могут добиться даже текущего ремонта (такие дома исключаются из программы капремонта). Они вынуждены мириться с текущими крышами и проваливающимися полами. Ольга Андронова заявила, что управляющие компании обязаны поддерживать состояние домов. «Если речь идет о Кургане, граждане могут также обратиться в администрацию города», — отметила она.

Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сургутский район. Сургут, доходный дом, строители, стройка, сибпромстрой
В регионе ждут падения объемов строительства
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Между тем, окончание федеральной программы переселения для Курганской области может также грозить резким падением объемов строительства. В прошлом году количество введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья значительно «подтянулось» за счет домов, построенных по программе переселения. Всего в Курганской области в программу с 2013 по 2017 года были включены 352 аварийных дома, в которых проживали более 6200 человек. Общий объем финансовых затрат на реализацию программы составил 3 млрд 231 млн рублей.

Первые данные по строительству за 2018 год не вызывают оптимизма — хотя общий объем за первые три месяца и вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло это исключительно за счет индивидуального жилого строительства (рост в 4,4 раза). Объем же промышленного строительства значительно упал.

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