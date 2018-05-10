Проститутки бегут от полицейских зачисток перед чемпионатом мира-2018

18:42 10 мая 2018 1

«Двух уличных девок убили в качестве «акта устрашения» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Чемпионат мира по футболу в России, до которого остается 25 дней, ударит по рынку секс-услуг. «URA.RU» опросило представительниц древнейшей профессии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Девушки прогнозируют двукратный рост цен на их услуги и говорят об опасностях, которые угрожают им самим.

Вопреки расхожему мнению, для «девушек с низкой социальной ответственностью» приезд массы иностранных болельщиков — это вовсе не возможность заработать кучу денег, а, скорее, наоборот — сплошной «геморрой». «Конечно, девушки из провинции наверняка понаедут в Екатеринбург, прельстившись притоком клиентов-иностранцев, — рассказал «URA.RU» источник в среде уральских секс-работниц.

— Но те, кто поопытнее и кто в профессии уже давно, стараются уехать из города на время чемпионата мира из соображений безопасности».

Под масштабные мероприятия города России всегда зачищают от проституток. Мундиаль — не исключение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опасения девушек связаны с карательными мерами, которые неминуемо будут предприниматься в отношении них органами правопорядка. «Сейчас в крупных городах начнется волна зачисток — они производятся перед любым крупным международным событием, — рассказала „URA.RU“ лидер российского движения в защиту секс-работниц „Серебряная Роза“ Ирина Маслова. — Это было всегда и будет еще ближайшие несколько лет точно. Государственная система зачищает города от нежелательных элементов, к которым относятся и секс-работницы».

Как рассказывает лидер «Серебряной Розы», под подобные зачистки российские секс-работницы попадали уже не раз. «Мне рассказывали очевидцы, что во Владивостоке перед „Восточным экономическим форумом“ двух уличных девчонок убили в качестве „акта устрашения“, после чего все девочки действительно ушли из города, — говорит Ирина. — Эти два убийства так и не были раскрыты. В 2003-м, когда в Петербурге праздновалось 300-летие, девчонок вывозили из города за 50-100 км, раздевали и выбрасывали в лес. Как зачищали Сочи и наш юг перед Олимпиадой, можно даже не рассказывать — таких историй множество».

По словам Масловой, в Питере предупреждения о начале зачисток уже пошли — в первую очередь они поступают в те салоны, которые (как бы) крышуются людьми в погонах.

«Девчонкам звонят и говорят: «Закрывайтесь, гуляйте, идите в отпуск!», — рассказывает Маслова. Рейдов уже стало значительно больше, и они все понимают, что они будут все более и более жесткими.

Если сейчас девчонок закрывают на сутки-двое-трое, то там (во время матчей) это будет на 15-20-30 суток».

По сообщению инсайдеров, девчонки уезжают из Екатеринбурга в другие крупные города Урала (в основном, в соседние области — Тюмень, Нижневартовск, Сургут) — лишь бы не оставаться в Екатеринбурге. «Останутся лишь те, кто работает при гостиницах, хорошо знает английский и у кого очень хорошая крыша», — говорит представительница рынка секс-услуг.

Также, по оценкам экспертов, отток профессиональных секс-работниц и высокая степень риска для тех, кто останется в столицах, приведут к повышению ценника: цены на интим-услуги вырастут, по оценкам самих секс-работниц, примерно в два раза.

Представители пресс-служб Главного управления МВД по Свердловской области и Управления МВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев по данной теме. Получить комментарий начальника екатеринбургской «полиции нравов» — начальника отделения по борьбе с преступлениями в сфере нравственности Екатеринбурга Алексея Брызгалова УМВД Екатеринбурга также не удалось: его телефон недоступен.

Напомним, в эти дни в двух уральских городах (Екатеринбург и Челябинск) продолжается суд над бандой сутенеров, которые насильно удерживали, заставляли оказывать интим-услуги, избивали и убивали секс-работниц. Одного из главарей банды Анатолия Глушко судят в Челябинске, всех остальных — в Екатеринбурге. При этом за решеткой — лишь двое, остальные члены банды до сих пор ходят на свободе.