«ЕР» ведет на выборы в Думу Тюмени 50% случайных кандидатов. Провал?

23:58 10 мая 2018 0

Глава «Единой России» в Тюменской области Андрей Артюхов не сомневается: партия в итоге сможет найти достойных кандидатов для выборов в гордуму. Проверим на следующей неделе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Единая Россия» столкнулась с дефицитом кандидатов для организации выборов в городскую думу Тюмени. На праймериз подали заявки более 100 человек, однако политиков с электоральным опытом, либо известных общественников среди них менее четверти. К тому же, ряд одномандатных округов (16, 17, 19, 23, 24) по-прежнему остаются недозагруженными. Оргкомитет праймериз принял решение продлить сроки приема документов до 15 мая. Из-за неясных перспектив партия также затягивает процесс определения нового руководства собрания. Об этом сообщают источники «URA.RU», знакомые с положением дел внутри регионального отделения.

«Сейчас партии не до спикера. Она озадачена вопросом, кем закрывать округа. Людей, конечно, подберут, но далеко не факт, что это будут зрелые политики», — комментирует один из собеседников агентства.

На сегодняшний день, можно насчитать лишь 15 заявившихся кандидатов (одномандатных округов при этом 26), имеющих относительно высокие шансы пройти в думу.

Итоги праймериз «Единой России» 2016 года в Тюмени оттолкнули от партии многих лидеров общественного мнения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В первую очередь это действующие депутаты: Юрий Коновалов, Екатерина Вешкурцева, Александр Захаров, Николай Моисеев, Дмитрий Осипов, Андрей Потапов, Альбина Селезнева и Надежда Ачкасова.

Также электоральными ресурсами обладают представители университетов Иван Романчук и Елена Бойко, сопредседатель ОНФ Александр Пересторонин, директор центра «Семья» Елена Перминова. Помимо них, шансы на прохождение в собрание есть у главврача поликлиники №12 Наталии Путиной, владельца управляющей компании «Универсал» Александра Григорьева, и председателя общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе Мариеты Матевосян.

Как рассказывает в беседе с «URA.RU» член общественной палаты Тюмени Гульнара Прадедова, лично в ее случае доверие к «Единой России» оказалось подорвано после аналогичных праймериз в 2016 году. Девушка принимала участие в процедуре и пользовалась поддержкой населения, однако победить не смогла. «Сложилось такое впечатление, что общественников, известных и узнаваемых людей, просто использовали для привлечения внимания к предварительному голосованию, но победили те, кто должен был победить.

И недобор кандидатов сегодня — это, наверное, следствие кризиса доверия. Никому не нравится, когда его используют», — считает собеседница агентства.

Политолог Аркадий Либерман объясняет проблемы «Единой России» ранее допущенными просчетами, и также малочисленной кооптацией кандидатов «извне». В результате, потенциальные кандидаты утратили доверие к партии. «В чистоте праймериз многие „ветераны“ этого ноу-хау могут сомневаться. Минувшие выборы в областную думу наглядно показали — все „случайные“ люди не прошли», — отмечает собеседник агентства.

При этом, эксперт предлагает дождаться срока окончания приема документов. Не исключено, что партия специально сохраняет интригу, и кандидаты с электоральной поддержкой заявятся на праймериз в последнюю очередь.

Один из наиболее крепких кандидатов от партии «медведей» — Альбина Селезнева. На Лесобазе о ней слагают легенды Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Политолог Александр Безделов также считает, что «Единая Россия» еще не вывела на позиции всех своих кандидатов. Среди «резервистов» с высокой долей вероятности также окажутся те, чей опыт и авторитет позволят однозначно прочить их на пост думского спикера. «Это должна быть компромиссная кандидатура, способная контролировать собрание и работать в команде с Александром Моором. Человек, либо уровня Николая Романова, нынешнего зама Дмитрия Еремеева, либо наоборот молодой и энергичный, порядка Павла Белявского (начальник департамента по общественным связям областного правительства — ред.). Вполне возможно, что такой появится лишь в последние дни», — оценивает ситуацию Безделов.

Ранее, как уже сообщало «URA.RU», ныне действующий председатель думы Тюмени Дмитрий Еремеев не будет принимать участия в процедуре праймериз и последующих выборах в местное собрание. По неофициальным данным, спикер принял решение уйти в бизнес. Сейчас ему подыскивают работу в одном из госпредприятий Тюменской области.

Секретарь регионального отделения Андрей Артюхов в разговоре с агентством также заверил, что сильные фигуры могут появится в числе участников праймериз в самом финале. «Будет понятнее, на какой округ лучше идти. Такая хитрость может быть, да», — сообщил собеседник.

Глава Уральского межрегионального координационного совета партии Иван Квитка не ответил на телефонный звонок.