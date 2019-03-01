Отборные слухи о лучших людях России

Следующая рабочая неделя будет короткой Фото: соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что «дело Арашукова» запустит реформу силовых ведомств. — В регионах объявят о сокращении чиновников. — Министры отказываются подписываться на Куйвашева в Instagram. — У Шипулина на довыборах в Серовском округе будет пять «двойников». — Бард Новиков песней на юбилее области задел митрополита Кирилла. — Начальника челябинской полиции вернут в Сибирь? — Вице-спикер Тюменской облдумы пошел в атаку на власть. — В титрах фильма «Тобол» увидели страшный знак для тюменских чиновников. — Кто-то попытался сорвать встречу губернатора Комаровой с мэром Нефтеюганска. — Губернатор Артюхов составляет план поездок с помощью Instagram. — И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

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«Дело Арашукова» запустит реформу силовых ведомств

Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, после ареста сенатора Рауфа Арашукова и вскрытия коррупционных схем на Кавказе, президент попросил ФСБ предоставить отчет о том, как подобное стало возможным. Слухмейкеры уверяют, что спецслужба предоставила подробный отчет с перечислением всех минусов работы нынешнего силового блока. ФСБ видит выход в увеличении собственных полномочий, а также полномочий Генпрокуратуры. Проигравшими сторонами в этом случае станут МВД и Следственный комитет. Ожидается, что президент может утвердить новый формат работы силовиков уже этой весной.

Чиновники будут рассказывать россиянам, как экономить на продуктах

В нескольких регионах обсуждается необычная идея: местные чиновники будут делиться с гражданами секретами экономии. На такой эксперимент их побудила знаменитая коллега из Саратова, утверждавшая, что на прожиточный минимум можно выжить, питаясь «макарошками». Изобретательные чиновники в своих блогах или на местном ТВ будут рассказывать о том, что они — точно такие же граждане, без особых привилегий, поэтому ничто человеческое им не чуждо. В числе обсуждаемых секретов экономии — отказ от автомобиля (ходить пешком гораздо полезнее) и активное занятие огородничеством (всегда свежие овощи и работа на свежем воздухе).

В регионах объявят о сокращении чиновников

Владимир Андреев © URA.RU

По слухам, чиновников в регионах ждут масштабные сокращения. Объясняется это тем, что аппарат госслужащих по-прежнему значительно раздут и предыдущие «зачистки» оказались не очень эффективными. Для многих регионов содержать огромное количество бюрократов становится все накладнее — в бюджете денег становится все меньше и меньше. Однако, как утверждают злые языки, во многих случаях негласно анонсированные сокращения, скорее всего, окажутся фиктивными. По слухам, лишь небольшая часть служащих реально потеряет работу — многие будут переведены в создаваемые сегодня корпорации развития, а также в экспертные центры при местных правительствах.

Слухи Свердловской области

Высокинский ждет резкой критики от Куйвашева

Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдатели в правительстве обозначают главную проблему главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Он, говорят, и сам озвучивает ее в частных разговорах с товарищами и доверенными лицами. Проблема до смешного простая — отсутствие критики. Ее глава Екатеринбурга слышит только от общественности, на которую ориентироваться сложно из-за излишнего плюрализма. Критику, и даже жесткую, Высокинский хотел бы слышать от губернатора Евгения Куйвашева, но тот почему-то вместо резкости и указания на ошибки просто слушает муниципального главу и вежливо соглашается или же дает мягкие поручения по корректировке. Высокинский от такого теряется и ищет жесткую руку.

Министры отказываются подписываться на Куйвашева в Instagram

После поручения свердловского губернатора Евгения Куйвашева члены областного кабмина активно осваивают Instagram и заводят личные аккаунты. Однако наблюдатели заметили, что ни у кого из новичков соцсети в подписках нет главы региона. «Объяснить это можно только тем, что на страницах большинства чиновников не видно никакой активности. Министры не хотят провоцировать губернатора на неудобные вопросы, поэтому пока держат от него втайне свои страницы в соцсетях», — считают слухмейкеры.

Прыткова будет мстить Орлову, а поможет ей в этом Хазеев

Владимир Жабриков © URA.RU

У директора департамента информполитики Свердловской области Юлии Прытковой, говорят, непримиримая война с заместителем губернатора Алексеем Орловым. Тот в момент неопределенности, как утверждается, лоббировал на пост директора ДИПа гендиректора «Коммерсант Урал» Сергея Плахотина, а Юлию предлагал оставить заместителем, а если не согласится — уволить.

Обретя полноту полномочий, Прыткова, со слухам, теперь обдумывает план мести, в чем ей, говорят, активно помогает политтехнолог Ринат Хазеев. Задачу «воителям» упростил губернатор Евгений Куйвашев, забравший у Орлова приоритетность из должности — с этой недели он не первый зам, а просто замгубернатора.

Смирнов выбран в качестве сакральной жертвы мусорной реформы

Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловской администрации похоже определились, кого «скормить» недовольным мусорной реформой жителям региона. «Сакральной жертвой» станет министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Именно об этом, уверены слухачи, свидетельствует отсутствие в повестке и разъяснительной работе главы РЭК Владимира Гришанова и куратора минЖКХ — замгубернатора Сергей Швиндт. Таким образом у жителей, по мнению наблюдателей, постепенно сформируется образ главного виновника во всех мусорных бедах, который еще и оправдывается в соцсетях и в СМИ. Отправка же в отставку одного единственного чиновника, уверены в окружении губернатора Евгения Куйвашева, позволит главе региона красиво выйти из ситуации. В том, что население поверит в политику «радикальных» решений, чиновники не сомневаются.

Куйвашев поменяет Шипулину политтехнолога на выборах в Госдуму

Политического консультанта Александра Козенцева, который возглавляет технологический штаб кандидата в депутаты Госдумы Антона Шипулина, могут заменить. Губернатора Евгения Куйвашева, говорят, не устраивает сразу несколько моментов в биографии политтехнолога, о которых ему недавно доложили. Первый и самый главный: Козенцев — человек бывшего первого вице-губернатора Владимира Тунгусова (здесь все просто — он двоюродный брат Евгения Тулисова, гендиректора «Уральского рабочего», одного из самых лояльных представителей команды «серого кардинала»). Кроме того, сметы, предлагаемые Козенцевым своим кандидатам даже на небольшие выборы, по объему сопоставимы с выборами президента среднеевропейской страны.

У Шипулина на довыборах в Серовском округе будет пять «двойников»

Есть предположение, что некая политическая сила готовит провокации на стартовавших довыборах депутата Госдумы РФ по Серовскому округу. Наибольшие проблемы могут ожидать потенциального кандидата по «Единой России» биатлониста Анатолия Шипулина. Якобы злоумышленники уже нашли двух информационных двойников спортсмена. Возможно, что речь идет о зарегистрированными под этой фамилией в базе судебных приставов должнике и отсидевшем в тюрьме наркомане из соседнего региона. Скорее всего, в какой-то момент в местных СМИ появятся новости про этих персонажей. Читая эти новости, многие избиратели будут думать, что речь идет о биатлонисте Шипулине, хотя это будет не так. Еще три человека с фамилией Шипулин могут быть официально выдвинуты для участия в довыборах в качестве конкурентов Настоящего Антона Шипулина. Некоторые из имеющих отношение к кампании сплетников почему-то считают, что данный план мог быть подготовлен представителями ЛДПР.

Майзель готовится заменить в Заксобрании Бабушкину

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры заметили резко возросшую активность в Ирбите и Богдановиче известного бизнесмена, владельца ряда активов по производству молока Сергея Майзеля. Есть два возможных объяснения этому. Некоторые сплетники не исключают, что Майзель готовит основу для установления контроля над Ирбитским молочным заводом, пока сохраняющего зависимость от областного правительства. Но есть и слухмейкеры, допускающие, что Майзель начал подготовку к участию в выборах в следующий состав свердловского Заксобрания. Не исключено, что он может составить конкуренцию избравшейся от Богдановичского округа спикеру областного парламента Людмиле Бабушкиной.

Свердловские депутаты проигнорируют очередную муниципальную реформу

По слухам, свердловские парламентарии сформировали свое отношение к проекту поправок к ФЗ №131 «Об основных принципах организации местного самоуправления», создающим основу для массового слияния муниципалитетов. В случае его применения в регионе вместо существующих 94 останется 24 муниципальных образования. Однако, по последним данным сплетников, депутаты не будут торопиться с одобрением реформы. Якобы парламентарии не будут обсуждать ее на профильном комитете и не собираются отправлять в Москву свой отзыв на проект поправок.

В свердловском правительстве учредят «министерство собачьей радости»

По слухам, депутаты Заксобрания активно обсуждают вопрос о создании уполномоченного органа власти, который будет курировать проект по строительству сети приютов для бездомных животных. Региональная власть обязана создать после 2020 года эту сеть в связи со вступившим в силу новым федеральным законом о гуманном обращении с безнадзорными животными. Реализация проекта в Свердловской области может обойтись в десятки миллиардов рублей. Есть версия, что очень многие депутаты хотят сесть на этот денежный поток. В числе потенциальных претендентов на пост руководителя пока не созданного уполномоченного органа (который парламентарии в шутку уже прозвали «министерство собачьей радости») называют руководителя Комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаила Ершова.

Высокинский думает, кого из новых замов пора отставить

Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, Высокинский задумался над тем, кого убрать из новых замов. Под ударом, судачат злые языки, два заместителя главы: отвечающий за благоустройство Алексей Бубнов и ответственный за PR Анатолий Гагарин. Пока, утверждают интриганы, глава склоняется к тому, чтобы избавиться от Бубнова, потому что не хотел бы увольнением Гагарина портить отношения с общественным советником губернатора Анатолием Гайдой, который настаивал на назначении своего 60-летнего ученика в мэрию. Правда, избавляться от Бубнова Высокинский тоже опасается — это все-таки пока один из немногих чиновников, которому глава склонен доверять.

Районы Екатеринбурга будут зачищаться вслед за большой администрацией

Анна Майорова © URA.RU

Районные администрации Екатеринбурга также не обошла волна кадровых «чисток». Рассказывают, что отдел по работе с общественностью и СМИ администрации Орджоникидзевского района уже предупрежден о скором сокращении, его сотрудникам рекомендовано искать работу. В мэрии пока об этом не знают и утверждают, что все нормально и сокращать никого на планировали. В этой связи интриганы связали будущие увольнения с недовольством спикера гордумы Игоря Володина — он и его соратники до сих пор уверены, что райадминистрация активно мешала им избираться, работая на кандидатов «серого кардинала» Владимира Тунгусова.

Мэр Екатеринбурга потребовал мыть первый этаж мэрии в три раза чаще

Анна Майорова © URA.RU

Впрочем, без кадровых решений в администрации Екатеринбурга все-таки не обошлось. Причем самых неожиданных. Говорят, Александр Высокинский, несколько дней спускаясь к выходу из администрации (глава часто ездит в правительство), сталкивался с недостаточно тщательной уборкой фойе первого этажа. Он настоятельно потребовал, чтобы в «грязные сезоны» пол здесь мыли «дважды, а лучше трижды в день». Просьбу по неизвестной причине не исполнили, что в итоге, говорят, привело к большим разбирательствам с последующим увольнению пожалуй одного из ключевых специалистов мэрии — главной по уборке здания. Станут ли от этого убирать лучше — стоит понаблюдать.

Иванов снял офис в здании, где теперь базируется Тунгусов

Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов, ныне занимающийся бизнесом, снял себе офис. Поначалу, рассказывают в окружении экс-чиновника, он рассматривал БЦ «Сенат», но там были только офисы с видом на двор. «Это было принципиально. Саша несколько лет сидел с видом на стену Уставного суда и двор областной администрации и уже на дух подобное не переносит», — объяснил слухмейкер, входящий в круг знакомств Иванова. В итоге, знает собеседник агентства, офис под свое предприятие, занимающееся частным консалтингом, Иванов снял в БЦ «Президент» — на том же этаже, где располагается офис бывшего главы администрации Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова. Впрочем, сам Иванов заверил друзей, что выбор офиса никак не связан с тем, что в том же бизнес-центре сегодня располагается штаб-квартира «серого кардинала» Владимира Тунгусова.

Депутат-коммунист Пирожков хочет присоединиться к коммунальному лобби

По слухам, наиболее активный член фракции КПРФ думы Екатеринбурга Андрей Пирожков окончательно вышел из-под контроля руководителя областного отделения партии Александра Ивачева. По неофициальным данным, он перестал выполнять спущенные из обкома команды и поручения. Одновременно Пирожков якобы начал переговоры о присоединении к группе депутатов-бизнесменов, контролирующих ряд крупных компаний ЖКХ Екатеринбурга. Он также стал лояльней вести себя по отношению к руководителям города и даже изредка в узком депутатском кругу делать комплименты в адрес мэра Александра Высокинского. Однако далеко не факт, что представители коммунального лобби примут Пирожкова в свои ряды. Ведь не исключено, что депутат-коммунист инсценировал ссору с Ивачевым и на самом деле пытается внедриться в ряды политических оппонентов, чтобы стать его неофициальным информатором.

Экс-депутат Смолин пойдет на довыборы в Госдуму ради «Атомстройкомплекса»

Есть версия, что экс-депутат думы Екатеринбурга, член общественной палаты города Александр Смолин рассматривает возможность выдвижения на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Не исключено, что он при этом не рассчитывает на победу. Слухмейкеры говорят, что Смолину важен не мандат, а возвращение в информационную повестку, внимание СМИ и органов власти к его персоне. Получив желаемое, Смолин может заняться лоббированием в органах власти интересов строительной компании «Атомстройкомплекс», в структуре которой сегодня он занимает не последнее место.

«Краснознаменная группа» была вброшена ради храма у драмтеатра

Александр Мамаев © URA.RU

Вброс темы восстановления Краснознаменной группы был попыткой главы Екатеринбурга Александра Высокинского отвлечь людей от темы храма у драмтеатра. В этом уверены те, кто знает, что главная проблема возврата Краснознаменной группы на прежнее место — Плотинку — вовсе не варварски разрушенное «болгарками» основание металлической композиции, которое придется «доваривать». Плотинка — объект культурного наследия и гидротехническое сооружение, а потому страшно представить, какое количество согласований и разрешений от самых разных ведомств придется получить тем, кто решит вернуть сюда status quo. Впрочем, сам Высокинский, говорят, пошел на этот шаг осознанно — это было его попыткой подружиться с ФПГ, участвующими в проекте.

Паслера продвигают в «Облгазету» — ждем публикаций

Говорят, в редакции «Областной газеты» часто видят советника спикера Заксобрания Елену Воронову. Чиновница якобы обещает лояльность и поддержку своей начальницы Людмилы Бабушкиной в обмен на поддержку руководителем издания Дмитрием Поляниным главы «Т-Плюс» и свердловского экс-премьера Дениса Паслера. Интриганы уверяют, что Полянин на эти уговоры поддался и будто бы совсем скоро в «Облгазете» стоит ждать публикаций об экономическом гении Паслера.

Новиков песней на юбилее области задел митрополита Кирилла

Владимир Жабриков © URA.RU

Несогласованность в сценариях празднования 85-летия Свердловской области привела к крайне нежелательным последствиям. Говорят, что о выступлении худрука Театра эстрады и шансонье Александра Новикова с песней «Город древний» (той самой, где есть строка «здесь убили Николашку») рассказали митрополиту Кириллу. Тот поначалу не поверил рассказчикам, заявив, что в городе, где прошедшим летом состоялись памятные Царские дни с участием Патриарха Кирилла не может прозвучать столь странная песня. А когда поверил — выказал недовольство и обиделся на организаторов. Программу празднования, как известно, готовили сразу три заместителя губернатора Евгения Куйвашева: Сергей Бидонько (политический зам), Павел Креков (социальный) или Валерий Чайников (аппарат) — и пока неизвестно, кто из них согласовал конечный вариант, представленный в итоге самой взыскательной публике.

Глава свердловской ГИБДД выдал перл на областном совещании

Участники одного из совещаний в резиденции губернатора рассказали презабавный казус. В рамках этого мероприятия якобы прозвучал доклад главы региональной ГИБДД Алексея Кислякова о состоянии дел в курируемой им сфере. «Сначала он с серьезным лицом сказал о количестве погибших в ДТП в целом, а затем сделал уточнение — „из них по собственной инициативе столько-то“. Смеялись все, кто внимательно слушал доклад», — рассказал знакомый человек в погонах, принимавший участие в совещании.

К Ройзману на приемы стало ходить меньше народа

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Постоянные гости приемной блогера Евгения Ройзмана на Толмачева, 11 отмечают резкий спад посещаемости. Первые пятничные приемы, стартовавшие осенью 2018 года, по их словам, имели большой ажиотаж — люди толпами несли бывшему градоначальнику жалобы, рассказы на несправедливость жизни и прочие свои проблемы. Прошло три месяца, и вот в гости к Ройзману уже нет очереди, а за весь день едва набирается пять-семь посетителей. Наблюдатели связывают резкое уменьшение числа жалобщиков со слабым эффектом, которые дают обращения в приемную — все они по большей части заканчиваются словами «будем разбираться».

Слухи Челябинской области

Бурматов забрал победу у Литовченко

Между депутатами Госдумы от Челябинской области Анатолием Литовченко и Владимиром Бурматовым ухудшились отношения. Литовченко помог жителям одного из домов на улице Воровского отстоять сквер от застройки. Площадка находится на территории Советского района, входящего в округ Литовченко. Но, болтают, Бурматов «присвоил» себе этот успех. Где-то отчитался о том, как отстоял интересы жителей, а СМИ это подхватили. Литовченко обиделся.

Гартунг просится к Тефтелеву

Говорят, что депутат Госдумы Валерий Гартунг просит у экс-мэра Челябинска, а ныне вице-губернатора Евгения Тефтелева встречи. Тефтелев, и это ни для кого не секрет, курирует выборы в райсоветы Челябинска. Сплетники уверяют, что Гартунг хочет с ним договориться о числе мандатов для «Справедливой России». Мол, много не надо, по несколько в каждом из райсоветов и пару мест в гордуме. Хотя сам Гартунг заявил свои соратникам, что «Справедливая Россия» в Челябинске будет бороться за каждый из 170-ти округов. В партии сомневаются, что удастся найти и треть кандидатов.

Начальника челябинской полиции вернут в Сибирь?

Среди силовиков вновь заговорили о том, что начальника ГУ МВД по Челябинской области Андрея Сергеева переведут в другой регион. Хотя еще осенью Сергеев собрал своих подчиненных и сказал: «Учтите, я здесь надолго!». Но недавно опять стали шептаться, что начальника полицейского главка все-таки готовят к переводу. Одни говорят о Краснодарском крае, а другие о Новосибирской области, откуда Сергеев родом. А третьи, что все зависит от того, как Челябинская область выглядела по итогам заседания коллегии МВД в Москве, которое состоялось накануне.

А его заместителя не так поняли

Из-за того, что коллегия МВД совпала с заседанием областного Заксобрания, где начальник полицейского главка Южного Урала Андрей Сергеев должен был отчитываться, перед депутатами выступил замначальника ГУ МВД по региону Сергей Богдановский. А Сергеев уехал в Москву. А так как Богдановский в красноречии не очень силен, то его выступление не так поняли. Он посетовал, как вытянуты Центральный и Курчатовский районы. Полицейские, чтобы обслуживать территорию в районе Паркового и Академика Королева, даже создала восьмой отдел полиции. А говорил столь невнятно, что все поняли, что просят создать восьмой район, и даже пообещали подумать. А возражать Богдановский не стал.

В полицейском главке нашли «изменника»

А еще говорят, что в ГУ МВД по региону удалось найти «изменника», запустившего кампанию против начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Дениса Грачева. В соцсети вбросили документы нескольких лет давности, где раскрываются подробности не очень приличного инцидента с участием Грачева в Крыму. Хотя Грачева уже десять раз проверили, именно сейчас эту информацию вбросили. Да еще приложили свежее фото его автомобиля на парковке перед полицейским главком. По слухам, начальник главка Андрей Сергеев дал жесткие указания найти источник «слива», который явно хотел добиться увольнения Грачева, о котором отзываются как о хорошем профессионале. Болтают, что даже проверили ряд сотрудников на полиграфе. Но «крысу» нашли иначе. Подняли записи с видеокамер у главка и увидели, как один из высокопоставленных сотрудников полиции Челябинска снимает на телефон машину Грачева. Разборки продолжаются.

Садырина отодвинули от выборов

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении экс-ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, бывшего министра образования региона Владимира Садырина наделала много шума. Во-первых, Садырин, так по крайнее мере считают местные элиты, всегда отличался аккуратностью. Богатств за время работы министром не нажил, в профессиональной среде его уважают. А тут речь идет о каких-то 100 тыс. рублей, не проведенных через отчетность, за редактирование журнала! Многие говорят, что это связано с грядущими выборами в педуниверситете. Самого Садырина в свое время на повторные выборы не пустила Москва. Теперь, когда выборы в университете вот-вот объявят, временное руководство вуза якобы боится, что Садырин будет на них влиять. Вот и подняли эту историю. Впрочем, Садырин вину признал и отделается штрафом. Пенсию он себе уже заработал.

Как 68-летний вице-мэр Челябинска сохранится

Говорят, что вице-мэр Челябинска по строительству Владимир Слободской, которому в апреле исполнится 68 лет, хоть и покинет свой пост, но останется в мэрии. По слухам, ему предложат должность советника главы города. В новой ипостаси он также будет заниматься строительными вопросами. А заодно консультировать Сергея Репринцева, который должен стать вице-мэром по строительству. «Репринцев молод, и такой без такого опытного профессионала, как Слободской, которого в Челябинске очень уважают, не справится», — говорят в мэрии.

Голосование Захарова и Мошарова удивило «ЕР»

В гордуме Челябинска говорят, что некоторые члены конкурсной комиссии по выборам мэра Челябинска очень странно голосовали. Депутат Заксобрания области и зампред регионального отделения «Единой России» Константин Захаров отдал предпочтение ярому оппозиционеру, лидеру движения «СтопГОК» Василию Московцу, а спикер гордумы и член президиума регионального политсовета «ЕР» Станислав Мошаров — главе областной ячейки партии «Яблоко» Ярославу Щербакову. Возможно, это было согласовано с руководством «ЕР», чтобы у будущего мэра Владимира Елистратова была хотя бы видимость конкуренции. Однако не все однопартийцы это поняли.

На Мотовилова жалуются в Центральном районе…

Желающие участвовать в выборах в совет депутатов Центрального района Челябинска жалуются, что депутат Заксобрания области Александр Мотовилов, в чей округ входит территория, и его политтехнолог начали «обилечивать кандидатов». Сложно сказать, что это означает. Вероятно, речь о переговорах. Однако в последний раз эту фразу применяли к бывшему политическому вице-губернатору Николаю Сандакову, когда ходили слухи, что он за 2,5-3 млн рублей чуть ли не продает места в списках кандидатов от «Единой России». Так это или не так, сейчас уже не узнать — чиновника арестовали до выборов, а затем отправили в колонию за коррупцию.

…, а он хочет затянуть к себе Янова

А еще в Центральном районе говорят, что Александр Мотовилов пытается перетянуть в списки кандидатов от «Единой России» в местный райсовет собственника строительной компании «Артель-С» и одного из богатейших депутатов Заксобрания области Николая Янова. Сам он собирался баллотироваться в Калининском районе. Под него даже выделили округ. Однако Янов так и не начал кампанию, что только усиливает слухи о его возможных переговорах с Мотовиловым. Строитель интересен кураторам выборов и в одном, и в другом районах — таких ресурсных и денежных кандидатов не много.

Лебедев заходит на округ Мительмана…

Скандалист и экс-член челябинского облизбиркома Александр Лебедев намерен выдвинуться в Курчатовский райсовет по округу, который сейчас занимает вице-спикер гордумы Илья Мительман. Говорят, он уже начал распространять листовки. Лебедев — гиперактивный молодой человек, успевший написать два заявления в полицию во время конкурса по выборам мэра, где представлялся журналистом малоизвестного столичного СМИ. Если он действительно будет баллотироваться в округе Мительмана, то как минимум выборы там будут нескучными. Впрочем, некоторые полагают, что Лебедев готов отказаться от активности в обмен на финансовую поддержку.

…, а победитель получит мандат гордумы

Округ Ильи Мительмана в Курчатовском райсовете вошел в число территорий, где может выдвигаться любой желающий. Депутат так испортил отношения с коллегами, что никто за него не хочет заступаться. Он показал свою недоговороспособность во время обсуждения выдвижения его пула кандидатов с куратором территории — депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Но, самое главное, что все понимают: округ Мительмана — это округ не только райсовета, это еще и округ депутата гордумы. С большой вероятностью победитель получит мандат не только районного, но и городского уровня.

Вербитский пойдет на округ Довженко

Бывший главврач ГКБ №6, депутат гордумы Михаил Вербитский намерен сменить округ. После увольнения по инициативе работодателя — управления здравоохранения города — у него практически нет шансов на поддержку «Единой России». Однако он провел переговоры с выходцами из «Молодой гвардии „Единой России“», и те порекомендовали выдвинуться в Курчатовском районе в округе председателя комиссии по бюджету и налогам гордумы Дмитрия Довженко. Вербитский рассчитывает, что в случае победы к нему отойдет и мандат депутата гордумы.

Гаркуше опять досталось от партии

У Евгения Гаркуши, помощника депутата Госдумы и главы Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Ивана Квитки, новые неприятности. В Челябинске говорят, что Гаркуше досталось от руководства Центрального исполкома партии за попытку протащить инициативу первого вице-спикера Заксобрания области и зампреда регионального отделения «ЕР» Юрия Карликанова о создании секретариата по подготовке к праймериз. Эта структура подавалась в помощь оргкомитету по подготовке к праймериз, но по факту дублировала бы его. Кроме того, члены секретариата могли бы попытаться поиграть со списками участников праймериз «ЕР» и повлиять этим на выдвижение кандидатов. А списки претендентов в райсоветы от партии начали согласовываться год назад и уже фактически готов итоговый вариант.

На ведомства начали атаку психически больные

Говорят, что с приближением весны резко выросло число звонков от психически больных людей в министерства и ведомства на номера телефонов для обращений граждан. Особенно непросто приходится министерству экологии. Предлагают проекты фантастических куполов над Челябинском с внутренней очисткой, варианты со сбросом челябинской свалки в Коркинский разрез (пусть вся сгорит там), гигантскими вентиляторами над городом, чтобы разгонять смог и прочие «интересные» идеи. Между прочим, все звонки надо фиксировать и отчитываться по ним, как были приняты предложения.

Протест против ГОК в Миассе возглавил Войнов?

Большинству миасцев уже очевидно, что никакого ГОКа строиться не будет. Соглашение разорвано, работы прекращены. Тем не менее, несколько активистов продолжают раскачивать лодку и запугивать ГОКом людей. В Миассе болтают, что у каждого из этих активистов не хватило бы способностей так организовать процесс, да и особой любви они ранее друг к другу не испытывали. И что делают они все под руководством одного очень именитого «кукловода», который на протяжении последних пятнадцать лет как раз славился умением объединять общественников против своих врагов. А этим «кукловодом» является экс-спикер горсобрания, а ныне простой депутат Игорь Войнов.

Что было на очной ставке экс-мэров Чебаркуля и Миасса

Говорят, что очная ставка между бывшим вице-мэром Чебаркуля Алексеем Сафоновым и экс-мэром Миасса Станиславом Третьяковым ничем особым не закончилась. Сафонов, отбывающий свой долги срок за взятки, заявил, что заплатил осенью 2012 года 300 тыс. рублей за решение своих вопросов. Хотя в то время Миассом руководил Виктор Ардабьевский, большой друг Сафонова. Третьяков же был заместителем Ардабьевского по имущественным вопросам, и Сафонов мог легко решить все свои дела, минуя Третьякова. Кстати, у Ардабьевского, которого в Москве судят за бандитизм, и у Сафонова даже адвокат один — Ринат Халитов. На очной ставке адвокат Станислава Третьякова просто засыпал Сафонова неудобными вопросами. Припомнил ему все документы по земле, которые Ардабьевский подписывал для Сафонова, прочие дела. А еще напомнил, как о делах Сафонова в Чебаркуле, за которые тот так и не понес наказания. Иными словами, картина по Сафонову вырисовалась не самая прекрасная.

Слухи Тюменской области

Вице-спикер облдумы пошел в атаку на власть

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В кулуарах Тюменской областной думы посмеиваются, что у вице-спикера, главного «справедливороса» региона Владимира Пискайкина началось «весеннее политическое обострение». Через принадлежащую ему газету «Тюменская губерния» эсер Пискайкин устами соратников стал критиковать сложившийся в государстве «режим». На страницах издания стали появляться такие фразы, которые ни сам депутат, ни принадлежащая ему газета себе не позволяли. «Хотя это просто небольшая „фига в кармане“, адресованная куратору Пискайкина в Желтом доме», — предполагают сплетники.

Один из тюменских VIP-браконьеров оказался злостным должником

Якобы руководитель яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров, пойманный на прошлой неделе за браконьерством, задолжал региональной власти крупную сумму. По слухам, он должен за аренду береговой линии реки Туры более 600 тысяч рублей. «Мало того, что ему светит реальный срок за убийство беременных косуль, так еще и бизнеса может лишиться», — злорадствуют недоброжелатели.

Хусаинов не смог продать свои проекты

Николай Бастриков © URA.RU

Если верить слухам, до закрытия порталов «Tumix» и «Все метры» их владелец Ильдар Хусаинов, директор компании «Этажи», пытался найти покупателей на проекты. Обсуждались суммы от 5 до 12 млн рублей, но прийти к договоренности ни с одним из потенциальных владельцев не удалось. Считается, что Хусаинов искал покупателей даже в правительстве Тюменской области. «Но чиновники не увидели перспективы в хусаиновских проектах», — усмехаются сплетники.

Конфронтация застройщиков и риелторов Тюмени усиливается

Рассказывают, что крупные тюменские застройщики могут присоединиться к новому формату работы с агентствами недвижимости. Некоторые девелоперы вовсе планируют отказаться от перечисления риелторам комиссии за сделки из собственного бюджета. Одним, шепчутся инсайдеры, не понравилось, что «Этажи Консалтинг», которые близки к АН «Этажи», запустили собственную строительную компанию. Другим — просто надоело платить риелторам за работу, которую те не делали. Однако застройщики все никак не могут договориться, кто первым объявит о своем решении, злорадствуют слухачи.

Гендиректор крупного застройщика выбирает мечту, а не прибыль

Инсайдеры обсуждают строительство крупнейшего за Уралом теннисного центра. Якобы ГК «Тюменьинвестрой» уже выбрала для себя участок в районе ТЦ «Лента» на улице Народной. Слухачи злословят: мол, компания не просчитывала рентабельность проекта и его необходимость на рынке. «Теннисный центр будет построен по прихоти генерального директора ГК „ТИС“ Виктора Беличенко. Это важнее, чем прибыльность проекта», — смеются слухачи.

Мастодонт тюменской политики объявил войну инсайдерам

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В курилках городской думы шепчутся, что самый маститый депутат парламента, экс-мэр Тюмени Степан Киричук всерьез озаботился участившимися случаями утечки информации, не предназначенной для обнародования. Говорят, что экс-сенатор обещал жестоко наказывать инсайдеров. «Киричук забыл многовековое правило — даже у стен есть уши», — печально вздыхают в городской думе.

Спикеру гордумы надоел ремонт под окнами квартиры

Во время заседания городской думы её председатель Евгений Заболотный посетовал, что в Тюмени на углу улиц Ленина и Красина идет нескончаемый ремонт теплотрассы. Спикер настаивал, что надо как можно быстрее раз и навсегда привести в порядок этот участок коммуникаций. Со стороны выглядело как отеческая забота руководителя думы о жителях города. Только вот сплетники из мэрии с трудом сдерживали смех. «По слухам, на пересечении этих улиц стоит дом, в котором находится квартира самого Заболотного. Устал человек от вечного ремонта», — утверждают ябедники.

На митинге против «мусорной реформы» ожидают подвоза людей

Николай Бастриков © URA.RU

Шепчутся, что митинг против «мусорной реформы», назначенный в Тюмени на 3 марта, будет намного более массовым, чем предыдущий (его провел лидер тюменского отделения РКРП Александр Черепанов). Якобы людей на мартовский митинг привезут на автобусах. «А все потому, что заявители тесно связаны с главой обкома КПРФ Тамарой Казанцевой — а она очень хочет показать, что может собрать куда больше людей, чем „отщепенец“ Черепанов», — болтают слухачи.

В тюменском ОНФ новый скандал

Говорят, якобы один из видных деятелей ОНФ был заявлен спикером на форуме «Свободные люди», который 23 февраля в Тюмени провели сторонники оппозиционеров Михаила Ходорковского и Алексея Навального. Правда, в последний момент свое имя из списков убрал. «Если факт даже переговоров с организаторами форума подтвердится — уже этого достаточно для изгнания его из ОНФ. Соединить Путина и Навального в себе не позволят никому», — усмехаются сплетники.

В титрах фильма «Тобол» увидели страшный знак для тюменских чиновников

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сплетники нашли интересную параллель с современностью в историческом блокбастере «Тобол». Почти сразу после кадров казни через повешение за казнокрадство губернатора Сибири Матвея Гагарина, идут титры с благодарностями от создателей фильма за помощь в съемках ряду современных тюменских чиновников. Знак судьбы зрители увидели в том, что по некоторым фамилиям из этого списка уголовные дела якобы уже возбуждены. Причем примерно по той же причине, из-за которой казнили в начале XVIII века реального Гагарина. Внимательные зрители с грустью иронизируют: «Триста лет прошло, а чиновничество не изменилось. Разве что наказывать намного мягче стали».

Слухи ХМАО

Комарова дала пресс-конференцию после новых установок Москвы

Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, разговор с редакторами югорских СМИ губернатор Наталья Комарова организовала после того, как получила подтверждение, что в ближайшее время отставка ей не грозит. Об этом главе региона якобы сказали во время ее последней командировки в Москву. «Встреча со СМИ была организована в сжатые сроки. Никто ничего такого не планировал, а ключевое заявление было именно про отставку, все остальные заявления — чтобы снять напряженность по болевым точкам», — считают слухачи.

Кто-то попытался сорвать встречу Комаровой с мэром Нефтеюганска

Как шепчутся в администрации Нефтеюганска, какие-то общественные силы хотели сорвать встречу губернатора Натальи Комаровой с мэром Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым. «Говорят, что за пару часов до ее приезда в Нефтеюганск поступил анонимный звонок — якобы здание, в котором запланированы мероприятия, заминировано. Силовики проверили информацию, она оказалась ложной», — судачат сплетники.

В правительстве ХМАО забыли про еженедельный рейтинг мэров

Говорят, в правительстве Югры забросили еженедельный рейтинг мэров, который должен был помочь организовывать отставки неугодных глав территорий. По слухам, это связано с продолжительным отсутствием первого вице-губернатора Алексея Шипилова в регионе — он уезжал на несколько дней в начале февраля. «Установок не было, поэтому данные хоть и собирались, но не систематизировались. Соответственно, рейтинг так и не запустили, но к этому проекту еще могут вернуться попозже», — шепчутся сплетники.

Сменщик Ерохова не хочет покидать прежнее место работы

Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, якобы начальник полиции Сургутского района Юрий Полищук не горит желанием переходить в полицию Сургута. По слухам, его кандидатура в качестве преемника Александра Ерохова уже согласована со всеми ключевыми силовыми ведомствами и правительством, однако сам Полищук ищет повод отказаться от перевода. «Начал даже срываться на подчиненных, чего за ним никогда не замечали. Интересно, почему Полищук так не хочет идти в Сургут — стратегический город, больше возможностей», — удивляются слухмейкеры.

Югорский олигарх вернул себе контроль над бизнесом

По слухам, известный югорский бизнесмен Андрей Копайгора вернулся в ХМАО после нескольких месяцев отсутствия и намерен в ближайшее время разобраться с проблемами своих активов. По версии слухачей, олигарх уезжал из региона из-за семейных проблем, а бизнес оставил на своих партнеров, чьи действия и привели едва ли не к банкротству ключевых активов Копайгоры. «Первым делом разобрался с кадрами. Сейчас будет смотреть, какие стройки были заморожены и почему. Подключит связи, в том числе и в правительстве. Главное, чтобы было не слишком поздно», — обсуждают в кулуарах сплетники.

Задержания террористов ИГИЛ ударили по позициям главного муфтия Югры

Алексей Андронов © URA.RU

По слухам, после задержания в Сургуте боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, у властей Югры возникли снова вопросы к муфтию Тагиру Саматову, который руководит мусульманами округа. Говорят, якобы буквально недавно Саматов лично обещал, что в регионе никто не распространяет идеи радикального исламизма. По слухам, муфтию уже подыскивают замену из более молодых и амбициозных священнослужителей, которые, как считают в коридорах власти, способны лучше контролировать ситуацию.

В ХМАО пройдет сходка воров в законе — будут делить власть

Говорят, якобы в ближайшее время в Югре пройдет масштабная сходка воров в законе. По слухам, главный вопрос повестки криминальных авторитетов — кто будет «смотрящим» за регионом. Рассказывают, якобы действующий вор в законе Владимир Зятьков по прозвищу Зятек собирается отойти от дел. «Будут делить территории. Возможно, Зятек переедет в другой регион, а вот кто его заменит — до сих пор не ясно», — шепчутся слухачи.

Вице-губернаторы ХМАО подсели на ЗОЖ. Их подчиненные жалуются, что это мешает работе

Алексей Андронов © URA.RU

Как шепчутся в югорском Белом доме, среди заместителей губернатора Натальи Комаровой новое модное веяние — они массово увлеклись спортом и на аппаратах обсуждают не текущие вопросы повестки, а свои спортивные достижения. «Это, конечно, здорово, но я не думаю, что директорам правительственных департаментов интересно, кто сколько жмет от груди и кто сколько пробегает километров. На повестке все-таки должны быть более важные правительственные вопросы, а не трата времени на самолюбование», — судачат злопыхатели.

ГФИ ХМАО готовится к массовой ревизии муниципалитетов

Как шепчутся среди югорских градоначальников, главный федеральный инспектор ХМАО Андрей Руцинский готовится к масштабному турне по региону. «Ему не хватает живой информации о реалиях, сводкам и отчётам люди такой категории доверяют с осторожностью. Хочет лично увидеть все своими глазами», — судачат сплетники.

Избитому школьниками прокурору предложили уволиться…

Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, якобы прокурору Кондинского района Игорю Банникову, который получил скандальную известность после драки с подростками, предложили написать заявление о выходе на пенсию. Рассказывают, якобы прокуратура получила подтверждение, что прокурор во время потасовки был пьян и хочет подстраховаться от громкого скандала. «Одно дело, когда действующий прокурор в пьяном виде дерется со школьниками. И совсем другая история — когда бывший силовик. Тем более что уже подключается „Человек и закон“, а значит, скандал получит федеральный резонанс», — обсуждают слухмейкеры.

…, а карьеру Банникова пытается спасти мэр

Говорят также, якобы за прокурора Кондинского района пытается вступиться местный мэр Анатолий Дубовик. Рассказывают, что Дубовика и Банникова связывают давние дружеские отношения, а в случае прихода нового прокурора могут вскрыться скандалы с участием мэра. «Дубовик даже носил Банникову мандарины в больницу. Живут в одном доме, знакомы еще до того, как Дубовик стал мэром», — обсуждают в кулуарах.

В ХМАО ждут Тину Канделаки

Владимир Жабриков © URA.RU

Поговаривают, что в Югре ждут известную телеведущую Тину Канделаки. По версии слухмейкеров, она должна стать одним из модераторов форума Федерального агентства по делам национальностей, который пройдет в конце марта. «Поговаривают, что все договоренности с Канделаки уже достигнуты, также судачат о каком-то специальном медиапроекте с участием популярной дивы, но о каком именно, нам неизвестно», — делятся сплетники.

Югорские власти недовольны кинофестивалем «Дух огня». Его ждет полная перезагрузка

Как поговаривают в кулуарах югорского правительства, кинофестиваль «Дух огня» в 2019 году может стать последним. «Есть уже почти готовое решение — переформатировать фестиваль. О ликвидации проекта речи не идёт, но то, что будет активная перезагрузка и смена кураторов проекта — это уже точно. Сейчас видно, что фестиваль полностью потух, это видно даже по списку участников, в котором отсутствуют какие-либо популярные кинозвезды», — судачат сплетники.

В Сургуте ждут очередную порцию медиаконтента от сектантов

Слухмейкеры говорят о том, что в ближайшее время ожидают появления в интернете, социальных сетях и СМИ новой порции откровений от сургутских «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России). В качестве главных героев публикаций могут выступить родственники сектантов — жены и дети адептов религиозной организации. «Плачущие женщины и дети всегда хорошо смотрятся и вызывают чувство жалости у аудитории. А „иеговистам“ это только и надо, давить на эмоции. Там опытные люди находятся у руля организации. Они понимают, как раскачать общественное мнение в свою пользу», — считают знающие люди.

Сургутские чиновники придумали способ, как помешать установке памятника Сталину

Александр Кулаковский © URA.RU

Попытка сургутских сталинистов вновь установить в городе памятник вождю народов может затянуться на долгие месяцы. На этой неделе активисты пытались забрать со склада «Управления лесопаркового хозяйства» сам монумент, который находится там на ответственном хранении, однако потерпели неудачу. Представители муниципального учреждения потребовали у поклонников Сталина деньги за все то время, что бюст находился у них. «Естественно, никто ни о чем не договорился, и теперь эта история может тянуться бесконечно. Пока стороны будут спорить, подавать в суды, монумент скорее всего останется на месте. А значит, городу удастся на время избежать очередного скандала, связанного с личностью Иосифа Сталина», — говорят в кулуарах.

В школах ХМАО могут появиться автоматы с едой

Поговаривают, что в школах Югры в ближайшее время могут быть повсеместно установлены вендинговые автоматы с едой. Делается это для того, чтобы у школьников появилась альтернатива питанию в столовых. После Нового года родители школьников стали больше платить за питание детей, некоторые готовы отказаться от обедов в учебном заведении. «Но питаться дети все-таки должны. Чтобы у общественности не было претензий, пожалуйста, вот вам автомат, где ребенок может выбрать что-нибудь по своему усмотрению, и бегать в ближайший магазин не надо», — комментируют сердобольные слухачи.

Слухи ЯНАО

Артюхов составляет план поездок с помощью Instagram

Елена Федорова © URA.RU

Болтают, что глава региона Дмитрий Артюхов перед своими поездками по региону составляет план с помощью Instagram. Так, 1 марта он посетил Тарко-Сале, где побывал в доме, который еще не введен в эксплуатацию, но там уже живут люди. «О проблеме он узнал как раз из сообщения в соцсетях. И это не единственный случай. Перед поездками губернатор теперь просматривает жалобы от своих подписчиков», — болтают в правительстве региона. А главы в свою очередь очень переживают из-за того, что теперь любой желающий может привлечь внимание губернатора к местным проблемам.

Губернатор экономит на личном помощнике

Если верить слухам, губернатор Дмитрий Артюхов в целях экономии не хочет вводить ставку личного помощника. «Личный помощник в командировках не только выполняет поручения губернатора, но и, например, помогает ему носить вещи. Сейчас эту работу делают сотрудники службы протокола», — высказывают свою версию слухачи.

Единороссы промахнулись с подбором кандидатов

Владимир Андреев © URA.RU

В рядах «Единой России» шепчутся, что к подбору кандидатов на мартовские выборы на Ямале подошли очень формально. В поселках Красноселькуп, Толька и Салемал, где 3 марта будут избирать новых глав, якобы понадеялись на старый добрый админресурс и авторитет местных руководителей. Слухачи говорят, что только сейчас спохватились, что у некоторых кандидатов от ЕР дела идут совсем плохо. Собеседники не называют фамилий, но утверждают, что в одном из поселков выдвинули кандидата с репутацией «местного алкоголика», в другом месте партию представляет вообще никому не известный человек. При этом в поселках большая конкуренция. Среди кандидатов много самовыдвиженцев, которые всю жизнь прожили на месте, знакомы лично чуть ли не каждому жителю и пользуются серьезным авторитетом. «Сейчас вообще сложно делать хоть какие-то прогнозы по этим выборам. Там может произойти все, что угодно. И делать ставку на то, что везде победят наши партийные кандидаты, я бы не стал», — рассказывает инсайдер в партии.

Прокуратура испортила настроение кандидату в депутаты

В Тазовском районе рассказывают, что прокуратура устроила масштабную проверку предприятия «Тазагрорыбпром». Проверяют многомиллионные субсидии, которое получало предприятие из регионального бюджета. По версии слухачей, из-за всех этих проверок нехорошо себя чувствует директор предприятия Сергей Саньков. Ревизоры якобы пришли не вовремя: 3 марта в Тазовском пройдут довыборы депутатов в районную думу, и Саньков один из кандидатов мандат. Он же метит и на пост нового председателя думы. Если проверка найдет какие-то нарушения, план может не сбыться. Хотя, по слухам, пока ничего серьезного проверяющие не выявили.

Новоуренгойский чиновник может пойти на повышение

Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое обсуждают судьбу главы местного департамента образования Михаила Терещенко. По слухам, он в обозримом будущем может пойти на повышение и занять одну из руководящих должностей в администрации города, и даже сможет претендовать на пост мэра, когда на пенсию уйдет действующий глава Иван Костогриз. Но большинство чиновников такой расклад только пугает. Собеседники рассказывают, что Терещенко известен как достаточно жесткий руководитель с авторитарным стилем управления. Другие вообще не верят, что такое повышение возможно, и припоминают скандалы, в которые попадала курируемая Терещенко сфера образования Нового Уренгоя. До сих пор в городе не забыта история со «школьником из бундестага», а недавно сферу лихорадило из-за стриптиза на шесте на детском конкурсе талантов и громких разбирательств из-за ребенка, у которого забрали заслуженную путевку на кремлевскую елку.

Из-за ротации в «Газпроме» нервничают в Надыме

Александр Мамаев © URA.RU

В Надыме назревает волнение из-за слухов о возможном уходе с поста главы местной «дочки» «Газпрома» Сергея Меньшикова. Слухачи рассказывают, что только благодаря Меньшикову пока не сбылся план по переезду офиса предприятия из Надыма в Салехард. По версии слухачей, это может обернуться тяжелыми социально-экономическими последствиями для Надыма, поскольку для муниципалитета это градообразующее предприятие. Другие слухачи уверяют, что Меньшиков тут ни при чем. Офис до сих пор не переехал только из-за логистики: все его подразделения и промыслы находятся в восточной части округа и не имеют постоянно связи с западной частью, где находится Салехард. Тем не менее все сходятся во мнении, что уход Меньшикова может серьезно сказаться на работе. Это один из ведущих топ-менеджеров газового гиганта, который уже более 10 лет возглавляет надымский филиал.

В Ноябрьске ТЭК уговаривают остаться в думе…

В Ноябрьске до сих пор не могут определиться с новым составом думы. До выборов осталось всего полгода и уже пора начинать агиткампанию, а с некоторым из кандидатов до сих пор не удается договориться. Слухачи рассказывают, что не горят желанием оставаться в гордуме некоторые представители нефтегазовых компаний, поскольку это представительство уже не имеет значимости, о которой можно было говорить еще лет 5-10 назад. Местные властям приходится уговаривать их выдвинуть своих лоббистов на выборы. Инсайдеры считают, что власти не столько боятся ухода ТЭКа из думы, сколько прихода на освободившиеся мандаты ненужных людей.

… и боятся активности скандального общественника

В Ноябрьске с ужасом думают о том, что общественник Александр Бондарчук заявится на выборы в гордуму, которые состоятся в сентябре этого года. «Говорят, что он точно будет участвовать в кампании, а значит, будет поднимать шумиху, чтобы попиариться», — высказывают свою версию сплетники. Ранее Бондарчук уже засветился в нескольких громких историях. Например, он был ответчиком по иску известного предпринимателя и депутата горсобрания Ноябрьска Анатолия Гампеля, которого заподозрил в коррупции. Шуму эта история наделала очень много.

Ямальские чиновники ломают голову над развитием экотуризма

На Ямале чиновники ломают голову над тем, как развивать экотуризм. В том числе и среди местных жителей. «Например, придумывают, как сделать так, чтобы люди могли в выходные с комфортом отправиться на природу», — болтают слухачи. По их словам, таким образом чиновники якобы пытаются угодить губернатору Дмитрию Артюхову, который, как известно, любит иногда отправиться в сплав по ямальским рекам или порыбачить.

Слухи Пермского края

Дело против «серого кардинала» пугает чиновников в Кунгуре

По слухам, уголовное дело против экс-министра территориального развития Прикамья Романа Кокшарова в большей степени пугает не его самого, а кунгурских чиновников и людей, относящихся к бизнес-структурам Эдуарда Эгояна. Опасения и тех, и других связаны с обысками (и изъятием документов), которые в Кунгуре проводило краевого УФСБ в начале года — пока неизвестно, будут ли в деле Кокшарова другие фигуранты, либо на кого-то из участников коррупиционных историй заведут отдельные дела. В то же время, пермские слухмейкеры считают, что самому «серому кардиналу» бояться нечего — по статье, которую ему вменяют (о незаконной предпринимательской деятельности), экс-министр вероятнее всего отделается крупным штрафом.

Дело опального экс-министра рискует развалиться

Алексей Глазырин © URA.RU

С каждым судебным заседанием по делу бывшего главы минтранса Прикамья Алмаза Закиева у обвинения остается все меньше шансов довести историю до обвинительного приговора. По слухам, в реальный срок не верит уже ни одна из сторон, но остается вопрос — будет ли признан Закиев виновным. Как утверждают слухмейкеры, важную роль сыграли показания бывшего первого замминистра промышленности и торговли Прикамья Сергея Позднякова и экс-заместителя главы краевого правительства Олега Демченко — ни тот, ни другой не подтвердили версию о давлении Закиева на руководство пермского «Мостоотряда-123».

Закиева обвиняют в получении взятки под видом продажи квартиры по завышенной (на 8,4 млн рублей) цене. Следствие считает, что таким образом чиновник оказывал содействие ООО «Мостострой-12» в получении крупного контракта по автодороге обхода Чусового.

Сухих лишил премий подчиненных и поссорился с ЛДПР

История с выступлением в Заксобрания оппозиционера Сергея Ухова на минувшей неделе получила продолжение. По слухам, председатель краевого парламента Валерий Сухих решил наказать сотрудников аппарата за произошедшее и лишил их премий. Интересно, что решение Сухих принял после того, как на его имя поступило письменное обращение от координатора регионального отделения ЛДПР Олега Постникова, в котором он попросил председателя Заксобрания найти виновников появления Ухова в парламенте. Слухмейкеры убеждены, что Постников, направляя запрос Сухих, руководствовался логикой «лучшая защита — нападение». Изначально считалось, что именно ЛДПР принадлежала идея приглашения сторонника Навального на обсуждение темы создания новых округов.

Пермского коммуниста подвел политконсультант

Анастасия Яковлева © URA.RU

Как утверждают пермские любители слухов, версия инсценировки покушения на депутата Заксобрания Илью Кузьмина им самим, постепенно становится основной, если не сказать — единственной. Слухачи не исключают, что рискованный совет «как хайпануть с минимумом затрат» коммунисту поступил от его же помощницы — Людмилы Ознобишиной. По неподтвержденным данным, нападавший на Кузьмина признался: за фейковую атаку он получил 200 тысяч рублей. Якобы в депутата он стрелял холостыми, а куртка, которую Кузьмин показывал на видео, была прострелена заранее. Официально расследование еще далеко до завершения, но, по слухам, пермские коммунисты уже сейчас готовы дистанцироваться от Кузьмина во избежание лишних репутационных рисков. Интересно, что Центральный комитет КПРФ пока особо в ситуацию не вмешивается, но если инсценировка будет доказана, санкции могут последовать не только в отношении Кузьмина.

Готовится война за активы аграрного гиганта

После ухода из жизни бессменного руководителя СПК «Мотовилихинский» Зураба Дочия (о его смерти стало известно 26 февраля) за земли предприятия может начаться серьезная борьба. Как утверждают слухмейкеры, земельные активы совхоза представляют интерес не только для пермских, но и для федеральных девелоперов. «Печальную судьбу» аграрному гиганту через пермские СМИ уже предрек глава Пермского района Александр Кузнецов.

Отметим, что Зураб Дочия возглавлял совхоз (в 1993 году переименован в СПК «Мотовилихинский) с 1981 года. Объекты и земли предприятия имеются сразу в четырех районах: помимо Пермского, в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском. Общая площадь земель совхоза превышает 2,6 тыс. га. В конце прошлого десятилетия на СПК уже нападали рейдеры, совхозу грозило банкротство, но в итоге Дочия сумел отстоять предприятие.

Молодежные банды озадачили пермских силовиков

Активизация в Перми молодежных банд с начала года заставила силовиков крепко призадуматься. Как говорят собеседники в региональном главке, сами по себе факты драк и избиений агрессивными подростками своих сверстников никого особо не удивляют — подобное происходит в любых регионах. Тревожит другое: несмотря на внушительное число исправительных учреждений в регионе и популярность АУЕ-культуры по стране в целом, пермские подростки объединяются на другой основе. Силовики всерьез опасаются, что город может захлестнуть новая «околофутбольная» волна: по слухам, юные участники нападений гораздо ближе по взглядам к праворадикальным движениям и футбольным хулиганам, нежели к уголовникам. «На рубеже нулевых и десятых „правые“ в Перми доставляли полиции массу проблем. В последние пару лет их активность пошла на спад, но есть риск, что все вспыхнет с новой силой. Пока непонятно, как решать эту проблему. Большинству подозреваемых нет и 14 — к ответственности не привлечешь», — отмечает один из собеседников агентства.

Слухи Курганской области

Скандал с горсадом будет разрастаться

Конфликт по поводу статуса курганского горасада, похоже, будет только набирать обороты, предупреждают сплетники. По их данным, новая команда врио губернатора Вадима Шумкова заинтересовалась ситуацией, когда огромный участок в центре город был сдан в аренду на 50 лет за бесценок. Злые языки утверждают, что к делу активно подключились и силовики. Речь может идти об особо крупном ущербе, а нити ведут к крупным областным чиновникам, судачат в регионе. Кто это и как решится вопрос, жители узнают уже скоро, сообщают инсайдеры среди элит региона.

Отставные чиновники рано успокоились?

Екатерина Сычкова © URA.RU

Зауральские сплетники заговорили о вновь возникшем интересе (а может, и не затухавшем вовсе) силовиков к бывшему вице-губернатору Виктору Сухневу. О новых рисках для правой руки экс-губернатора Алексея Кокорина заговорили после новых публикаций о кожевенном заводе в Каргаполье, где до сих пор не устранен экологический ущерб. «Общественники продолжают добиваться наказания для тех, кто бездействовал и оказывал покровительство, быть может, когда-то им это наконец удастся», — говорят сплетники.

Коммунисты активизировались

Слухмейкеры отмечают, что курганские коммунисты заметно активизировалась. При этом любимыми темами для них стали экологические проблемы региона. «Понятно, что коммунистам перед выборами любой ценой нужно удерживать положение, которое значительно пошатнулось — по сути, они остались без харизматичного лидера и их ряды раздирает междуусобица», — говорят злые языки. Некоторые из слухачей и вовсе не исключают, что коммунисты за деньги поддерживают интересы некоторых предприятий — такое, по их мнению, вполне возможно в истории с «Технокерамикой».

Странная смерть в храме обросла слухами

Смерть в кафедральном храме Кургана, которая по официальной версии была естественной, не дает покоя сплетникам. Некоторые из них заявляют, что в соборе Александра невского действительно произошло убийство. «Это же большой скандал, церковь после такого нужно освящать заново», — объясняют они мотивы для сокрытия истины. Однако другие слухачи уверены, что такую трактовку события дают противники митрополита Иосифа, которые мечтают о его отставке.

Приговор Рыжуку шокировал общественность

Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане второй день только и разговоров о строгом приговоре, который вынес суд бывшему главному налоговику Владимиру Рыжуку. Многие до последнего сомневались, что взятку признают доказанной. Сплетники обсуждают возможность того, что приговор может быть существенно смягчен при апелляции в областном суде. Но есть среди них и скептики: «Лыткин справедливый судья, если так решил — значит, была взятка».

Выборы в гордуму буксуют

В Кургане обсуждают, почему так медленно кандидаты в депутаты в гордумы включаются в предвыборную гонку. «Тут ситуация простая: все ждут, что их пригласят выдвигаться, ведь тогда в случае чего можно сказать: позвали — помогайте. А если заявишься сам — сам и тяни лямку», — объясняют слухачи.

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