Картаполов ответил на слова Писториуса о «последнем мирном лете» из-за России
Картаполов заявил, что Россия не собирается вступать в войну с НАТО
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о «последнем мирном лете» и возможном начале войны между Россией и НАТО до 2029 года — это попытка списать промахи западных правительств на российскую угрозу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«...они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО, вот и все», — заявил Картаполов. Его слова приводит РИА Новости.
Он также добавил, что страны альянса понимают, что проиграют эту войну, но сейчас им надо как-то объяснить своим гражданам, куда идут их деньги как налогоплательщиков. При этом депутат подчеркнул, что Россия не имеет намерений вступать в военный конфликт с НАТО и не видит в этом необходимости. Однако, по его словам, в случае агрессивного вмешательства со стороны альянса Россия будет вынуждена защитить свои интересы.
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Писториус ранее заявил о возможном военном конфликте между НАТО и Россией, который может случиться до 2029 года. Он подчеркнул, что странам альянса необходимо усилить военную подготовку и модернизировать свою армию, передает портал Новости Mail.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.