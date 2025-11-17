Картаполов ответил на слова Писториуса о «последнем мирном лете» из-за России

Картаполов заявил, что Россия не собирается вступать в войну с НАТО Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о «последнем мирном лете» и возможном начале войны между Россией и НАТО до 2029 года — это попытка списать промахи западных правительств на российскую угрозу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«...они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО, вот и все», — заявил Картаполов. Его слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что страны альянса понимают, что проиграют эту войну, но сейчас им надо как-то объяснить своим гражданам, куда идут их деньги как налогоплательщиков. При этом депутат подчеркнул, что Россия не имеет намерений вступать в военный конфликт с НАТО и не видит в этом необходимости. Однако, по его словам, в случае агрессивного вмешательства со стороны альянса Россия будет вынуждена защитить свои интересы.

