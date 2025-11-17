Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Российский офицер раскрыл новые детали битвы за Купянск

ВС России продолжают зачистку западной части Купянска
17 ноября 2025 в 15:39
Украинские военные массово сдаются под Купянском

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка ВС РФ продолжает вытеснять украинские формирования из западной части Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил командир подразделения с позывным «Лаврик». Видеозапись опубликована Минобороны России.

«Отряд продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска», — заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик». Он добавил, что украинские силы отступают. Российские подразделения продолжают выполнять поставленную боевую задачу.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского о проведении «зачистки» в Купянске. В ведомстве отметили, что украинский лидер либо не владеет объективной информацией о ситуации, либо пытается скрыть реальные события из-за безвыходного положения.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

