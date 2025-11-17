Ушедшая из России самая популярная в такси марка машин регистрирует новые товарные знаки

Все заявки были поданы из Южной Кореи в июле — августе 2024 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Южнокорейская компания Hyundai, которая ушла из России в 2022 году, зарегистрировала в РФ десять товарных знаков. Информация появилась на официальном сайте Роспатента.

«Дата государственной регистрации: 14.11.2025», — говорится на сайте. Среди товарных знаков — марки автомобилей Hyundai Solati, Atos и Porter. Они зарегистрированы по 12 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы. Также в базу внесены товарные знаки Hyundai Before Service (дважды, под разные МКТУ), Hyundai Transys, Hyundai Finance и три логотипа компании в синем цвете (с разными МКТУ).

Все заявки были поданы из Южной Кореи в июле — августе 2024 года компанией «Хендэ мотор компани». Дата истечения действия зарегистрированных товарных знаков в РФ — 31 июля 2034 года.

