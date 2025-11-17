Ушедшая из России самая популярная в такси марка машин регистрирует новые товарные знаки
Все заявки были поданы из Южной Кореи в июле — августе 2024 года
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
Южнокорейская компания Hyundai, которая ушла из России в 2022 году, зарегистрировала в РФ десять товарных знаков. Информация появилась на официальном сайте Роспатента.
«Дата государственной регистрации: 14.11.2025», — говорится на сайте. Среди товарных знаков — марки автомобилей Hyundai Solati, Atos и Porter. Они зарегистрированы по 12 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы. Также в базу внесены товарные знаки Hyundai Before Service (дважды, под разные МКТУ), Hyundai Transys, Hyundai Finance и три логотипа компании в синем цвете (с разными МКТУ).
Все заявки были поданы из Южной Кореи в июле — августе 2024 года компанией «Хендэ мотор компани». Дата истечения действия зарегистрированных товарных знаков в РФ — 31 июля 2034 года.
Ранее стало известно, что в Петербурге на площадке бывшего завода General Motors, который приостановил работу в 2015 году вследствие снижения спроса и увеличения затрат, возобновится выпуск автомобилей. Он планируется на 2026 год. Возрождение производственной деятельности на заводе будет осуществляться компаниями «АГР» и ее дочерней структурой «АГМ». В 2020 году предприятие перешло в собственность российской структуры Hyundai, а в начале 2024 года — к компании «Арт-Финанс», которая является владельцем «Автомобильного завода АГР».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.