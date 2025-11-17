В Кремле ответили на заявления, что Россия упустила возможность на встречу с Трампом в Будапеште

Песков отметил, что как только будут созданы условия, то саммит Путина и Трампа состоится Фото: Роман Наумов © URA.RU

Условия для встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа пока не наступили, однако стороны заинтересованы в том, чтобы саммит состоялся. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление финского лидера Александр Стубба о том, что перенос встречи двух президентов якобы является «стратегической ошибкой» России.

Президент Финляндии в интервью Associated Press отметил, что решение было принято после диалога между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По мнению Стубба, Рубио осознал, что Россия не пошла на уступки в своих требованиях, и возникла ситуация, при которой президент Трамп не смог бы достичь какого-либо соглашения. Президент Финляндии расценил это как якобы «еще один пример стратегической ошибки» России и выразил мнение, что Москва не воспользовалась имевшимся у нее шансом.

«Вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят. Хотя, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже. Но и, как вы знаете, из Вашингтона звучали заявления, и из Москвы неоднократно звучали заявления, подтверждающие наше понимание, что любой саммит должен быть результативным, а результативность саммита является предметом скрупулезной глубокой подготовки», — сказал Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Продолжение после рекламы