Клоны и дипфейки: что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников в сети

Мошенники создают сайты-клоны и используют поддельные имена доменов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мошенники в соцсетях и на маркетплейсах становятся изобретательнее, а их схемы — реалистичнее. Поддельные сайты, фальшивые акции, дипфейковые «сотрудники поддержки» и даже клоны известных брендов — все это уже часть цифровой реальности. В пресс-службе РОЦИТ рассказали, как распознать подделку и защитить свои данные, чтобы не стать очередной жертвой онлайн-аферистов.

Мошенники стали изобретательнее

Цифровые сервисы растут стремительно, но навыки пользователей противостоять онлайн-обману развиваются куда медленнее. Этим активно пользуются мошенники: они копируют интерфейсы маркетплейсов, создают фейковые страницы брендов и маскируются под знакомых людей, используя искусственный интеллект.

Контент становится настолько достоверным, что даже внимательным пользователям сложно отличить оригинал от подделки. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) поделились рекомендациями, которые помогут определить фейки и избежать контакта с недобросовестными продавцами.

Продолжение после рекламы

Как не попасть на поддельный маркетплейс

Мошенники создают сайты-клоны и фальшивые сервисы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых распространенных методов обмана — создание сайтов-клонов, которые внешне полностью повторяют дизайн популярных площадок. Мошенники регистрируют домены, похожие на оригинальные, размещают «выгодные предложения» и предлагают авторизоваться под видом проверки доступа или статуса заказа.

Особую опасность представляют фальшивые сервисы «проверки участия в распродаже» или «возврата», где введенные данные сразу уходят злоумышленникам.

Чтобы защититься, достаточно соблюдать несколько правил:

внимательно проверять доменное имя;

не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений;

использовать только официальные сайты и приложения крупных площадок.

Фейковые акции и ложные уведомления от сервисов

Настоящие маркетплейсы никогда не попросят выслать конфиденциальные данные Фото: Илья Московец © URA.RU

Злоумышленники нередко создают страницы, которые выглядят как официальная коммуникация маркетплейса: обещают скидки, возвраты или участие в закрытых распродажах. Пользователю предлагают ввести номер карты, телефон или код подтверждения, чтобы «активировать предложение».

Отличить фейк можно по деталям. Настоящие сервисы не просят вводить конфиденциальные данные в сторонних формах и не требуют авторизации где попало. Кроме того, официальные уведомления всегда приходят через приложение или подтвержденные каналы связи.

Использование фирменных мобильных приложений снижает риск перехода на фишинговую страницу до минимума.

Мошенники научились подделывать даже голоса и лица

Мошенники с помощью нейросетей научились подделывать голоса и лица Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Нейросети открыли злоумышленникам новые возможности. Теперь можно получить видеозвонок от «сотрудника поддержки» или аудиосообщение от «родственника», который попросит срочно выслать код или данные карты.

Такие сообщения производят сильный эмоциональный эффект, поэтому пользователь нередко реагирует автоматически.

Чтобы не стать жертвой манипуляции, необходимо:

проверять любые неожиданные обращения через дополнительные каналы (позвонить самостоятельно, написать в мессенджер близкого);

внимательно оценивать запросы на передачу персональных данных;

помнить, что службы поддержки никогда не запрашивают коды подтверждения.

Технические меры защиты: простые шаги против сложных схем

Включите дополнительную проверку данных для входа в личные профили сервисов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Несмотря на все разнообразие мошеннических инструментов, базовые правила цифровой гигиены по-прежнему работают. Эксперты советуют:

включить двухфакторную аутентификацию;

настроить уведомления о входах в аккаунт;

скачивать приложения только из официальных магазинов;

избегать авторизации по незнакомым ссылкам;

проверять доменное имя каждый раз, когда вводите личные данные.