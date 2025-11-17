Логотип РИА URA.RU
Политика

Песков оценил последствия срыва экспорта нефти из-за БПЛА

Песков: Ответы на действия киевского режима осуществляются на регулярной основе
17 ноября 2025 в 15:43
Порт Новороссийска возобновил экспорт нефти через два дня после массированной атаки украинских дронов

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия продолжит отвечать на атаки украинских дронов по энергетической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом экспортные операции в порту Новороссийска были восстановлены через два дня после массированной атаки беспилотников.

«Ответы на действия киевского режима осуществляются на регулярной основе. Наши военные работают по военным и околовоенным целям, которые касаются энергетической инфраструктуры», — отметил в Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

14 ноября дроны повредили нефтебазу, резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал НУТЭП, а также жилые дома и гражданское судно. Власти Новороссийска ввели режим ЧС. Несмотря на повреждения, порт Новороссийска быстро возобновил экспорт нефти благодаря имеющемуся потенциалу для ликвидации последствий атак в сжатые сроки.

В ответ на атаки украинских дронов Россия продолжает наносить удары по объектам, связанным с энергетической инфраструктурой и военно-промышленным комплексом Украины. По данным Минобороны РФ, были поражены объекты энергетики, производственные цеха, склады и площадки запуска БПЛА, а также временные пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

