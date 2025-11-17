Самойлова ответила Джигану, который пытается помириться

Джиган, по словам Самойловой, стал уделять детям больше времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оксана Самойлова после заседания в суде раскрыла детали бракоразводного процесса с Джиганом (настоящее имя Денис Устименко). Сегодня суд предоставил супругам два месяца на возможное восстановление отношений. Обручальное кольцо Оксана уже не носит. А тем временем Денис стал уделять детям больше времени.

«Дети уже хорошо, счастливы, живут и тут, и там. Сейчас к ним гораздо больше внимания [от отца], чем до этого, поэтому они не страдают. Никто открыто за мной сейчас не ухаживает. Сейчас я вообще ничего не хочу, никаких отношений», — поделилась Самойлова. Об этом сообщает Super.ru. Блогер добавила, что настало время уделить внимание себе, узнать себя лучше, определить свои интересы, помимо заботы о детях и семье.

Дети, по словам Самойловой, живут попеременно то с мамой, то с папой. Джиган стал проводить с ними больше времени. У Оксаны в этот период тоже появились новые увлечения — в частности, она начала осваивать пилотирование. Блогер уже сняла обручальное кольцо. Но отношения между бывшими супругами остаются спокойными: они продолжают общаться по вопросам, связанным с детьми, и не избегают друг друга на публичных мероприятиях.

