Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Зеленский назвал, сколько старых истребителей Rafale он хочет

Зеленский: Украина планирует приобрести 100 истребителей Rafale
17 ноября 2025 в 15:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Зеленский назвал сделку о поставках Rafale исторической

Зеленский назвал сделку о поставках Rafale исторической

Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина планирует закупить у Франции 100 истребителей Rafale, которые были приняты на вооружение ВМС страны более 20 лет назад. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Украина закажет 100 истребителей Rafale», — заявил Зеленский. Его слова приводит французский телеканал LCI. 

Сегодня Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию. Его приезд стал уже девятым с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года. В ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном он подписал соглашение о поставках украинской армии французских истребителей Rafale, ракет к ним и систем ПВО SAMP/T. Зеленский назвал сделку исторической. 

Продолжение после рекламы

Истребители Rafale — это многоцелевые самолеты четвертого поколения, разработанные французской компанией Dassault Aviation. Они приняты на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 и 2006 годах соответственно. Поставки истребителей и сопутствующего оборудования призваны усилить оборонительный потенциал Украины.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал