Зеленский назвал, сколько старых истребителей Rafale он хочет
Зеленский назвал сделку о поставках Rafale исторической
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украина планирует закупить у Франции 100 истребителей Rafale, которые были приняты на вооружение ВМС страны более 20 лет назад. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Украина закажет 100 истребителей Rafale», — заявил Зеленский. Его слова приводит французский телеканал LCI.
Сегодня Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию. Его приезд стал уже девятым с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года. В ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном он подписал соглашение о поставках украинской армии французских истребителей Rafale, ракет к ним и систем ПВО SAMP/T. Зеленский назвал сделку исторической.
Истребители Rafale — это многоцелевые самолеты четвертого поколения, разработанные французской компанией Dassault Aviation. Они приняты на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 и 2006 годах соответственно. Поставки истребителей и сопутствующего оборудования призваны усилить оборонительный потенциал Украины.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.