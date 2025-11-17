Зеленский назвал, сколько старых истребителей Rafale он хочет

Зеленский назвал сделку о поставках Rafale исторической Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина планирует закупить у Франции 100 истребителей Rafale, которые были приняты на вооружение ВМС страны более 20 лет назад. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Украина закажет 100 истребителей Rafale», — заявил Зеленский. Его слова приводит французский телеканал LCI.

Сегодня Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию. Его приезд стал уже девятым с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года. В ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном он подписал соглашение о поставках украинской армии французских истребителей Rafale, ракет к ним и систем ПВО SAMP/T. Зеленский назвал сделку исторической.

