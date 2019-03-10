Стабильному рублю осталось несколько недель

По итогам 2018 года рубль просел на 18%. В этом году его ослабление продолжится. Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

После резкого падения в декабре 2018 года рубль уже два месяца остается стабильным. Даже обнародование грядущего пакета американских санкций в середине февраля не смогло его поколебать. Однако затишье является временным, уже весной отечественная валюта уйдет к 70 рублям за доллар, а к концу года может преодолеть отметку 80 рублей, считают эксперты. Из-за этого цены в стране вырастут на 15%.

Экономисты мрачно смотрят на будущее рубля с конца прошлого года. Напомним, по итогам 2018 года российская валюта просела на 17%. Значительная часть этого падения пришлась на вторую половину декабря, когда рубль буквально за пару недель упал с 66 до почти 70 за доллар.

В 2018 году из-за санкций почти на 50% упала стоимость акций «Русала» Фото: Официальный сайт президента РФ

В 2019 году рубль внезапно начал отыгрывать это падение и укрепился на отметке 65-66 рублей. Однако укрепление не будет долгим, заверил «URA.RU» директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Главный фактор, влияющий на стабильность рубля, — это санкционное давление. В прошлом году, когда вопрос санкций оказывался в повестке, доллар тут же дорожал в среднем на пять рублей», — рассказал он «URA.RU». По его словам, как только вопрос о санкциях начнет рассматриваться в Конгрессе США, доллар будет стоить выше 70 рублей. Николаев уверен, что речь идет о перспективе марта-апреля.

При этом, если санкции будут приняты в полном объеме (запрет на покупку российского госдолга и ограничения в банковском секторе), то рубль ожидает еще более сильное падение, замечает Николаев. «В этом случае к концу года мы увидим доллар уже и по 80 рублей», — замечает он.

Слабый рубль выгоден российским властям, отмечает заместитель гендиректора инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. По его словам, финансовые власти даже публично не заявляют, что собираются работать над укреплением отечественной валюты. Кроме того, российский Минфин активно скупает доллары, что не способствует росту рубля.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год — 5,5% Фото: Илья Московец © URA.RU

«У нас идет активное импортозамещение и слабый рубль дает преимущество российскому производителю. Кроме того, мы продаем нефть за валюту, и, чем больше за нее дадут рублей, тем лучше для наполнения бюджета и исполнения социальных обязательств», — сказал Кабаков.

Ослабление рубля в 2019 году приведет к резкому росту цен, прогнозирует Жуковский. «Мы видели это в 2014 году, когда после двукратного падения рубля все подорожало почти в 1,5-2 раза. В 2018-м на фоне падения рубля рост составил в среднем 10-15%», — напомнил Жуковский. Эксперт предположил, что в этом году из-за падения курса рост цен составит до 15% в среднем по стране, причем в первую очередь подорожают продукты питания.

Из-за грядущего падения рубля сейчас наступает самое удачное время для покупки долларов, говорит Николаев. По его словам, крепче, чем сейчас, рубль уже не будет. «Это подтверждается и действиями российского Минфина, который сейчас активно скупает валюту, тратя на это по 12 миллиардов рублей ежедневно. Смотрите, как ведут себя российские финансовые власти, и следуйте за ними», — советует Николаев.

С ним согласен и Жуковский, который назвал текущий курс 66,3 рубля психологическим рубежом. «Сейчас для покупки валюты один из самых оптимальных моментов. Рубль больше не укрепится», — заключил экономист.