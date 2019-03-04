Сергей Руденко сложил полномочия по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Сергей Руденко добровольно сложил полномочия — эта новость стала сенсацией для жителей региона. Несмотря на то, что тучи сгущались над градоначальником, курганцы ожидали, что он благополучно доработает оставшиеся полгода до новых выборов в гордуму. Однако на внеочередном заседании думы была одобрена отставка Руденко, а депутат Игорь Прозоров был назначен врио главы Кургана — до конца работы созыва в сентябре.

Депутаты были собраны внезапно и тайно — на сайте думы не было никаких объявлений о внеочередном заседании, пресс-служба мэрии за час до начала думы в разговоре с «URA.RU» опровергла слухи о вопросе об отставке Руденко. Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Кафеев рассказал, что согласовал с Сергеем Руденко предстоящую отставку незадолго до этого. «Если бы информацию о заседании разместили, информация бы просочилась в прессу заранее, этого хотели избежать», — предположил он причины секретности.

Новость об отставке Руденко потрясла депутатов Фото: Екатерина Сычкова

«Отставка главы Кургана полностью соответствует курсу врио губернатора на обновление кадров и запросу населения на смену команды управленцев. Шумков предъявляет новые требования ко всем чиновникам. Те, кто не выдерживает заданный темп, сходят с дистанции», — считает один из инсайдеров, знакомый с работой правительства региона.

В качестве подтверждения этого мнения наблюдатели приводят фото заснеженного Кургана, пережившего сильные осадки, в Instagram губернатора Вадима Шумкова. Глава региона сопроводил снимок словами: «Будем чистить и работать на Курганскую область». «Если это проявление иронии губернатора — то респект/уважение», — написал блогер Андрей Вагин.

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов (справа) нашел больше точек соприкосновения с главой региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

А несколько источников утверждают, что последней каплей стал скандал из-за городского сада. Напомним, депутат Госдумы Александр Ильтяков в разговоре с «URA.RU» заподозрил Сергея Руденко в коррупции из-за его упорного нежелания разорвать контракт с арендаторами горсада.

По данным «URA.RU», Сергей Руденко продолжит работу в одной из госструктур в Кургане. «Работа ему предложена, но, скорее всего, он немного отдохнет, прежде чем вступать в новую должность», — сообщил инсайдер.

Социолог Сергей Ширяев считает отставку Сергея Руденко вполне ожидаемой. «Раньше уже шла речь о том, что Руденко войдет в какие-то структуры правительства, было очевидно, что он ищет работу и отставка рано или поздно последует», — отметил социолог.

Ширяев связал решение экс-главы города с тем, что в Кургане принято решение об отказе от двуглавой системы руководства. Как ожидается, после выборов депутатов гордумы в сентябре 2019 года во главе Кургана останется один начальник руководитель администрации города, а должность, которую занимал Руденко, председатель городской думы, останется лишь представительской. «Де-факто такая система уже действует с начала года, мы видели, что Руденко ушел на второй план», — отметил Ширяев.