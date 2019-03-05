Госдума признала исчерпанным конфликт с «URA.RU» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуме — финал дискуссии, которая развернулась вокруг материала «URA.RU» «Водителям, у которых нет гаража, хотят запретить покупать машины». Несколько минут назад в ходе пленарного заседания председатель парламентского комитета по информационной политике Леонид Левин сообщил о выполнении поручения, полученного две недели назад. Тогда спикер Вячеслав Володин возмутился публикацией нашего агентства, в которой говорилось, что в российском парламенте кулуарно обсуждают идею запрета продажи автомобилей водителям без парковочного места.

Сегодня Леонид Левин ознакомил депутатов с результатами служебного расследования, проведенного редакцией, зачитав некоторые выдержки из него. «Извинения принимаем? Принимаем. Считаем инцидент исчерпанным», — заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, завершая обсуждение. Он указал на то, что «редакция достаточно оперативно и объективно разобралась в ситуации».

«В данном случае мы видим, что извинения принесены. Это признак, скорее всего, того, что редакция осознает, что по этому пути [распространения недостоверной информации] нельзя идти. И что позиция, которая реализуется в этом творческом коллективе — по продвижению достоверной информации. Поэтому мы, коллеги, также должны это отметить, — сообщил Вячеслав Володин. — Тему закрываем».

Придерживаясь принципа ничего не скрывать от своих читателей, «URA.RU» публикует полную версию ответа редакции комитету Госдумы по информационной политике:

«Информационно-аналитическое агентство «УРА.РУ» создано в Екатеринбурге в 2006 году и в настоящее время является ведущим общественно-политическим СМИ Большого Урала. Агентство входит в топ-20 по посещаемости среди российских интернет-СМИ, сайт агентства посещают более 800 000 уникальных пользователей в день (по данным LiveInternet), третий год подряд «УРА.РУ» — самое цитируемое информационное агентство Большого Урала («Медиалогия») и входит в тройку самых цитируемых информагентств России в соцсетях.

Агентство высоко ценит доверие своих читателей и коллег. На протяжении долгих лет мы выстраивали доверительные отношения со всеми ведущими федеральными СМИ. РИА Новости, ТАСС, РБК, Lenta.Ru, Газета.Ru и другие ссылаются на наши публикации в своих материалах без опасений. Мы очень дорожим своей репутацией и цитируемостью.

В своей практике «УРА.РУ» придерживается высоких стандартов журналистской работы, мы уделяем большое внимание подготовке каждого материала. Мы уделяем большое внимание развитию профессиональных навыков наших журналистов, раз в квартал у нас проводится корпоративный сбор всех сотрудников, на который мы приглашаем экспертов медиасообщества, юристов, известных журналистов и политтехнологов, которые проводят лекции и мастер-классы. Мы искренне стараемся расти в своей профессии и становиться лучше.

Корреспонденты «URA.RU» традиционно поднимают темы, которые волнуют жителей всей России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Принципы публикации материалов: актуальность темы, наличие комментариев всех упомянутых сторон, аналитическая проработка. У нас никогда не было и не будет требований кликабельности заголовка для достижения высокого просмотра наших материалов.

Мы постоянно работаем над совершенствованием принципов редакционной политики, оперативно отзываясь на требования общества и государства. Тем неожиданнее для сотрудников агентства была общественная дискуссия из-за материала «Водителям, у которых нет гаража, хотят запретить покупать машины».

Агентство провело служебное расследование подготовки данной статьи, материалы которого прилагаются.

Материал был инициирован самой редакцией. Поводом стала общественная дискуссия относительно вариантов решения проблемы нехватки парковочных мест в российских городах.

Проблема парковок становится острее с каждым годом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Журналисты агентства — многие сами автомобилисты — поддержали предложение о подготовке материала, считая тему общественно значимой. Из-за машин опасно гулять детям, машины стоят вместо игровых площадок и газонов, хотя жители имеют право на безопасный зеленый двор. Именно поэтому мы хотим привлечь внимание читателей, в том числе лиц, наделенных полномочиями, ситуацию изменить.

Мы убеждены, что только при широком обсуждении проблемы удастся и повысить культуру самих автомобилистов, и выработать общественно-приемлемый вариант ее решения.

При подготовке материала журналист агентства обратился за комментариями во Всероссийское общество автомобилистов, движение Союз пешеходов, к депутатам Государственной Думы РФ Старовойтову А.С., Куринному А.В. и Лысакову В.И.

«URA.RU» всегда конструктивно сотрудничает с депутатами Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проверка аудиозаписей разговора подтвердила точность приведенных в материале цитат.

Проверяя точность формулировки обсуждения введения новых правил продажи автомобилей, мы опирались на сообщение «Российской газеты» (статья «В Госдуме не знают об идее запрета на покупку авто без гаража»), в котором со ссылкой на комитет Госдумы по транспорту и строительству говорится: «Да, предложения по введению соответствующей нормы поступали от частных граждан и правительств регионов, но всерьез их никто не воспринимал. Законопроектов на эту не разрабатывал».

Хотя при подготовке материала были взяты комментарии всех заинтересованных сторон, работа была выполнена в полном соответствии с правилами профессии, ни один из депутатов Госдумы РФ в комментарии агентству не подтвердил фактическое обсуждение данной инициативы в парламенте.

Служебное расследование обнаружило процедурное нарушение при подготовке материала, выразившееся в произвольной трактовке озабоченности депутатов существующей проблемой. Опрашивая по теме, инициированной рядом общественных организаций, редакция посчитала возможным определить это как дискуссию в парламенте, которой на самом деле не велось.

Выбранная подача была произвольной, что является нарушением внутренних правил «УРА.РУ» по подготовке материалов для публикации. К сожалению, данная трактовка легла в основу материалов, опубликованных другими средствами массовой информации, со ссылкой на наше агентство, представивших описанную нами идею как готовящийся или уже внесенный законопроект.

Ни журналист агентства, ни редакция не имели цели опорочить Государственную Думу РФ, поставив под сомнение актуальность проблем, рассматриваемых в парламенте.

Мы сожалеем, что материал агентства получил трактовку как наносящий ущерб репутации Государственной Думы РФ. Мы боремся за чистоту профессии журналиста и приветствуем обсуждение законопроекта против лжи, признавая актуальность проблемы. Мы заявляем со всей ответственностью, что информационно-аналитическое агентство «УРА.РУ» не публиковало и не публикует недостоверную информацию.

Мы приносим искренние извинения депутатам и всем, кто мог пострадать от искаженной трактовки общественной дискуссии».