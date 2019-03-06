Законы о фейках и госсимволах изменены. Власть нельзя будет ругать?

За оскорбление госсимволов и распространение фейков власти предусмотрели суровое наказание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума одобрила законопроекты о фейковых новостях и оскорблении госсимволов. Они прошли второе, ключевое, чтение. После критики тексты документы стали другими. Что поменялось в законопроектах? Чем они грозят СМИ, а чем — всем пользователям соцсетей? Теперь нельзя будет критиковать власть? «URA.RU» проводит полный ликбез.

Зачем нужны законопроекты о fake news и оскорблении госсимволов?

Закон о фейках принимается для того, чтобы Генпрокуратура получила возможность требовать у соцсетей и СМИ удаления ложных новостей, которые маскируются под настоящие, если их распространение может привести к серьезным последствиям, объяснил «URA.RU» председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информсообщества Александр Малькевич. По его словам, fake news могут приводить, например, к панике, угрозе жизни и здоровью людей, а также массовым волнениям.

Журналистское сообщество приняло активное участие в обсуждении резонансного законопроекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме того, как отмечается в тексте законопроекта, прокуратура получит возможность требовать удаления высказываний и картинок, которые оскорбляют память и историю России. Закон запрещает унижать символы государства (флаг, гимн и герб) и органы власти.

«На самом деле ничего нового мы не придумываем. Наоборот, страна сейчас пытается наверстать упущенное. В европейских государствах законодательство еще более жесткое. Меня удивляет то, что некоторые наши граждане хотят жить, как в Европе, но при этом иметь совсем другие законы», — отметил Малькевич. По его словам, обсуждаемые законопроекты направлены на то, чтобы уравнять ответственность в реальности и в сетевом пространстве: «Если человека наказывают за то, что он сжигает флаг своей страны на площади, то такое же наказание должно быть и за аналогичное преступление в Сети».

Какие санкции грозят распространителям фейк-ньюс?

В обновленной редакции значительно увеличены штрафы, предусмотренные за распространение «заведомо ложной общественно-значимой информации». Так, гражданам за подобное нарушение грозит штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей (в первом чтении сумма штрафа была от 3 до 5 тысяч), должностным лицам — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей (в первом чтении — 30-50 тысяч), юридическим лицам — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей (в первом чтении — от 400 тысяч до 1 млн). Законом закреплена и возможность конфискации устройства, с которого был размещен опасный контент.

Законопроект не запрещает критиковать чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если распространение фейков вызвало сложности при функционировании объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, промышленности или кредитных организаций, то в данном случае предусмотрены еще более суровые штрафы — от 100 тысяч до 1 млн рублей. В том случае, если из-за недостоверной новости погибнет человек либо произойдет массовое нарушение общественного порядка, то размер штрафа составит до 1,5 млн рублей.

Что было изменено ко второму чтению?

Ко второму чтению в законопроект о фейковых новостях были внесены поправки — они вводят для официально зарегистрированных интернет-СМИ процедуру предварительного уведомления. В рамках этого механизма редакции получат право добровольно удалять недостоверную информацию в течение суток. В таком случае СМИ не будут заблокированы.

Также из-под действия законопроекта были выведены «традиционные медиа»: печатные издания, телевидение, радио, интернет-СМИ. Для последних, по заявлению автора поправок, главы думского комитета по информационной политике Леонида Левина, и без того «предусмотрена значительная административная ответственность за неисполнение предписания Роскомнадзора о распространении недостоверной информации».

В европейских странах действует еще более жесткое законодательство, утверждают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, это очень важные поправки, защищающие журналистский корпус. «Официальные СМИ крайне редко распространяют фейки, в основном это происходит в соцсетях. Однако нам удалось добиться четкого разделения: кто является журналистом, а кто — нет», — сказал Гусев.

Практически точно такие же поправки были внесены к законопроекту о санкциях за оскорбительные публикации об обществе и государственных символах. Еще в документ внесли уточнение, согласно которому подлежащая блокировке информация «должна не только проявлять явное неуважение и проявляться в неприличной форме, но не должна оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность».

Почему этот вопрос испугал общественность?

Некоторые расценили обсуждаемый законопроект как наступление на свободу слова: якобы чиновников и депутатов нельзя будет больше критиковать. Однако авторы законопроектов указывают, что это не так: не запрещается высказывать собственное мнение, а также проводить журналистские расследования, озвучивать и распространять точку зрения, отличную от официальной. Александр Малькевич подтвердил, что «критиковать чиновников можно и дальше». «Никто этому совершенно не препятствует. Вопрос в другом — любая критика и дискуссия должна быть цивилизованной, а не сопровождаться трехэтажным матом», — сказал собеседник «URA.RU».

Из-за принципиальной позиции журналистов в закон о фейках были внесены поправки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В телеграм-каналах появились опасения, что у интернет-СМИ не будет одних суток, чтобы разобраться с информацией, которую прокуратура признает фейком — якобы последует незамедлительная блокировка. «Это не так — в законопроекте сегодня четко закреплено такое положение. Суток вполне достаточно, чтобы „вычистить“ с сайта недостоверную информацию», — возразил Павел Гусев.

Какой шанс, что законопроекты будут приняты?

По мнению главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева, законопроекты будут приняты в третьем, окончательном, чтении. «Но мне хочется надеяться, что это будет сделано не стремительно. На мой взгляд, еще необходимы дополнительные обсуждения этого закона», — сказал собеседник агентства.

«Скорее всего, законопроекты будут еще смягчены, — считает представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич. — Кроме того, ключевой вопрос — в исполнении принятых законов. Я думаю, мы столкнемся с необходимостью создания отдельной федеральной службы по кибербезопасности».