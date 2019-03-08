У кого будет пенсия восемь тысяч рублей?

Нищета пенсионеров далеко не всегда вызвана их нежеланием работать всю жизнь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Миллионы малоимущих пенсионеров в России незаслуженно получили клеймо «тунеядцев и алкашей» от депутата-единоросса Гасана Набиева, полагают опрошенные «URA.RU» эксперты. 6 марта народный избранник на заседании Волгоградской областной думы заявил, что россияне сами виноваты в том, что при выходе на пенсию получают восемь тысяч рублей в месяц, так как они не работали «нормально». Однако в реальности причин, по которым пенсионеры вынуждены жить на минимальную пенсию, гораздо больше. «URA.RU» рассказывает о них.

Низкие зарплаты. Чтобы получить «минималку», нужно трудиться более ста лет

Оклад многих работников бюджетной сферы вплоть до последнего времени не превышал шести тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маленькие оклады людей выступили основной причиной того, что теперь они получают минимальную пенсию, говорят собеседники «URA.RU». «Депутат, по всей видимости, не в курсе, какую зарплату вплоть до майских указов президента получали работники бюджетной сферы, — отмечает в разговоре с агентством проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. — Она была ниже прожиточного минимума — пять-шесть тысяч рублей. По нашим подсчетам, когда у человек зарплата ниже МРОТ, то для того, чтобы ему скопить на минимальную пенсию самостоятельно, потребуется работать 128 лет».

Социальные пенсии. Болел или ухаживал за больными

Минимальная пенсия положена тем людям, которые объективно не могли нарабатывать стаж, поясняет «URA.RU» доктор экономических наук Сергей Смирнов.

Некоторые люди не могли работать потому, что ухаживали за больными родственниками Фото: Алексей Андронов © URA.RU

«Например, ухаживали за тяжелобольным ребенком», — уточняет он. Акцентирует на этом внимание и Сафонов: «Человек получил инвалидность и в связи с этим заработал неполный стаж. Также есть люди, которые выполняли роль сиделок при нетрудоспособных родственниках».

Неучтенные страховые взносы. Неважно, сколько человек зарабатывал — много или мало

Эксперт по пенсионной системе Андрей Гудков рассказал агентству, что вплоть до 2000-х годов социально-страховые взносы работников в Пенсионный фонд России (ПФР) не учитывались. «Человек мог получать много, мог получать мало. Но по всей линии 90-х в базе данных ПФР видно лишь одно: он работал, за него взносы перечислялись, а в каком размере — неизвестно. В лучшем случае, это стало просматриваться с 1999 года», — объясняет он. Поэтому, говорит Гудков, пенсия в основном считается на взносах с 2000—2001 годов. «В этот период времени человек мог быть безработным, болел или трудился по „серой“ занятости», — отмечает эксперт.

Гудков также привел пример из собственной жизни: какое-то время он сотрудничал с фирмой из Германии, которая работала в безналоговом режиме. «Естественно, немцы за меня ничего не перечисляли, и на моей пенсии это плохо сказалось», — делится собеседник. Он напоминает, что вплоть до недавнего времени проверить сам факт перечисления взносов работодателем было невозможно.

Смирнов добавляет, что ввиду тяжелой экономической ситуации в стране в 90-е годы многие переходили в разряд самозанятых, работали без официального оформления — «выживали, как могли».

Потерянный стаж. Право на достойную пенсию приходится отстаивать в суде

В те же 90-е годы очень часто терялась бухгалтерия и документация, рассказывает Смирнов. Многие россияне столкнулись с тем, что им не хватило нескольких лет стажа для нормальной пенсии. «У некоторых по этой причине „выпал“ приличный кусок — до десяти тысяч рублей», — поясняет экономист.

Люди потеряли приличные надбавки из-за бюрократических ошибок и теперь вынуждены бороться за них в судах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Гудков подтверждает, что такая ситуация встречается повсеместно. «Работодатель просто ворует взносы своих сотрудников и делает неправильные записи в трудовой книжке. Потом оказывается, что перечислений в базе не зарегистрировано, начинаются претензии к этим записям. А фирмы уже давно нет, где документация — неизвестно. И теперь надо все это со свидетельскими показаниями и запросами в налоговую доказывать в суде, что очень сложно», — говорит эксперт. При этом для того, чтобы вообще иметь право на пенсию, необходимый доказанный трудовой стаж в десять лет, заключает Гудков.

Напомним, что минимальная пенсия — это, по факту, прожиточный минимум пенсионера. Вышедшим на пенсию и при этом неработающим россиянам, у которых общая сумма материального обеспечения недотягивает до минимума в регионе проживания, полагается федеральная или региональная социальная доплата. Размер минимальной пенсии от региона к региону варьируется: от 7811 рублей в Тамбовской области до 19 тысяч рублей в Ненецком АО. В среднем по России в 2019 году она равна 8846 рублям.