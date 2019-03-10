Что не так с песней Лазарева для «Евровидения»?

На международном музыкальном конкурсе артист выступит с песней «Scream» Фото: Официальная страница Сергея Лазарева во Вконтакте

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении» в этом году, презентовал композицию для песенного конкурса. Его песня «Scream», рассказывающая о неразделенной любви парня к девушке, за сутки на видеохостинге в Youtube посмотрели почти два миллиона человек. Видео собрало 68 тысяч «лайков» и 12 тысяч «дизлайков». В комментариях к видео пользователи соцсетей обрушились с критикой на хит Лазарева, а коллеги музыканта по цеху назвали его песню незапоминающейся.

«Песню нужно послушать несколько раз, чтобы оценить по достоинству», — написал пользователь Youtube alex789. «Очень слабая песня, в клипе и музыке, и в словах сплошные клише», — добавил пользователь Arkadiy59361658. «Провал… Нужен хит! Хит, что на радио можно крутить каждый день. А эту ботву даже я второй раз и за деньги слушать не буду», — отметил PojeroSenatoff.

Музыкальный критик Сергей Соседов разделяет мнение российских слушателей о том, что новая песня Сергея Лазарева хитом не является. Однако, уверен критик, Лазарев сможет достойно представить Россию на музыкальном конкурсе.

«Только идиот может назвать эту пеню отстойной», — эмоционально высказался Соседов. — Песня исполнена интересно, но первое место она не займет. Такой композицией уже никого не удивить», — сказал Соседов.

Виктор Дробыш считает, что песня «Scream» не запоминающаяся фото: alenushka_med_ Instagram

По его мнению, Лазарев мог претендовать на победу с хитом «Sсream» 15 лет назад. «Сейчас „Евровидение“ стало разнообразнее по стилям и жанрам, а баллада, которую исполнит Лазарев — довольная простая», — уточнил Соседов. По его прогнозам, песня «Scream» может попасть в первую десятку «Евровидения-2019».

Той же точки зрения придерживается и продюсер Виктор Дробыш. «Песня не запоминающаяся, несмотря на талантливое исполнение Лазарева. То, что он ее исполнит круто — факт», — отметил Дробыш в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий назвал песню Лазарева «Scream» ерундой. «Во второй раз едет представлять страну на международном конкурсе потому, что пытается держаться в образе «20-летнего шалуна», — уточнил Барецкий в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Сергей Лазарев не имеет никакого отношения к России, убежден Юрий Лоза Фото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Недовольным новой композицией Лазарева остался Юрий Лоза. «Лазарев не имеет к России никакого отношения. Он будет петь песню на английском языке на британском конкурсе. С какой стати россияне обсуждают его песню?» — негодовал Лоза в беседе с корреспондентом «URA.RU». Он также подчеркнул, что перед исполнителем стоит задача выйти на международной уровень, а конкурс «Евровидение» может ему в этом помочь.

Сам Сергей Лазарев уже ответил на критику, обрушившуюся на его песню в своем Instagram-аккаунте. Он признал, что песня действительно не в формате конкурса.

«Разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной?» — написал Лазарев.

Пока музыканта поддержали зарубежные зрители «Евровидения». Польша, Украина уже готовы отдать свои голоса Лазареву. Также зрители из Британии признаются в любви к музыканту.

«Евровидение-2019» пройдёт в израильском городе Тель-Авив. Первый полуфинал назначен на 14 мая, второй — на 16 число этого же месяца, а финал состоится 18 мая. Сергей Лазарев уже представлял Россию на международном конкурсе в 2016 году, тогда он занял третье место.