Сергей Лазарев представил новый хит, с которым будет защищать честь России на музыкальном конкурсе «Евровидение». Лазарев надеется победить с песней «Scream», передает «Газета.ру».
Новая песня Лазарева на английском языке и рассказывает о неразделенной любви юноши к девушке. «Что станет с нашими жизнями? Я проглочу этот ком, распадусь на части. Сломаюсь и истеку кровью, но ты не увидишь этого», — поет Лазарев.
Ранее сам музыкант сообщил, что в восторге от новой песни. Исполнитель надеется, что она понравится зрителям «Евровидения» так же, как и ему. Певец отметил, что участие в международном конкурсе в этом году является для него новым путешествием. Сергей также поблагодарил авторов песни — Филиппа Киркорова и композитора Димитриса Контопулоса, передает агентство Nation News.
«Евровидение-2019» пройдёт в израильском городе Тель-Авив. Первый полуфинал назначен на 14 мая, второй — на 16 число этого же месяца, а финал состоится 18 мая. Сергей Лазарев уже представлял Россию на международном конкурсе в 2016 году, тогда он занял третье место.