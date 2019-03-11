Могут ли мошенники снять деньги с вашей карты в толпе?

Спустя три года этот снимок из московского метро до сих пор пугает россиян Фото: соцсети

Платежная система Visa повышает размер бесконтактной оплаты покупок с одной до трех тысяч рублей. С середины апреля при покупке товаров на эту сумму владельцам карт не нужно будет вводить PIN-код — достаточно будет просто приложить карту к терминалу. В Сети тут же появились слухи, что это резко увеличит число случаев мошенничества, когда хакеры на небольшом расстоянии от человека с помощью специального устройства смогут беспрепятственно снимать деньги в толпе. «URA.RU» разобралось, насколько эти слухи правдивы.

Карты становятся предпочтительней для оплаты покупок Фото: Алексей Андронов © URA.RU

PayPass — система бесконтактных платежей, которую используют в банковских картах компании MasterCard и Visa. Карту, оснащенную этой технологией, достаточно прислонить к специальному терминалу. Легенда о том, что некие умельцы с помощью самодельных считывателей научились списывать деньги с карт, обладающих функцией PayPass и PayWave, появилась три года назад, рассказал «URA.RU» аналитик Telecom Daily Илья Шатилин. «Якобы хакерам достаточно приблизить на 5-20 см такое устройство к вашей банковской карте и вся необходимая информация будет считана. Указывалось, что это вполне возможно сделать в переполненном транспорте, на рынках и в магазинах», — говорит он.

Массовая истерия, продолжает Шатилин, началась после того, как один из IT-специалистов опубликовал в соцсетях фото человека, который ехал в метро с беспроводным банковским терминалом. «Автор поста предположил, что с его помощью мужчина крал деньги с бесконтактных карт пассажиров.

Доказательств этого никаких не было, но поводом воспользовались производители экранированных кошельков, созданных специально для банковских карт.

Они подхватили истерию и стали реализовывать свой товар», — рассказал эксперт. Однако на самом деле этот миф не имеет под собой никаких оснований.

Для списания денег с карты нужно буквально обнять человека

Производители максимально защитили свои карты, отмечает издатель журнала «Information Security», эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. «Передача и прием сигнала должны быть на максимально близком расстоянии», — добавил эксперт.

Качественную карту-клон можно создать только посредством банкомата Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Для того, чтобы своровать деньги, мошеннику нужно подойти вплотную к своей жертве, отмечает издатель журнала Information Security, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. «Расстояние между устройством и картой должно быть 1-2 сантиметра. Чтобы списать деньги, мошеннику нужно прижаться плотно к вам. Думаю, вы это заметите сразу. Причем он должен еще каким-то образом определить, в каком кармане у вас карта», — сказал Власов.

Мошенники просто не окупят подобное воровство

Три тысячи рублей не такая большая сумма, однако для ее воровства потребуются серьезные технические навыки и затраты на оборудование, поясняет главный редактор журнала «Хакер» Андрей Письменный.

Эксперт пояснил, что мошенники используют специальное устройство — скример, которое считывает данные с карт и создает их клоны. «Однако создание таких карт-клонов обойдется в сотни долларов и потребует некоторых технических познаний для использования. Это сразу отсекает наиболее отчаянных и глупых воров», — сказал он.

Украденные деньги будет непросто использовать

При этом клонированная карта крайне ограничена в использовании. К примеру, ею невозможно оплатить покупку в интернете, так как ее чип не содержит номера CVC2, который необходим для онлайн-покупок, добавил Письменный. Снятие наличных также невозможно, так как PIN-кода вор тоже не знает. «В таких условиях карточку проще физически украсть и узнать CVC2», — заключил эксперт.