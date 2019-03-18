Премьера большой кампании на Ямале! Чтобы победить, авторы схитрили

Единороссы готовятся провести максимально честные и открытые выборы на Ямале Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Ямале за полгода до выборов началась избирательная кампания, она обещает быть интересной. В сентябре ямальцы будут переизбирать думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, а также одного депутата Заксобрания региона вместо ушедшей в Совет Федерации Елены Зленко.

План единой избирательной кампании властями уже продуман. Неофициально в правительстве Ямала делятся, что почти написаны программы для провластных кандидатов. «Было решено, что они должны выходить к людям с программой, обещания которой должны быть исполнены на 100%.

Поэтому немного схитрили. Программы кандидатов будут построены на уже сформированной программе развития региона.

То есть они будут обещать людям то, что уже предусмотрено в бюджете и что исполнится вне зависимости от их обещаний», — поделился инсайдер.

Для провластных кандидатов пишут предвыборные программы с честными обещаниями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Список кандидатов — вопрос открытый. Сложнее всего приходится мэрии Ноябрьска. Инсайдеры делятся, что руководители тепло-энергетического комплекса (ТЭК), контролирующие Думу (14 депутатов из 23), хотели бы сократить количество своих представителей. «Интерес потеряли газовики. Ноябрьск — не настолько важная территория для того же „Газпром добыча Ноябрьск“ (ГДН), чтобы иметь в Гордуме сразу пять мандатов. Достаточного одного. А при необходимости пролоббировать интересы помогут коллеги из „Газпромнефти“, но таких ситуаций почти не бывает», — рассказывает инсайдер.

Однако на этот шаг пока не соглашается мэрия города, для которой представители ТЭК — удобные партнеры. Власти намерены сохранить квоты для ТЭКа в думе в прежнем объеме. Переговоры между сторонами пока продолжаются.

Представители «Газпрома» потеряли интерес к гордуме Ноябрьска Фото: Максим Егоров © URA.RU

В Салехарде планируют обновить депутатский корпус примерно на треть, неофициально рассказывают в местной администрации. На своих местах останутся самые популярные депутаты, которым не требуется много ресурсов на избирательную кампанию. Как уже рассказывало «URA.RU», среди них — владелица салона «Интегри» Марина Барт, глава ветеранской организации Антон Казимиров, директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник, владелица рекламного агентства Татьяна Тенчурина, член Ассоциации детских и молодежных объединений Ямала Денис Теленков, замдиректора центра «Геолог» Лариса Цупикова и другие.

По данным источников, на переизбрание не рассчитывает глава совета ветеранов Валентина Тверетина. Не пойдет на новый срок депутат Андраник Мкоян, который сейчас находится под следствием за взятки. Неожиданным стало исключение из списка новых депутатов местного строителя Михаила Бабийчука.

Из-за новых трендов в строительной сфере Ямала из гордумы уйдет «проблемный» строитель Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

«Городу уже не так интересны услуги его строительной компании, тем более что эта отрасль сейчас на особом контроле у губернатора, а качество домов Бабийчука часто вызывало вопросы. Его решили убрать, чтобы избежать лишних проблем. Близкие к нему люди говорят, что он и сам потерял интерес к думе, но не исключаю, что он может заявиться как самовыдвеженец», — поделился инсайдер.

Среди потенциальных кандидатов в Горудуму из числа новичков называют директора Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства ЯНАО Оксану Беседину (она является дочерью Ольги Бесединой, советника первого замгубернатора Алексея Ситникова).

Пока еще не ясной остается ситуация с постом председателя гордумы Салехарда. Совершенно точно это место покинет Владимир Мартынюк. Инсайдеры в ЕР рассказывают, что окружное руководство партии хотело бы видеть на посту Эдуарда Панасюка. Однако сам Панасюк, по некоторым данным, предпочитает оставаться в кресле заместителя, которое он занимает уже на протяжении нескольких созывов.

К выбору кандидата в Заксобрание подходят с особой тщательностью. Пока имена потенциальных кандидатов не разглашают Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Открытым остается вопрос, кого местная власть отправит на довыборы в Заксобрание. «Официального» кандидата придется выбирать с прицелом на будущее, потому что до конца созыва останется год, и сразу после выборов победителю придется начинать новую кампанию.

Известно, что выдвинуться желает депутат Гордумы Салехарда, партийный активист Роман Арефьев. Однако его пока планируют сохранить на муниципальном уровне. Ожидается, что серьезную конкуренцию ЕР на этих выборах составят представители оппозиции. Так, уже наметился кандидат от ЛДПР, сообщают инсайдеры. Это известный в городе бизнесмен и ресторатор Александр Лавренов.

Официально эти решения пока не комментируют ни в правительстве региона, ни в окружном отделении «ЕР».