Правда, что Тунгусов запустил проект «Город во мраке»?

Сторонники Тунгусова считают версию оппонентов необоснованной конспирологией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Владимир Тунгусов пойдет на реванш?

Совпавшее с началом весны обострение социально-политической обстановки в Екатеринбурге инициировано командой бывшего заместителя губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. К такому выводу пришли опрошенные «URA.RU» городские политики. По их мнению, акции протеста, появление в СМИ и в блогах критических публикаций в адрес мэра Александра Высокинского, саботаж со стороны подрядчиков и некоторых чиновников — части единой стратегии окружения Тунгусова, которая получила неофициальное название «Город во мраке».

Как сообщил «URA.RU» знакомый с ситуацией представитель мэрии, согласованная с Тунгусовым методичка для заговорщиков состоит из нескольких пунктов. Самый главный из них — разжигание противоречий между представителями администрации и думы Екатеринбурга. Сразу после выборов в муниципальный парламент они представляли из себя единую команду. Об этом свидетельствовало единогласное избрание мэром Александра Высокинского. Но в последующие месяцы у сторон вполне предсказуемо начали появляться друг к другу вопросы. Пока они носят экономический характер и не являются неразрешимыми. Но с помощью создаваемых людьми Тунгусова интриг вполне могут перейти в политическую плоскость.

Ранее Владимир Тунгусов организовывал масштабные акции против команды губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Самой масштабной из них стала «Область в огне» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второй по важности задачей стратегии «Город во мраке» называется дестабилизация работы администрации Екатеринбурга. «За прошедшие после ухода команды Владимира Тунгусова полгода в мэрии поменялась лишь верхушка. Подавляющее большинство чиновников среднего и низшего ранга, а также руководители муниципальных унитарных предприятий до сих пор ориентированы на старую власть. Некоторые из них находятся в перманентной „итальянской забастовке“, другие откровенно работают на „слив“ новой команды. И есть подозрение, что делают это не без сторонней помощи и не бескорыстно», — пояснил статусный собеседник агентства в горадминистрации.

Продолжением предыдущего пункта является организация саботажа со стороны подрядчиков. Как ранее сообщало «URA.RU», именно такое определение дали 10 марта городские чиновники действиям фирм, занимающихся уборкой улиц от снега. Собеседник агентства отмечает, что не столь явный саботаж присутствует во многих других сферах.

Одновременно с этим представители Тунгусова начали борьбу за контроль над местными отделениями политических партий. Это даст заговорщикам возможность организовывать законные акции протеста. Например, в начале марта свердловские коммунисты провели митинги против мусорной реформы. По неофициальным данным, экс-руководители города также устанавливают контакты с областным штабом оппозиционера Алексея Навального.

Владимир Тунгусов может предугадать каждый шаг Александр Высокинский Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Наиболее опасной в ближайшем будущем станет обострение отношений с застройщиками. «Окружение Владимира Тунгусова подписало документы на строительство порядка двух миллионов квадратных метров жилья. Основания сомнительны. Многие разрешения идут в разрез с Генпланом, есть подозрение, что за получение некоторых разрешений платились деньги. Например, площадка запланирована под объекты метростроя, но у одного из застройщиков есть документы на ее использование», — пояснил сведущий собеседник «URA.RU».

Он отметил, что команда мэра Александра Высокинского не может выполнять данные предшественниками неправомерные обещания. Получившие участки застройщики уже начинают проявлять беспокойство и организовывать протестные мероприятия. Часть из митингов прошла в последнее время в районе «Академический».

Несколько лет назад Высокинский и Тунгусов были единомышленниками Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В мэрии связывают с Владимиром Тунгусовым и резко возросшую активность оппозиционных главе города блогеров и СМИ.

У версии, что последние проблемы в Екатеринбурге связаны с действиями Владимира Тунгусова есть множество сторонников. В частности, близкий к областной власти собеседник отметил: «Тунгусов как бывший заместителя главы администрации города прекрасно знает, как работают все структуры городской власти. Знает, как заблокировать принятие тех или иных решений. Знает все проблемы, с которыми столкнется Высокинский и в состоянии предугадать его действия на несколько шагов вперед. Он может организовывать митинги и саботаж руками многочисленных сохранивших посты сторонников, формально оставаясь при этом в стороне».

Представитель команды Владимира Тунгусова в разговоре с корреспондентом «URA.RU» категорически опроверг само существование стратегии «Город во мгле».

«Тунгусову это не надо. Он сейчас отдыхает далеко в Италии и не будет как минимум до мая интересоваться происходящими в Екатеринбурге событиями. Насколько я знаю, Тунгусов избрал стратегию невмешательства и позволяет Высокинскому совершать самостоятельно все ошибки, которые тот может совершить», — сообщил источник.

Схожего мнения придерживается политтехнолог Александр Пирогов. Он категорически не верит в существование заговора команды Тунгусова. При этом эксперт подчеркивает, что главе Екатеринбурга Александру Высокинскому выгодно поддерживать эту версию, так как она оправдывает многие промахи и неудачи самого мэра: «Ведь версию про то, что Тунгусов где-то затаился и по-старушачьи пакостит, не проверить никак. Уверен, что Высокинский должен сам нести ответственность за собственные ошибки, делать выводы и не повторять уже сделанные ошибки».