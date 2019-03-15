Мы больше не можем скрывать эти снимки! Выпуск 30

Митинг за свободный интернет. МоскваФото: Кирилл Пономарев © URA.RU
Представляем фотопроект «URA.RU» — лучшие снимки за прошедшую неделю. В нашей подборке: южноуральский муфтий осматривает сирийские трофеи, бизнесмен дерется с полицией в Челябинске, забавы аборигенов Югры, очень символичное прощание с Этушем, самый большой блин в Ялуторовске и еще много интересного!
Масленица. Ялуторовск
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев осматривает трофеи на выставке «Сирийский перелом». Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Генеральная репетиция спектакля «Щелкунчик». Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Владелец киоска игровых автоматов мешает их снести. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Шестичасовой спектакль-перформанс «Мазераша». Пермь
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Заседание оргкомитета по празднованию 300-летия Екатеринбурга
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Село Кумарьинское. Свердловская область
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Этап Кубка Европы по сноуборду. Миасс, Челябинская область
Фото: Владимир Ахметов © URA.RU
Прощание с Владимиром Этушем. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов на заседании
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Масленица в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU