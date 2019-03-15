Мы больше не можем скрывать эти снимки! Выпуск 30

Митинг за свободный интернет. Москва Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

статья из сюжета Лучшие фотографии недели от "URA.RU"

Представляем фотопроект «URA.RU» — лучшие снимки за прошедшую неделю. В нашей подборке: южноуральский муфтий осматривает сирийские трофеи, бизнесмен дерется с полицией в Челябинске, забавы аборигенов Югры, очень символичное прощание с Этушем, самый большой блин в Ялуторовске и еще много интересного!

Масленица. Ялуторовск Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев осматривает трофеи на выставке «Сирийский перелом». Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральная репетиция спектакля «Щелкунчик». Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владелец киоска игровых автоматов мешает их снести. Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шестичасовой спектакль-перформанс «Мазераша». Пермь Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Заседание оргкомитета по празднованию 300-летия Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Село Кумарьинское. Свердловская область Фото: Анна Майорова © URA.RU

Этап Кубка Европы по сноуборду. Миасс, Челябинская область Фото: Владимир Ахметов © URA.RU

Прощание с Владимиром Этушем. Москва Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов на заседании Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU