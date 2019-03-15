Мы больше не можем скрывать эти снимки! Выпуск 30

Муфтий и сирийские трофеи, забавы аборигенов и самый большой блин

Кирилл Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 13:05
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Митинг за свободный интернет. Москва, нацболы, митинг, флаги
Митинг за свободный интернет. МоскваФото: Кирилл Пономарев © URA.RU
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Лучшие фотографии недели от "URA.RU"

Представляем фотопроект «URA.RU» — лучшие снимки за прошедшую неделю. В нашей подборке: южноуральский муфтий осматривает сирийские трофеи, бизнесмен дерется с полицией в Челябинске, забавы аборигенов Югры, очень символичное прощание с Этушем, самый большой блин в Ялуторовске и еще много интересного!

Масленица. Ялуторовск, блины, масленица
Масленица. Ялуторовск
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Челябинск, климов олег, вооружение, трофеи, раев ринат, сирийский перелом, сирийское оружие
Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев осматривает трофеи на выставке «Сирийский перелом». Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Генеральный прогон спектакля «Щелкунчик». Екатеринбург
Генеральная репетиция спектакля «Щелкунчик». Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Снос киоска игровых автоматов. Челябинск, полиция
Владелец киоска игровых автоматов мешает их снести. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Instagram Спектакль-перформанс «Мазераша». Пермь
Шестичасовой спектакль-перформанс «Мазераша». Пермь
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга
Заседание оргкомитета по празднованию 300-летия Екатеринбурга
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Instagram. Почта
Село Кумарьинское. Свердловская область
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Instagram. Этап Кубка Европы по сноуборду в дисциплине «борд-кросс». Миасс. Челябинская область
Этап Кубка Европы по сноуборду. Миасс, Челябинская область
Фото: Владимир Ахметов © URA.RU
Необработанные. Прощание с Владимиром Этушем. Москва, прощание с усопшим, этуш владимир
Прощание с Владимиром Этушем. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район., ханты, кмнс, ловля оленей
Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район., девушка ханты
Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Очередное заседание Тюменской областной думы. Тюмень, рукопожатие, артюхов андрей, протянутая рука
Спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов на заседании
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Масленица. Курган, сжигание чучел, масленица
Масленица в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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