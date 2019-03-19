Организатор боев на Урале в федеральной опале. Боксеры требуют гонорар

Алексей Титов (посередине) организовывал одни из самых ярких турниров в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федерация бокса России начала расследование обстоятельств проведения 9 февраля в Сочи турнира «Галактическая схватка III». Организатором вечера профессионального бокса выступила компания Titov boxing promotions, исполнительный директор — уральский промоутер Алексей Титов. Он устраивал бои в Екатеринбурге и Челябинске с участием таких топовых спортсменов, как Сергей Ковалев, Александр Поветкин, Денис Лебедев. Если Титов не пройдет проверку, следующий его турнир, запланированный на 6 апреля, может потерять свой статус.

Турнир по профессиональному боксу «Галактическая схватка III» включал десять поединков, четыре из которых были отборочными четвертьфинальными боями на Кубок президента РФ Владимира Путина. В главном бою за титул Eurasian Boxing Parlament встречались знакомый екатеринбургской публике Павел Маликов и Ваге Саруханян. Поводом для проверки Федерации бокса России (ФБР) стали слухи о том, что после турнира некоторые спортсмены не получили свои гонорары.

По данным «URA.RU», начинающие боксеры, выступающие в начале турнира, могут получать 10-20 тысяч рублей за бой, а боксеры уровня Павла Маликова — 200-250 тысяч рублей за поединок.

Согласно документам на сайте ФБР, после завершения турнира «промоутер производит расчеты с участвовавшими боксерами в соответствии с подписанными соглашениями о бое». Промоутером «Галактической схватки III» выступал Алексей Титов. Однако, отвечая на вопрос о выплате гонораров участникам турнира, он сослался на ФБР.

Говорят, что после этого турнира у Titov boxing promotions начались проблемы Афиша с сайта ФБР

«Вопрос не ко мне, вопрос к Федерации бокса России, они отвечают за выплату гонораров в данном турнире, это их финансовые обязательства», — сообщил промоутер.

Источники «URA.RU», знакомые с ситуацией, утверждают, что деньгами на организацию турнира в Сочи, в том числе и гонорарами боксеров, распоряжалась компания Titov boxing promotions.

В ФБР «URA.RU» подтвердили, что не имеют права распоряжаться гонорарами профессиональных боксеров. При этом информацию о том, что кто-то из боксеров не получил деньги за бои на турнире «Галактическая схватка III», в ФБР считают провокацией.

«Федерация бокса не имеет контрактов с профессиональными боксерами, поэтому не может выплачивать гонорар спортсменам. ФБР — санкционирующая и контролирующая организация, выдает лицензии спортсменам и промоутерам, обеспечивает судейство, в том числе, защищает интересы боксеров и тренеров. Все контрактные обязательства выполняет промоутер, — пояснили «URA.RU» в пресс-службе федерации. — Мы со своей стороны проводим расследование, опрашиваем боксеров и организаторов.

Если кто-то не получил вознаграждение, мы проконтролируем, чтобы гонорар за бой был выплачен в полном объеме. Провокаторы и виновники будут наказаны».

При этом в пресс-службе не пояснили, выделяла ли ФБР какие-то деньги на проведение четвертьфинала Кубка президента РФ, который прошел в рамках турнира «Галактическая схватка III». Попросили отправить официальный запрос, соответствующее письмо было направлено в пресс-службу ФБР.

Скандал бросает тень на семью Титовых (на фото слева — Герман Титов, отец Алексея и известная фигура в российском боксе) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Интересно, что на сайте ФБР в календаре на февраль был обозначен турнир «Галактическая схватка III». А следующий турнир из этой серии 6 апреля, в рамках которого должен пройти полуфинал Кубка президента РФ, — в календаре ФБР отсутствует.

Титовы — известная в российском боксе семья. Первым промоутером был Герман Титов — отец Алексея. Именно он создал Titov boxing promotions (ТВР), которую позже возглавил сын. Алексей Титов два года был исполнительным директором в RCC boxing promotions главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Однако осенью 2018 года Титов перестал занимать эту должность, уехал в Москву для учебы в МГИМО, не оставив Titov boxing promotions. По данным «URA.RU», у Игоря Алтушкина были претензии к работе Алексея Титова в сфере финансовой отчетности. По этой же причине не сработался с ТВР и другой известный бизнесмен Екатеринбурга Сергей Трофимов, который спонсирует промоутерскую группу «Рать».

«URA.RU» будет следить за развитием событий.