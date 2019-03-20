На выборах Шипулина в Госдуму готовится бойкот «Единой России»

Довыборы в Госдуму обещают быть жаркими Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Свердловские оппозиционеры намерены превратить довыборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному округу в полигон для обкатки новых технологий по борьбе с «Единой России» и ее кандидатами. Политтехологи уверены — разработанные ноу-хау станут опасными для будущих оппонентов на более масштабных выборах.

Корреспондент «URA.RU» связался с представителями нескольких будущих кандидатов и выяснил, что каждый намерен дискредитировать процедуру праймериз «ЕР». Ожидается, уже в ближайшее время на них начнут заявляться ранее неизвестные широкой публике лица. Оргкомитет предварительного голосования будет вынужден зарегистрировать их как кандидатов, полностью удовлетворяющих всем условиям. В какой-то момент на дебатах они начнут критиковать «ЕР» и публично отказываться от дальнейшей борьбы в знак несогласия с проводимой правящей партией политикой.

Фаворитом стартовавшей кампании считается Антон Шипулин Фото: Евгений Мезенцев © URA.RU

Одновременно, примерно за месяц до назначенного на 26 мая предварительного голосования, по округу начнут распространяться газеты с призывом бойкотировать праймериз. В качестве обоснования отказа от участия в предварительном голосовании будут перечисляться реформы, поддержанные единороссами в Госдуме РФ. И содержаться утверждение, что все пришедшие на праймериз избиратели отдадут свой голос за продолжение подобных реформ.

Еще одной предвыборной неожиданностью станет организация массового выхода партийцев из «Единой России» с освещением этого процесса в местных СМИ. Оппозиционеры обещают, что такие демарши будут носить повсеместный характер и они повлияют на настроение избирателей. «Подтверждаю, что у многих рядовых единороссов действительно зреет желание покинуть партию в знак протеста против принимаемых ею решений. Этот тренд может стать широким и охватить в некоторых местных отделениях партии до 20-30% членов», — открыто заявил «URA.RU» серовский политик, бывший депутат Заксобрания Сергей Семеновых.

Опрошенные агентством оппозиционеры говорят: в случае признания перечисленных технологий эффективными они будут широко применяться на предстоящих выборах депутатов свердловского Заксобрания и Госдумы РФ в 2021—2022 годах.

Алексей Швайгерт предупреждает, что технология оппозиции ударит по ней самой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политтехнолог Алексей Швайгерт в разговоре с корреспондентом «URA.RU» назвал практически все перечисленные предвыборные приемы опасными не только для «Единой России», но и для других участников выборов. «Они негативно срезанируют не только по единороссам и их кандидату в депутаты Госдумы Антону Шипулину, но и по власти в целом. Но это будет обоюдоострая игра. У Москвы явно возникнут вопросы, могут последовать оргвыводы. И они будут серьезными. Насколько готовы будущие оппоненты Антона Шипулина „поджечь себе пятки“, насколько у них окажется железный характер — серьезный вопрос», — пояснил эксперт.

Секретарь свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий напротив не считает разработанные будущими конкурентами технологии опасными для партии: «Политические оппоненты знают эффективность наших принципов отбора кандидатов, главный из которых — максимально открытое обсуждение [всех вопросов] с людьми».

По мнению Виктора Шептия, процедура предварительного голосования показала свою эффективность и в целом в России, и в Свердловской области: «Каждый год повышается представительство „Единой России“ в органах власти, партия побеждает на выборах во все органы власти с высоким и растущим результатом. В связи с этим понятно желание наших оппонентов „приклеиться“ к нашей внутрипартийной процедуре. Думаю, будет более честно, если они подготовят свои программы и пойдут с ними на выборы».

Куратор предвыборной кампании от «Единой России» депутат Госдумы Максим Иванов в свою очередь выразил уверенность, что никакие искусственные манипуляции не смогут изменить мнение и позицию избирателей Серовского одномандатного округа. «„Единая Россия“ сильна своей постоянной работой с избирателями. Мы всегда держим руку на пульсе, зная о проблемах людей и предлагая пути их решения. Люди видят это, ценят это и голосуют за кандидатов от „ЕР“», — уверен Иванов.

Праймериз «Единой России» на выборах в Серовском округе состоятся 26 мая. Их фаворитом станет олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.