Мы больше не можем скрывать эти снимки! Выпуск 31

Таинственный архив Ельцина, Галустян крестится, Киркоров прощается с Началовой

Кирилл Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 12:21
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Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург, триколор, флаг россии, белоусов вадим
Депутат Госдумы Вадим Белоусов пришел на суд по своему уголовному делу. ЕкатеринбургФото: Анна Майорова © URA.RU
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Лучшие фотографии недели от "URA.RU"

На «URA.RU» — новый выпуск наших лучших фотографий недели. В этой подборке — снимок из архива Ельцин Центра, Галустян крестится в Екатеринбурге, Филипп Киркоров на похоронах Юлии Началовой и многое другое.

Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск
Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Прыжки с тарзанки. Пермь
Прыжки с тарзанки. Пермь
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Праздничный концерт «Крымская весна». Челябинск
На праздничном концерте «Крымская весна». Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина. Екатеринбург
Архив президентского центра Ельцина. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Годовое общее собрание СОСПП в Президентском центре Б.Н. Ельцина. Екатеринбург
Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий и бизнесмен Андрей Симановский на годовом собрании Свердловского союза промышленников и предпринимателей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Юбилей фабрики «Южуралкартон». Коркино. Челябинская область
Самый большой верблюд из картона, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Юбилей фабрики «Южуралкартон». Коркино, Челябинская область
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Общегородской молебен Торжества Православия. Екатеринбург
Известные актеры на общегородском молебне в поддержку строительства храма Святой Екатерины. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Виды города зимой. Сургут
Контрасты Сургута
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Визит духовника Свято-Введенской Оптиной пустыни схиархимандрита Илия в Курган
Визит духовника Свято-Введенской оптиной пустыни схиархимандрита Илия в Курган
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Куклы Буратино и Петрушка в архиве Екатеринбургского театра кукол
Куклы Буратино и Петрушка в архиве Екатеринбургского театра кукол. С ними — заведующая фотоархивом Лидия Потапова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Филипп Киркоров на прощании с Юлией Началовой. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Репетиция аттракциона «Белые тигры» под руководством Алисы Нестеровой и Алексея Поручаева в рамках новой программы «Шоу слонов!» Екатеринбург
Репетиция аттракциона «Белые тигры». Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Instagram Арт-Пермь
Новый арт-объект в Перми
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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