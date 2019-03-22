Мы больше не можем скрывать эти снимки! Выпуск 31

Депутат Госдумы Вадим Белоусов пришел на суд по своему уголовному делу. ЕкатеринбургФото: Анна Майорова © URA.RU
На «URA.RU» — новый выпуск наших лучших фотографий недели. В этой подборке — снимок из архива Ельцин Центра, Галустян крестится в Екатеринбурге, Филипп Киркоров на похоронах Юлии Началовой и многое другое.
Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Прыжки с тарзанки. Пермь
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
На праздничном концерте «Крымская весна». Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Архив президентского центра Ельцина. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий и бизнесмен Андрей Симановский на годовом собрании Свердловского союза промышленников и предпринимателей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Самый большой верблюд из картона, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Юбилей фабрики «Южуралкартон». Коркино, Челябинская область
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Известные актеры на общегородском молебне в поддержку строительства храма Святой Екатерины. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Контрасты Сургута
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Визит духовника Свято-Введенской оптиной пустыни схиархимандрита Илия в Курган
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Куклы Буратино и Петрушка в архиве Екатеринбургского театра кукол. С ними — заведующая фотоархивом Лидия Потапова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Филипп Киркоров на прощании с Юлией Началовой. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Репетиция аттракциона «Белые тигры». Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Новый арт-объект в Перми
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU