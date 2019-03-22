Мы больше не можем скрывать эти снимки! Выпуск 31

Депутат Госдумы Вадим Белоусов пришел на суд по своему уголовному делу. Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

На «URA.RU» — новый выпуск наших лучших фотографий недели. В этой подборке — снимок из архива Ельцин Центра, Галустян крестится в Екатеринбурге, Филипп Киркоров на похоронах Юлии Началовой и многое другое.

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий и бизнесмен Андрей Симановский на годовом собрании Свердловского союза промышленников и предпринимателей

Самый большой верблюд из картона, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Юбилей фабрики «Южуралкартон». Коркино, Челябинская область

Известные актеры на общегородском молебне в поддержку строительства храма Святой Екатерины. Екатеринбург

Куклы Буратино и Петрушка в архиве Екатеринбургского театра кукол. С ними — заведующая фотоархивом Лидия Потапова

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU