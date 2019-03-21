РЖД признали необходимость высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск. От нее теперь зависит будущее компании

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 11:13
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Железнодорожный вокзал. Сургут, ржд, поезд
РЖД планирует строительство высокоскоростной сетиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Высокоскоростная магистраль Екатеринбург — Челябинск попала в список приоритетных проектов в долгосрочной программе развития «Российских железных дорог» до 2025 года. Накануне, 20 марта, программу подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым глава кабмина заявил, что в документе учтен «целый ряд фундаментальных решений».

Согласно программе, опубликованной на сайте правительства РФ, для РЖД являются приоритетными линии, составляющие потенциал коридора «Евразия». Кроме ВСМ «Екатеринбург — Челябинск», речь идет о магистрали Казань — Екатеринбург, Москва — Красное (Смоленская область) и о линии Железнодорожный — Владимир — Гороховец.

Среди основных задач по разработке интегрированной сети высокоскоростного и скоростного сообщения РЖД обозначены: создание нового уровня сервиса для пассажиров, создание линейки российского подвижного состава грузовых и пассажирских модификаций для скоростей движения от 200 до 400 километров в час, строительство сети современных транспортно-пересадочных узлов.

Магистраль Екатеринбург — Челябинск длиной около 200 километров сократит время пути между городами примерно до одного часа. Если строительство объекта начнется, из бюджетов разных уровней может потребоваться около 500 млрд рублей.

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