Что нужно уметь, чтобы стать губернатором в современной России

Подбор кадров для регионов меняется адекватно вызовам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новые главы регионов должны быть близки к избирателям, оперативно решать проблемы и иметь разносторонний опыт управления. По данным Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), эти критерии становятся ключевыми при выдвижении кандидатуры на пост губернатора. Об этом говорилось 26 марта на круглом столе ЭИСИ об обсуждении новой российской кадровой политики. Институт ЭИСИ принято называть прокремлевской «фабрикой мысли» — основным разработчиком политических стратегий для администрации президента.

Прошедшая в марте волна обновления губернаторского корпуса стала следствием запроса жителей регионов на смену руководства и налаживание социально-экономической ситуации. В первую очередь бросается в глаза востребованность комплексных управленческих навыков, констатировала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Средний возраст новых руководителей регионов — 48 лет. В среднем новые главы на 12-13 лет моложе своих предшественников. На фото — врио главы Оренбуржья Денис Паслер (40 лет) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Она охарактеризовала этот тренд трансформацией губернатора-хозяйственника. «Да, на него спрос был всегда. Но нынешние главы регионов владеют разными навыками управления. Наблюдается значительный рост числа людей с федеральным опытом. Эта компетенция очень важна для развития регионов, так как избиратели ждут, что губернатор знает, как находить общий язык с федеральным центром, имеет личные знакомства с чиновниками высокого уровня и главами госкорпораций, а также в состоянии привлечь инвесторов», — пояснила она.

Эксперт добавила, что выдвигаемые кандидаты чаще имеют непосредственную связь с регионом по рождению либо обладают компетенциями, которые востребованы здесь и сейчас. «Мы часто видим ситуацию, когда человек из региона, сделавший в нем карьеру, подтягивается в федеральной центр, получает там опыт и связи, а потом возвращается обратно на малую родину», — указала она.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер — челябинец, который получил компетенции на федеральном уровне и вернулся на малую родину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Другой отличительной чертой нового губернаторского корпуса является высокая мотивация на результат и развитие региона, считает директор АНО НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева. «Мы видим, что главы субъектов уделяют больше внимания развитию транспортной системы и активнее используют государственно-частное партнерство. Параллельно с этим пересматривается эффективность расходов, в первую очередь на дорожный фонд и здравоохранение», — заявила она.

Вместе с тем губернаторы-новички стараются изменить отношение к отечественному производителю, так как в условиях санкций они поняли, что поддерживать аграрный сектор необходимо, добавила эксперт.

«Очевидна ориентированность на общество и открытость к людям со стороны нового типа управленцев. В первую очередь это новый формат общения с населением — большинство глав создали аккаунты в „Инстаграме“. Они воспринимают это как прямой канал коммуникаций и возможность узнать проблемы из первых уст. При этом чиновники не пренебрегают поездками по всем уголкам субъектов, что ранее было довольно редким явлением», — подчеркнула Курбангалеева.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов (слева) узнает о проблемах в регионе через Instagram, отвечает о решении проблемы там же Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, запрос на перезагрузку сбросил цикл усталости от старых лиц и произвел серьезный социологический эффект. «Губернаторы-технократы имеют общий язык с федералами, но не грузят их часто своими проблемами. А также не создают избыточные конфликты между потребностями региона и приоритетами центра», — пояснил политолог.

По его словам, чтобы оценить эффективность новой системы кадров, нужно создать новую модель оценки губернаторов, выделив отличников, хорошистов и троечников. Другой вариант, указывает эксперт, — определение десятки самых успешных глав регионов. «Это поможет продвижению опыта нового типа губернаторов и снизит риски, связанные с попытками выдать естественные и неизбежные неудачи кого-то из технократов за сбой всей системы», — подчеркнул Виноградов.