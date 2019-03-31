Япония запустила план по «утечке мозгов» из России

Молодежь готова уезжать в Японию за возможностями, уверены эксперты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Япония может спровоцировать новую волну «утечки мозгов» из России. Министерство образования Японии разрешило выпускникам российских школ поступать в университеты «страны восходящего солнца» с аттестатом об окончании средней школы. Ранее потенциальные студенты из России сталкивались с необходимостью проходить 12-летний образовательный курс, без которого об их обучении в Японии не могло быть и речи.

«Проблема потери талантливой молодежи действительно есть, и стоит она очень остро. Обязательно увеличится отток талантливых и умных, поскольку в России, в отличие от остального мира, где за такими охотятся, им никакой альтернативы дать не могут, буквально вынуждая уезжать из страны. Возможно, жить в Японии труднее, чем на родине, но молодежь все равно сорвется и обязательно туда поедет при возможности», — заявил ведущий научный сотрудник института социологии РАН Леонтий Бызов в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Вячевлав Поставнин: России есть чему поучиться у Японии фото: Вячевлав Поставнин, «Twitter»

Президент фонда «Mигрaция XXI век» Вячеслав Поставнин предположил, что за счет российских студентов Япония хочет решить свои внутренние проблемы. «Японцы — одна из последних наций, до победного конца не сдававших бастион своей неприступности и закрытости. Однако стремительно стареющее население и поиск новых идей все-таки заставили Японию посмотреть на молодые умы других стран. России тут есть чему поучиться: если там поддержке талантливой молодежи уделяют очень много внимания и стараются удержать ее всеми силами, то в России такая политика носит негативный характер», — пояснил Поставнин.

И Бызов, и Поставнин считают, что в зоне риска окажется русский Дальний Восток, жители которого при выборе между университетами центральной России и Японии выберут второй вариант. Москва, по мнению экспертов, для жителей этого региона более призрачна и нереальна, чем находящийся неподалеку Токио.

В свою очередь, главный редактор педагогического журнала «Народное образование» Алексей Кушнир уверен: благодаря японской инициативе российские власти смогут наглядно увидеть кризис отечественной системы образования. «Инфраструктура капитализации способностей в Японии, в отличие от России, налажена прекрасно. Там высоко ценят человеческий капитал, у нас от такого явления одно название», — объяснил эксперт свою позицию.

Часто зарубежное образование может оказаться дешевле российского Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Екатеринбурженка Алена Люфт, эмигрировавшая в Германию для обучения в Кельнском университете, пояснила, что уехала в другую страну за возможностями. «У меня всегда был пунктик, что у меня только колледж и нет высшего образования. Когда поняла, что с моим знанием языка в Германию поступить легче и дешевле, чем в местный университет на платное обучение, то решила остаться. В итоге я поступила, фанатела от атмосферы европейского ВУЗа и получила степень бакалавра истории и славистики», — рассказала Алена «URA.RU». В стенах университета она познакомилась со своим супругом, и теперь пара воспитывает двух детей.

По словам Алены, вместе они часто задумываются над возвращением в Россию, но только после того, как ее дети получат достойное образование.

Выпускники российских школ едут за границу в поисках самореализации и больших возможностей, считает заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург. «Такое постановление Японии может говорить как о выросшем у нас уровне школьного образования, так и о кризисе ВУЗов России: наши дипломы часто не котируются, потому что у нас совершенно другой и уровень, и подход. Там в прерогативе современность науки и актуальность исследований, о нас я такого сказать не могу», — объяснил педагог корреспонденту информагентства.