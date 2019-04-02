Курган поражен честностью Шумкова. Кто из губернаторов пойдет на это?

Выводы о положении Курганской области Вадим Шумков сделал в том числе во время своих поездок Фото: Николай Бастриков © URA.RU

2 апреля исполняется ровно полгода с момента назначения Вадима Шумкова врио губернатора Курганской области. За этот период он сумел не только осмыслить все проблемы региона, но и наметить пути выхода из кризиса. Об этом свидетельствует доклад о перспективах развития Зауралья на ближайшие пять лет. Так жестко и открыто о регионе не имел смелости говорить никто, говорят эксперты.

«За последние 30 лет был накоплен критический груз проблем, навалившихся практически разом в последние несколько лет. Это до предела изношенные сети и инфраструктура, высокие тарифы на энергоносители, низкая покупательная способность и отток населения, среди которого оказались самые молодые и самые лучшие высококвалифицированные кадры», — констатировал Шумков в речи, которой можно считать программой его пятилетней работы.

Область близка к точке невозврата, констатировал глава региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эксперты отметили, что врио губернатора не стал приукрашивать действительность, не превратил доклад в формальность. «Это был очень откровенный анализ проблем региона. Динамичный, жесткий набор решений, которые предстоят. Шумков демонстрирует, что владеет ситуацией и готов достаточно жестко реагировать на те вызовы, которые существуют в региональной политике и экономической сфере», — прокомментировал политолог Дмитрий Орлов.

Согласен с ним его коллега Дмитрий Листратов, который назвал послание «искренним и честным». «Врио губернатора обозначил факты, которые соответствуют действительности — в частности, что 20% населения живут практически за чертой бедности. Шумков уделяет большое внимание проблемам обычных людей, обозначая вектор на социальную политику, тем самым выполняя поручение президента РФ», — отметил Листратов. «Первый раз руководство области признало те вещи, на которые закрывали глаза и пытались „заштукатурить“. Это миграция, падение производства, нехватка квалифицированных кадров», — перечислил депутат областной думы Олег Колташов, который присутствовал на мероприятии.

Политтехнолог Алексей Орлов считает, что врио губернатора не только «признал проблемы, не стесняясь в выражениях» (чего только стоит фраза Шумкова: «Мы близки к точке невозврата, пройдя которую все опасные процессы станут необратимыми»), но и озвучил реальные предложения.

«Интересна формулировка врио губернатора — ему не нужно формальное одобрение элит — нужно деятельное участие», — отмечает Орлов.

Он подчеркнул, что «доклад — это основа для будущего развернутого стратегического документа, который будет формироваться в том числе и с учетом мнения жителей». Политтехнолог напомнил приоритеты, которые обозначил Шумков: «Сильный экономический блок, восстановление и развитие сельского хозяйства, оптимизация чиновников, обновление команды, поиск заинтересованных людей не по принципу „свой — не свой“, а по принципу желания и умения работать».

Послание главы региона обсуждают до их пор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат областной думы Олег Колташов согласился с тем, что озвученная Шумковым проблема капремонтов и строительства за бюджетные деньги является одной из наиболее актуальных. Врио губернатора говорил, что к каждому второму ремонту имеются вопросы: «Мы делаем кровли, которые текут на следующий день. Строим объекты, которые не можем ввести годами», — жестко сформулировал врио губернатора. «Делаются успешные попытки перехода к инвестиционной модели роста региональной экономики, а значит мы больше не висим в пространстве, где старая модель экономики не работает, а новой еще нет», — отметила курганская активистка Оксана Ковалева.

С тем, что важнейшим направлением работы промышленных предприятий Кургана должен стать нефтегазовый сектор согласился генеральный директор завода «Корвет» Алексей Чернов. «Мы давно работаем в этом направлении много лет, номенклатура очень широкая, поэтому на это стоит ориентироваться не только нашему предприятию», — заявил промышленник. Ему запомнились слова в послании Шумков, что произойдет оживление пяти индустриальных площадок Кургана.

Руководитель аграрного комитета облдумы Владимир Остапенко подтвердил приоритет новой курганской власти на развитие промышленности, озвученный главой региона. «Налоговые поступления может дать только промышленность, будет сильна промышленность — будет усилена поддержка сел», — отметил депутат. Кроме того, он подчеркнул, что в ближайшее время намечен целый ряд совещаний с аграриями с участием врио губернатора.

Олег Колташов признал, что доклад произвел на него сильное впечатление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одной из самых важных для развития сел Зауралья вехой Олег Колташов назвал их предстоящую газификацию (Шумков пообещал, что газопровод дойдет во все районы области в ближайшие пять лет). Также важным фактором депутаты назвали системную работу над тарифами. «Вопросы не решались десятилетиями», — подчеркнул Колташов.

В своей речи Шумков отметил, что ему удалось найти взаимопонимание с энергетиками. «Огромные средства будут инвестированы „СУЭНКО“ в социальную сферу области, благотворительность, новые экономические проекты. Я благодарю руководство компании за конструктивную позицию, но мы лишь в начале пути и, надеюсь, что по остальным проблемным вопросам мы также придем к компромиссу», — сказал глава региона. Глава Половинского района Армэн Хачатурян рассказал «URA.RU», что уже подал документы первого предприятия, которое получит льготы на тариф на электроэнергию как вновь созданное. Также он рассказал что в регионе начали заключаться энергосервисные контракты на обслуживание образовательных учреждений, которые позволяют провести модернизацию за счет инвестора.

Послание Шумкова стало руководством к действию для чиновников всех уровней власти Зауралья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще одним важным этапом в развитии региона станет мусорная реформа, над практическими вопросами реализации которой общественности Зауралья предстоит задуматься в ближайшее время. «В апреле начнем публичное обсуждение новой региональной территориальной схемы обращения с отходами», — проанонсировал Шумков. Армэн Хачатурян согласился с тем, что муниципалитеты были слабо готовы к нововведению: «Главное, чтобы это было в рамках действующего тарифа или небольшое повышение, а не в 5,5 раз, как это предполагалось».

Также губернатор максимально конкретно обозначил масштабы дорожной кампании в предстоящем году. «На дорожное строительство в этом году выделяем почти в три раза большие средства, чем в предыдущем. Мы ремонтируем 37 километров дорог в городе Кургане, 14 километров в Шадринске, более 345 километров дорог внутри других муниципалитетов и региональных трасс», — перечислил глава региона.

Политтехнолог Алексей Орлов подчеркнул, что Шумков акцентировал внимание на тесном сотрудничестве с федеральным центром, министерствами, корпорациями. «В таком масштабе прямая связь заявлена впервые», — подчеркивает Орлов.

Впрочем, по мнению социолога Сергея Ширяева, такая зависимость может стать слабой стороной плана главы Зауралья. «Очень много зависит от личности Шумкова и его связей. Все, что он продекларировал, будет реализовано, если он своей настойчивостью и связями сможет выбить финансирование», — высказал свое мнение Ширяев. Алексей Орлов в свою очередь напомнил: о необходимости поддержки проблемных регионов на минувшей неделе говорил глава российского правительства Дмитрий Медведев, что, по мнению политтехнолога, является залогом будущей поддержки Курганской области со стороны федерального центра. Глава Половинского района Армэн Хачатурян привел пример помощи Шумкова с модернизацией водопровода в райцентре. «Мы уже подали документы о включении нашего водопровода по программе „Чистая вода“, наше софинансирование составит всего 2%», — рассказал Хачатурян.

С программным посланием Вадим Шумков выступил 29 марта, однако реализация озвученных тезисов, по сути, началась еще раньше. Частью этих мероприятий также станут «круглые столы» с участием крупнейших предприятий региона. Первый из них — о проблемах и перспективах промышленности — состоялся 2 апреля.